Renfe publicita Ciudad Rodrigo, sin trenes desde hace años, como una “noble villa castellana”

“Todo el mundo sabe que Ciudad Rodrigo es una villa china”. De esta manera el usuario de X @Robercc41 ironiza ante el enésimo error a la hora de definir como castellano algo puramente leonés. En este caso, en la web de Renfe, que con todo el descaro afirma que Ciudad Rodrigo es una “noble villa castellana”. Y esto se descubre justo en la semana en que Alcampo metió la pata confundiendo (y ya van...) la Catedral de León con la de Burgos.

Una entrada publicitaria del viaje a la ciudad de la Región Leonesa que no sólo contiene esa flagrante equivocación geográfica e histórica, sino que es un despropósito en toda regla y se le podría llamar “la página de las tres mentiras”. En primer lugar, Ciudad Rodrigo es leonesa, no castellana; en segundo, no es una villa sino una ciudad; y, en tercero –y quizás aún más sangrante– hace tres años, desde la pandemia, que no circulan trenes por su estación por lo que la web vende un viaje que no es posible realizar en tren.

El error más evidente, castellanizar la ciudad leonesa, lo hizo público este martes la candidata a la Alcaldía de la UPL en Salamanca, la experta en turismo Ángela Gómez-Fraile, indicando que “lleva tres años sin tren”. En la captura de su tuit de aquí abajo, se puede ver el texto erróneo y leer al presidente de la UPL, Carlos Javier Salgado, explicando que la construcción de las primeras murallas la realizó en el siglo XII Fernando II de León.

Un fallo tan gordo que otro ha contestado: “Quién haya escrito eso tiene el ”celebro“ muerto, como las vías de Renfe en Salamanca”. La paradoja es que se quiera fomentar el turismo y no paren convoyes en la ciudad leonesa. “No veo el sentido a que una cabeza de comarca y una ciudad turística como esta no tenga ni una sola línea de pasajeros funcionando actualmente”, expone otro.

Hoy he pasado por la zona de la no-estación de tren de Ciudad Rodrigo y, de verdad, sigo sin verle el sentido a que una cabeza de comarca y una ciudad turística como esta no tenga ni una sola línea de pasajeros funcionando actualmente @Renfe @Adif_es @mitmagob pic.twitter.com/eH1EJI511a — Héctor García (@HectorGJ_) 27 de julio de 2023

A esto último la conversación deja meridianamente claro el cabreo de los leoneses: “Clama al cielo. Debería, al menos, tener 3 frecuencias con Salamanca al día”, “es una reivindicación más que justa. Somos la España olvidada más que vaciada” y “es vergonzoso, Benavente y La Bañeza con el mismo problema, nos han convertido en tercer mundo”.

Manifestación por el tren de la Ruta de la Plata

Por otra parte, hay convocada una protesta manifestación en diversos lugares por la recuperación del Ferrocarril de la Ruta Vía de la Plata para el primer sábado de noviembre. El noroeste de España se manifiesta al unísono reclamando la inclusión del corredor ferroviario Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico de la RTE-T Europea.

El próximo 4 de noviembre a las 12 horas, varias ciudades, entre las que se incluyen Astorga, Béjar, Zamora, Ciudad Rodrigo y Salamanca, están convocadas para exigir al Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana una mayor implicación en la reactivación de esta línea entre Astorga y Plasencia, “recabando financiación para su restablecimiento y presionando en Europa”.