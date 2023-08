Mucha cerveza, motos, cine, conciertos y fiestas de pueblo en León para un fin de semana de pleno veraneo

Agosto es el mes eminentemente rural en León, el momento en el que los pueblos toman casi todo el protagonismo cultural y de marcha para todos los gustos en los largos días e intensas noches del verano.

Este primer fin de semana del corazón estival, entre el viernes 4 y el domingo 6, se cuentan por decenas, por cientos, los actos entre los que los vecinos y los foráneos pueden elegir: desde actividades de motor en La Bañeza a la madre de todas las fiestas, la de Interpueblos en Almanza; desde la sana rivalidad de las ferias de la cerveza que tienen en Carrizo su epicentro nacional a festivales de música ya consolidados; desde teatro de gran nivel al cine que apuesta por lo rural, como lo hace el festival Luna de Cortos.

La lista es enorme pero destacamos algunos de los eventos, los actos, conciertos y fiestas que ponen color y ritmo al verano de León.

Cerveza a esgalla

En sana rivalidad, este fin de semana se convertirá en el más cervecero del calendario veraniego de la provincia de León. Por un lado, desde el miércoles ya está en marcha todo el amplísimo programa que propone la Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo de la Ribera, que no en vano es la zona que suministra lúpulo a la práctica totalidad de las grandes empresas cerveceras de España por la calidad única de los cultivos de la zona. Aquí se pueden consultar todos los conciertos, talleres, actividades culturales y sociales que acompañarán a los tragos de la mejor cerveza.

Además, Laguna de Negrillos acoge también este viernes y sábado, días 4 y 5 de agosto, la II Feria de la Cerveza Artesana, que tendrá lugar en el parque de la explanada de la Casa de la Cultura. La cita contará como atractivos añadidos con conciertos, foodtrucks, talleres, magia e hinchables, con todo detalle aquí.

Ruge La Bañeza

La ciudad de La Bañeza abre las largas fiestas de La Asunción y San Roque a toda velocidad. Porque este primer fin de semana, entre otros atractivos eventos, tendrá lugar por un lado el Gran Premio de Velocidad, carrera de ámbito nacional, y además la XVII edición de la Feria del Motor, entre el 4 y el 6 de agosto.

El patio del Colegio Nuestra Señora del Carmen de La Bañeza será de nuevo el encargado de albergar cerca de 26 expositores procedentes de toda España con todo tipo de artículos relacionados con el motor. Además, habrá una exposición de motos clásicas de los años 80 y 90, de gran cilindrada. Consulta todo el programa aquí.

El mejor cine en Luna de Cortos

La cultura y el cine tienen una cita muy especial en Riego de la Vega, la sede del Festival Luna de Cortos que arranca con las primeras proyecciones este fin de semana, camino de conocerse el ansiado palmarés.

La edición de este año es del 5 al 12 de agosto con entrada gratuita para asistir a las proyecciones y las actividades paralelas de una cita ya consolidada en el calendario cultural de la provincia, esta edición con Italia como país invitado, el director de Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, como galardonado de honor internacional, protagonismo para el deporte y 700 obras a concurso.

Teatro que cumple 25 años en Villabalter

Un año más la localidad de Villabalter (municipio de San Andrés del Rabanedo) reunirá diferentes propuestas escénicas con las que disfrutar de la cultura en la calle La Fuente. Este certamen, organizado por la asociación cultural Balterius’98, y que alcanza una meritoria edición número 25, ofrece espectáculos teatrales para todos los públicos y con acceso gratuito desde viernes 4 hasta el miércoles 9 de agosto. Las representaciones de todos los días, incluido el fin de semana, se pueden ver aquí detalladas.

Interpueblos, la madre de todas las fiestas

La localidad de Almanza anuncia para este sábado la madre de todas las fiestas, que es el espíritu con el que nació hace pocos años, pero de una manera ya muy consolidada, la fiesta llamada Interpueblos. Como su nombre indica, busca aunar en un único punto de la provincia de León horas y horas seguidas de todo tipo de diversión pero, por encima de todo, musical. A eso ayuda un programa de conciertos y pinchadas (míralo aquí) de lo más variado, así como la asistencia de charangas procedentes de toda la provincia.

Felechas, capital de música tradicional

No hay fin de semana leonés que se precie sin darle un gran protagonismo a las tradiciones regionales leonesas, que en este caso se ven muy bien acompañadas por las de otras muchas latitudes de España. Ocurre en la pequeña localidad de Felechas (Boñar), que se convierte así en la capital de la música tradicional el sábado 5 de agosto.

El Encuentro de Música Tradicional contará con distintos grupos musicales provenientes de zonas como Palma de Mallorca, Asturias, País Vasco, del propio León o de nuestro país vecino, Portugal. Todos los detalles están disponibles aquí.

Feria de la Artesanía de Val de San Lorenzo

Continuando con tradiciones y eventos de gran calado, la localidad maragata de Val de San Lorenzo celebra este fin de semana un año más por todo lo alto su Feria de Artesanía, una de las más antiguas y auténticas de toda la provincia de León. Será el sábado 5 de agosto cuando estarán disponibles todos los objetos de 78 productores procedentes de Castilla y León, Asturias, Cantabria, Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha o el País Vasco.

Paralelamente, habrá comerciantes agroalimentarios, que expondrán quesos de diferentes partes del territorio nacional, embutidos, repostería variada, diversos tipos de pan, empanadas, encurtidos, vinos y licores, dando lugar a una amalgama de elementos gastronómicos de primer nivel. Consulta aquí.

Intenso fin de semana en Cerezales del Condado

Con la llegada de agosto, la habitual gran actividad cultural de la Fundación Fundación Cerezales Antonino y Cinia se multiplica. Y este fin de semana no es una excepción, como se puede comprobar aquí con detalle. Y es que en el seno del festival TROPOS, este sábado 4 de agosto a las 20.00 horas de la mano de la compañía leonesa 'Cirk about it', compuesta por Laura Barba, Miguel Molinero y David Tornadijo. Abrirán este festival con su obra LOOP, un proyecto en el cual utilizan los malabares, su propio cuerpo y el sonido centrándose en la idea de la repetición. Sobre el escenario estará colocado un gigantesco columpio en el que los artistas realizarán todo tipo de acrobacias.

El domingo 5 a las 21.30 horas podrán disfrutar de la actuación del dúo Emilia y Pablo, combinando sonidos latinoamericanos como el joropo, el bolero o la chacarera junto con el flamenco y las artes escénicas, crearán un espacio único. Durante toda la noche interpretarán las canciones de su primer álbum 'Territorio de Delirio'.

Festival Urbikoa en Veguellina de Órbigo

El sábado 5 de agosto arranca el segundo Urbikoa festival, con entrada gratuita y organizado por el Colectivo El Regachón, de Veguellina de Órbigo que cuenta con la actuación de cinco bandas en directo y DJs.

Además, es importante la presencia de artistas femeninas como la banda asturiana Viuda, la ponferradina Topanga Kiddo o el dúo Dame Área desde Barcelona. Toda la información en este artículo.

Mercau y mastines en Laciana

El fin de semana en Villablino viene cargado de actividades y una de las que destaca es la celebración en La Casona de San Miguel del llamado Mercau Tsacianiegu, que rememora un siglo de tradición mercantil en la comarca leonesa de Laciana. Pues cada año recuerda la fecha de hace cien años, que en este actual corresponde a 1923. Puedes ver aquí los detalles del evento, que regresa después del parón de tres años.

Además, este sábado 5 de agosto Villablino será la sede de la séptima y última prueba del Campeonato Nacional 2023 de Mastín Español, organizado por la Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME) con la autorización de la Real Sociedad Canina Española (RSCE) y la colaboración del Ayuntamiento de Villablino y la asociación de criadores locales de Laciana. A partir de las diez de la mañana hasta las dos, y desde las tres hasta finalizar, se harán los juicios y valoraciones de los animales en las distintas modalidades que se enjuician, empezando por los más jóvenes para terminar con los veteranos y la elección del mejor ejemplar del concurso.

Y además, sidra en el Páramo

Por si con tanta cerveza no llegara, el verano de Santa María del Páramo cuenta este fin de semana, y en concreto el sábado 5 de agosto, con la celebración de la Feria de la Sidra, que ya alcanza su octava edición gracias al éxito que suele cosechar el arte de escanciar y probar la tradicional bebida asturiana. También el finde tendrá lugar el II

Dusty Moorland, pero la sidra tiene su propio programa, que contamos aquí.

Mercado en Cacabelos

La Asociación La Olla del Bierzo organiza este domingo 6 de agosto el Mercado Campesino, una actividad mensual que tiene lugar en la Plaza Mayor de Cacabelos. Los productores locales aprovechan la cita para mostrar referencias como queso, verdura, pan, fruta, comida vegana, dulces y helados, así como cerámica para alimentación o artesanía.

Carracedo medieval de nuevo

Tras diez años, el Medieval de Carracedo celebra este año su primer torneo de alquerque, un juego medieval que es el antecesor de las damas. Es la principal novedad de un programa que también recupera las justas medievales, reclamadas por el público. Los actos se desarrollan desde el día 2 de agosto pero todavía hay actos que concluyen este sábado, como detalla el programa.

Semana Cultural en Villacintor

La Asociación de Amigos de Villacintor estrena por primera vez, del 4 al 13 de agosto, una I Semana Cultural de la localidad leonesa, con el respaldo de la Junta Vecinal, de la Diputación Provincial y del Instituto Leonés de Cultura (ILC), la cual contará con conciertos, una exposición y la celebración de un filandón. Aquí todo el programa que se estira hacia la próxima semana también.

Valdescapa renacentista

Un año más llega a la localidad leonesa de Valdescapa la celebración del Festival de Música y Teatro con un gran ambiente de recreación renacentista. Hay numerosas actividades desde el viernes que merece la pena consultar, aquí.

La cultura en forma de versos en Oliegos

Un año más la comarca de la Cepeda celebrará su encuentro poético anual de Versos a Oliegos este sábado, día 5 de agosto, a la orilla del río Tuerto, en Quintana de Fon. El evento se iniciará a partir de las 18.00 horas, a la vera del puente, organizado conjuntamente por la Junta Vecinal de Quintana de Fon, el Ayuntamiento de Villamejil y la Asociación Cultural Rey Ordoño I – Amigos de la Cepeda. Como en años anteriores, en él se aúnan la cultura, la música y la convivencia amistosa de las gentes de la Cepeda y otras tierras leonesas.

Diversión por todo lo alto en Valderrueda

La localidad de la montaña leonesa rinde homenaje a su patrón, 'El Salvador', en sus fiestas de verano. Este año además de contar con grandes verbenas, han organizado degustaciones gastronómicas, tradiciones, juegos para los más pequeños, conciertos y hasta un bingo.

Gordón, escenario de lujo para la música clásica

Del 5 al 12 de agosto la comarca de Gordón se empapa de cultura y música clásica con motivo de la celebración del I Campus Musical, una iniciativa juvenil formativa pero también todo un ciclo de conciertos y actividades a cargo de profesores y alumnos que se celebrarán en las localidades de Paradilla, La Vid y Santa Lucía de Gordón, cuyas Juntas Vecinales se han implicado para sacar adelante este importante proyecto cultural en la comarca.