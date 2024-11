El Maratón Fotográfico Reino de León anuncia los premios de su 14.ª edición

El pasado 29 de septiembre se celebró la decimocuarta edición del Maratón Fotográfico Reino de León de la Asociación Focus, coincidiendo, como es habitual, con el desfile de pendones y carros engalanados, la tradicional ceremonia del Foro u Oferta con la participación de las Cantaderas, los bailes típicos y otros actos festivos de San Froilán.

Este concurso, que cuenta con el apoyo de patrocinadores fieles como Vidal León Diesel, Burger Copos y El Corte Inglés de León, repartió casi 1.800 euros en premios entre los fotógrafos participantes, quienes una vez más demostraron su talento al capturar la esencia de las tradiciones leonesas. A primera hora de la mañana, ya había fotógrafos en el Palacio del Conde Luna para tomar la foto de control, formalizar las inscripciones y comenzar su recorrido en busca de las mejores instantáneas. Entre los concursantes, además de leoneses, hubo participantes procedentes de otras provincias como Zamora, Segovia y Salamanca.

En total, se presentaron 166 fotografías de 56 fotógrafos, reflejando en cada imagen la esencia de la festividad y el espíritu de la tradición. A continuación, destacamos las fotos ganadoras y las palabras de sus autores sobre sus obras.

Pascual Marín – Primer premio

Pascual capturó una imagen que representa la intensidad de los colores y la nostalgia de la tierra leonesa. “Por la mañana estuve fotografiando el desfile de pendones y los carros engalanados. Pensé que ya tenía todas las fotos necesarias para el concurso, así que decidí reunirme con mi familia cerca de la Catedral. De repente, el desfile nos sorprendió y justo enfrente había una pared roja que me inspiró a sacar la cámara de nuevo. El color rojo puede ser sorprendente en fotografía y, en esta ocasión, evocaba la canción tradicional ¡Ay! León, si tú supieras lo que siento yo al partir. Para quienes hemos tenido que dejar nuestra tierra, esta imagen tiene un significado profundo”.

Sara Robles – Segundo premio

Sara Robles retrató a una pareja en un momento íntimo y espontáneo en la Plaza del Grano, con la iglesia del Mercado de fondo. “Conocí a esta pareja un poco antes, cuando bromeaban junto a la iglesia. Al decirles que les había tomado una foto, comenzamos a conversar, y Clara me contó que era profesora en la Universidad Internacional de La Rioja y que utilizaba sus fotografías para mostrar a sus alumnos lugares históricos y singulares. Más tarde, al ayudar a su compañero a ponerse el fajín, me pidió si podía retratar el momento, que me pareció perfecto. Es una imagen que muestra otro lado de la festividad de San Froilán y reúne elementos fácilmente reconocibles para los leoneses”.

Ana San Martín – Tercer premio

Ana San Martín capturó el esfuerzo y la tradición en una fotografía tomada en la plaza de Puerta Obispo. “La imagen muestra a una mujer con vestimenta tradicional guiando a los animales con determinación. Desde un ángulo ligeramente elevado, logré dar profundidad a la escena, destacando a la mujer mientras la multitud del fondo permanece en sombras. La luz natural ilumina su figura, resaltando las texturas y detalles de su vestimenta y expresión, en contraste con el público borroso del fondo. Esta imagen es un homenaje a la importancia de las tradiciones y al papel de la mujer en la cultura leonesa”.

Sergio Camacho – Cuarto premio

Sergio Camacho, un joven fotógrafo de Salamanca, capturó un momento de tensión y dinamismo. “La foto muestra a unas vacas tirando hacia adelante mientras varios jóvenes intentaban detenerlas. Vi el momento perfecto para capturar esta escena llena de movimiento, donde la fuerza de los animales y el esfuerzo de los jóvenes quedan reflejados en una imagen que representa la conexión entre la naturaleza y las tradiciones rurales”.

El resto de fotografías finalistas se pueden ver aquí abajo.