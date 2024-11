Ai Weiwei en León: “Los artistas tenemos que defender la libertad de expresión y los derechos humanos”

La exposición del artista y activista chino Ai Weiwei, uno de los artistas vivos más famosos del mundo, en el museo de arte contemporáneo Musac de León, una de las más esperadas del año en el circuito del arte, ya ha tomado forma este viernes con su presentación, a la que ha asistido el artista en medio de una gran expectación mediática.

Hacía años que un consejero de Cultura de Castilla y León, de quien depende el museo, no asistía a la inauguración de una muestra. Y hacía años también que no se veía en las presentación a los principales políticos de León. La presencia de Ai Weiwei mereció la pena y en la misma asistieron políticos leoneses de primera fila, que pudieron ver junto a la prensa por primera vez la exposición 'Don Quixote.Ai Weiwei', con la que se pretende relanzar el museo tras unos años de atonía artística y de público.

El director del Musac y comisario de la muestra, Álvaro Rodríguez Fominaya, ha calificado la exposición como “una de las más ambiciosas” del artista chino, hoy residente en Portugal tras ser represaliado en el país comunista por motivos políticos. Fominaya ha explicado que la muestra no es un resumen de la trayectoria del artista aunque sí recoge obras de los últimos 20 años con una narrativa que une la figura de Don Quijote con su trayectoria artística, tan vinculada a la vez a su defensa de los derechos humanos. Para el comisario la exposición recoge historias “en las que todos nos podemos reconocer”.

Ante la prensa Weiwei abordó temas políticos, tecnología y arte, tan íntimamente relacionados con su obra, como valorar la victoria de Trump en Estados Unidos y una posible decepción por su vuelta al poder defendiendo que “Los artistas tenemos que defender sobre todo la libertad de expresión y los derechos humanos, así que no podemos sentir decepción en este sentido porque si nosotros sentimos decepción estamos responsabilizando al gobierno y la responsabilidad es nuestra como sociedad”.

“La tecnología debe usarse para el beneficio de la humanidad”, incidió el activista chino, quien afirmó que creer que el desarrollo de la Inteligencia Artificial va a lograr que las personas mejoren su eficiencia “que solventemos muchos problemas que antes eran más difíciles de solventar”. Weiwei también cree que esto cambiará la situación de la productividad humana, “habrá muchos avances en todo el mundo y tendrá un impacto en la forma en que vivimos y entendemos el mundo”. Señala que tendrá un importante impacto en el mundo laboral, “pero creo que la Inteligencia Artificial tiene que estar orientada a las personas, si no su uso no tiene sentido”. Considera que su implantación traerá nuevos problemas “y como sociedad tendremos que enfrentarnos a ellos” aunque no creo que la Inteligencia Artificial vaya afectar tanto al mundo del arte porque no necesita aplicar unos criterios de eficiencia al arte“.

Weiwei se hizo muy famoso en China en 1995 al destrozar una valiosa vasija de la dinastía Han para realizar una obra fotográfica. Hace poco más de un mes un supuesto artista destrozó una obra de Weiwei en Italia. Para el artista estas acciones, o las que usan el arte como elemento de protesta contra el cambio climático, “son moralmente entendibles, sobre todo cuando las personas ven como los medios son indiferentes a ciertas problemáticas”. Pero a la vez considera que existe “una contradicción”, ya que “No podemos exigir protección a la vez que destruimos algo, quien destruye no puede proteger y quien protege no puede destruir”, así que para él “estas acciones no tienen sentido”.

El artista chino afirmó sentirse desvinculado de la industria del arte, “no me considero que forme parte del mundo del arte, no voy a ver exposiciones, no participo en manifestaciones artísticas, no comparto ese sistema de valores”. La exposición de León tiene como título la figura de Don Quijote, que conoció gracias a su padre, el poeta chino represaliado Ai Qing, “una figura que siempre me ha resultado interesante, sobre todo porque su identidad está fuera de la realidad”.

Obras inéditas en León

Entre las 42 obras que se reparten en cuatro salas y 1.700 metros cuadrados del museo leonés figuran varias que nunca se han expuesto en centros museísticos hasta ahora, además de piezas inéditas creadas expresamente para la exposición del Musac. Se compone de distintos formados como escultura, pintura, audiovisuales Destaca la serie de 16 cuadros realizados con ladrillo de juguete tipo lego, del total de 60 que ha producido con esta técnica. Entre ellos está una versión de la obra de Goya 'El 3 de mayo', creado expresamente para la exposición del Musac.

Destacan por su gran formato la presencia de 'La Commedia Umana', una pieza nunca expuesta en un museo por su gran tamaño compuesta por candelabros de Murano con formas de partes del cuerpo humano y que reflexiona sobre el humanismo, la humanidad y la libertad de expresión, una de las temáticas favoritas y omnipresentes en toda la obra del artista chino. Mide más de ocho metros y pesa 2.700 kilos para lo que se ha necesitado un montaje adecuado en las salas del museo.

Otra obra inédita en el Musac es '81 Questions', que es una obra derivada de una acción que planteó Ai Weiwei a través de Instagram en la que planteaba 81 preguntas a una Inteligencia Artificial. Ahora un mural las recoge y pone la espectador ante la propia respuesta que él daría a esas cuestiones, o probar a preguntar a su IA favorita cuál es la respuesta que da.

Y por supuesto, como apertura de la exposición uno se encuentra ante su 'Don Quixote' construído con legos. Una visión a la infancia de Weiwei donde miraba esa figura española y universal “fascinante y exótica”.

La exposición de Ai Weiwei en el Musac de León permanecerá abierta hasta mayo de 2025. Durante este fin de semana inaugural, 9 y 10 de noviembre, la entrada es gratuita y el sábado a las 18 horas el artista hablará con el director del Musac y comisario de la exposición en una charla abierta la público hasta completar aforo.