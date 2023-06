“Viva León y que empiece la fiesta”, pregona la astronauta leonesa Sara García en el arranque de San Juan y San Pedro

“¡Ay las fiestas! Recuerdo cuando era una cría y me moría de ganas de que llegase San Juan para poder ir al río con mis amigos… era todo maravilloso”. Con estas palabras, la astronauta leonesa Sara García se dirigió hoy a los centenares de personas que se congregaron a en la Plaza de San Marcelo de León y corearon su nombre a la espera de que pronunciase el pregón de las Fiestas de San Juan y San Pedro.

“Orgullosa” de poder estar en el balcón del Consistorio, la astronauta aseguró que sus circunstancias particulares “son León y sus gentes” y, por eso, rezuma “leonesismo por todos los costados”. “León tiene personas en extraordinarias y la ciudad cuenta con talentos variados que han dejado su poso en mi y presumo de tener la fortuna de poder volver a mi tierra con muchos leoneses que me aportan y con lo que puedo salir a tomar unas tapinas”, dijo.

Sara lo tiene claro: “León te mantiene en forma”, de la mano de “un tapeo activo que no te apalanca en un bar y te obliga al movimiento”. “Estamos en época de trashumancia en los campos, pero nosotros la vivimos todo el año en nuestra ciudad con rebaños humanos que se mueven en búsqueda de la tapa más fresca”, bromeó, al tiempo que destacó que ese tapeo “fomenta la exploración, la curiosidad y mantiene la mente abierta”, al tiempo que “te hace exigente y riguroso”.

La astronauta hizo un repaso a sus recuerdos con las fiestas de San Juan y San Pedro, cuando vivía su llegada “con auténtica euforia”. De todas las fiestas, resaltó “lo maravilloso de ver los fuegos artificiales desde la ribera del río Bernesga, la feria con su algodón de azúcar y atracciones como el saltamontes o los conciertos de lujo en la Plaza Mayor”. Además, este año, Sara tendrá “el infinito honor de ser quemada en la hoguera, no por bruja, sino en un homenaje que no me puede hacer más ilusión”.

La joven también quiso trasladar el agradecimiento de parte de su compañero, Pablo Álvarez, que no pudo acudir al pregón por su formación en Alemania. Sin embargo, Sara quiso compartir con el público presente un mensaje de voz de Pablo, en el que deseaba una “muy felices fiestas”.

“Pablo y yo estamos muy orgullosos de haber contribuido a que se hable más de León e intentaremos llevar el embutido leonés al espacio y traer un poco del espacio a León”, afirmó Sara, antes de concluir su discurso: “Viva León y que empiece la fiesta”.