El trabajo en la provincia de León: oportunidades escondidas para un talento innovador

El Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el 1 de mayo, conmemora la lucha histórica del movimiento obrero, particularmente el esfuerzo por establecer una jornada laboral de ocho horas. Originado en los trágicos eventos de la Revuelta de Haymarket en Chicago en 1886, cuando una bomba explotó durante un acto de protesta pacífica matando a varios policías y manifestantes, este día se convirtió en un símbolo de resistencia y solidaridad entre los trabajadores.

Designado oficialmente durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París en 1889, el Primero de Mayo es un recordatorio de los sacrificios y logros en la lucha por derechos laborales justos y condiciones dignas. Aunque en Estados Unidos y Canadá se celebra en septiembre, en la mayoría del mundo el 1 de mayo sigue siendo una fecha clave para manifestaciones y reivindicaciones laborales.

En este contexto y tal día como hoy, nos atrevemos a sacar a la palestra la duda de si en León hay trabajo, y de calidad. Y para darle respuesta recurrimos a los profesionales que lo ven en su día a día.

TalentÁrea nació en 2017 del emprendedor Dani Pérez, que pretendía llevar su experiencia en gestión de equipos y personas de más de 20 años a un proyecto personal en el que conectar personas y empresas. “Buscaba con ello lograr un equilibrio personal y profesional y, a su vez, crear un proyecto que ofreciese lo mismo a sus empleados, siempre defendiendo que este modelo de trabajo es la manera de construir empresas con un equipo más motivado y feliz, consiguiendo así mejores resultados”, ponen en valor Alba Fernández, Team Leader del Área de Recruiting y Headhunting de TalentÁrea, y Eduardo Burgaleta, Consultor de Selección y Marketing en TalentÁrea.

Y con esta filosofía ha conseguido un equipo de ocho trabajadores en plantilla, y cuentan además con una red de colaboradores de más de 15 personas. “Aunque somos una compañía ”pequeñita“ nuestro modelo está creado para trabajar con grandes compañías, actuando para ellos como una palanca de cambio cercana, ágil y orientada a resultados”, remarcan.

Su core principal de negocio es, entre otros, el recruiting, así que en su caso suelen demandar especialmente perfiles de RRHH híbridos entre People y Recruiting. “De esta forma garantizamos poder continuar atrayendo el mejor talento para nuestros clientes y consolidando las bases de los Recursos Humanos y People en las compañías. Para nuestros clientes, trabajamos sobre todo con perfiles de IT, marketing y posiciones C-Level (CEO, CMO, CFO, CCO)”, enumeran.

“No hacemos diferencias entre procesos internos y externos de selección de personal”, puntualizan, ya que en ambos casos se basan en creatividad, transparencia y agilidad. Empiezan a enviar candidatos en siete días y tienen una tasa de éxito del 90%. “En fases iniciales del proceso de selección priorizamos entender el modelo de negocio de nuestros clientes para poder pasar a la definición del rol que vamos a buscar. Después, atraemos candidatos que se ajusten al puesto mediante acciones específicas en la propia vacante hasta que encontramos el ‘perfect match’”, desvelan algo del making of de su buen hacer.

Uno de los puntos fuertes de TalentÁrea es que apuesta por la tierrina y por el talento que hay en ella. “En León no sólo hay muchísimo talento, sino que además hay grandes oportunidades para explotarlo”, remarcan. Y hacen un llamamiento a las compañías para que busquen la manera de fidelizar a los leoneses y leonesas que se plantean buscar oportunidades fuera valoren quedarse porque tienen motivos de peso para ello. Y esos motivos empiezan con la calidad de vida en la provincia, con una ubicación geográfica inmejorable donde poder desconectar en parajes naturales de ensueño a 15 minutos de cualquier hogar. A esto se le suman, distancias cortas que te permiten tener tus propios horarios y no los de los transportes públicos. Hay que señalar que el coste de vida es mucho más asequible que en otros centros urbanos neurálgicos. Con una gastronomía y oferta de ocio de la que presumir y disfrutar. Además, León es tranquilo y seguro.

“En definitiva, León posee una serie de cualidades que te hacen ganar en calidad de vida y te permiten tener un equilibrio en tu vida personal y profesional, pudiendo conciliar a la perfección”, sentencian. Así que para todas las personas que no ven oportunidades o que han tenido que irse de aquí, TalentÁrea les anima a que no vean como algo imposible volver a casa, ya que gracias a empresas como ellos siempre existen muchas oportunidades de conseguirlo.

Es una empresa especializada en el desarrollo, producción y comercialización de productos biofarmacéuticos. En agosto de 2022, Fresenius Kabi e Insud Pharma firmaron un acuerdo por el que Fresenius Kabi adquiría una participación mayoritaria de mAbxience, asentándola como una compañía biotecnológica global y verticalmente integrada. Con más de una década de experiencia, su misión es clara: proporcionar medicamentos accesibles y asequibles en todo el mundo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, garantizando el acceso universal a medicamentos de alto nivel.

Con dos productos aprobados en el mercado y una sólida cartera de productos en desarrollo, ha establecido una presencia B2B en más de 100 mercados. Además, ha formado una red con más de 30 socios y creado un equipo especializado de más de 1.000 profesionales. Las tres instalaciones multiproducto del grupo, situadas en Europa y Sudamérica, han obtenido la aprobación GMP de organismos reguladores de prestigio, como la FDA y la EMA, entre otros. Además, como expertos biofarmacéutico global, mAbxience se ha especializado como Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), utilizando tecnología avanzada y plataformas innovadoras para ofrecer soluciones de fabricación integradas.

Una vez puestos en situación, Laura Rodríguez Álvarez -People Site Manager de la planta de mAbxience en León- nos indica que actualmente son 475 trabajadores directos en la tierra. “En los últimos tiempos, nuestro foco está puesto en el área de Calidad de la planta, buscamos profesionales con experiencia en áreas tan necesarias para el futuro de la compañía en Sistemas informáticos dentro de Quality Assurence. Técnicos de calidad de producto terminado, así como para el área de System”, enumera a los profesionales que demanda la empresa. Los perfiles que buscan vienen principalmente de la rama Universitaria de Biotecnología, Biología, Química. Pero, además, cuentan con los FP de Análisis y Control y Operario de industria Química.

Para poder participar en sus procesos de selección, las personas interesadas tienen que buscar sus ofertas en LinkedIn e inscribirse. En ese momento, sus reclutadores contactarán inicialmente telefónicamente con los posibles candidatos si el perfil encaja en su búsqueda. “A partir de ahí solemos tener dos entrevistas más. Una con el reclutador, donde también les exponemos las condiciones del puesto y conocemos al candidato de una forma general, estudios, motivaciones, inquietudes y la posibilidad de residencia en León. Y la última entrevista es con el manager del área referida, donde analizamos a experiencia que tiene relacionada directamente en el puesto de trabajo”, explica Laura de manera detallada.

La reclutadora, con la amplia experiencia que la avala, no duda en decir que en León hay mucho talento. “Pero esta industria es muy competitiva y con nuestro volumen tan alto de contratación nos obliga a atraer talento constantemente, de cualquier parte de España y del Mundo. En la actualidad tenemos en la planta de León 32 nacionalidades diferentes. Personal altamente cualificado que busca un proyecto muy motivador para desarrollar su carrera profesional y que decide vivir junto a sus familias en León”, afirma la profesional, orgullosa de lo que están consiguiendo.

Son una planta que ha incrementado más de 200 personas de plantilla fija en los últimos dos años y por ello saben que ofrecen trabajo estable en León como buenas condiciones laborales dentro de la Industria Farma/Biotech, además de una calidad de vida con la que es difícil competir desde las grandes ciudades. “Para nuestros perfiles más jóvenes, sin duda, la posibilidad de tener el campo y la montaña tan cerca, pudiendo desarrollar actividades deportivas fácilmente. Además, del ambiente de fiesta de nuestro Barrio Húmedo. Para los perfiles con familias, la amplia oferta de colegios, parques y zonas de ocio para los niños. La historia de la ciudad y los monumentos son muy valorados por los perfiles extranjeros. Y, en general, las distancias cortas, ya que mAbxience está en el parque Tecnológico de León, a 15 minutos en coche del centro”, enumera casi todas las razones positivas para optar por León como un destino más allá de lo laboral.

Desde su establecimiento en 2003, Xeridia se ha especializado en el desarrollo de software a medida y consultoría tecnológica enfocado a grandes empresas. Fundada por tres ingenieros de la Universidad de León, la empresa se propuso reunir el mejor talento para abordar proyectos técnicamente complejos, trabajando con las últimas tecnologías. Entre su sede principal en León, en un edificio emblemático de la calle Padre Isla, y oficinas en Madrid y Londres cuenta actualmente con un equipo de más de 125 personas dedicadas al desarrollo de proyectos de alto nivel tecnológico para empresas de todos los sectores y lugares del mundo.

El perfil más demandado es el de desarrollador de software, fundamentalmente, en tecnologías Java y .NET, pero en Xeridia cuentan y necesitan muchos otros perfiles, como arquitectos de software, líderes de equipo, expertos en Inteligencia Artificial, etc. Están especializados en el desarrollo de soluciones y plataformas basadas en arquitecturas cloud nativas y cuentan con equipos especializados en GenAI y diferentes soluciones tecnológicas (Atlassian, Outsystems, etc). “Fomentamos un ambiente colaborativo y creativo, por eso buscamos candidatos que les apasione aprender nuevas tecnologías y formas de trabajo y también aportar nuevas ideas y perspectivas a nuestro equipo”, expone Ainhoa Íscar – Head of People & Culture.

Xeridia es una opción a tener en cuenta para desarrollar la carrera profesional de la programación, el desarrollo de software con las últimas tecnologías y la innovación. “Nuestro mayor reto es atraer a personas apasionadas por la tecnología, con una fuerte ambición tecnológica y crecimiento profesional. El aprendizaje de nuevas tecnologías es constante en un entorno innovador de desarrollo como el que tenemos”, señala Ainhoa Íscar.

Trabajar en Xeridia significa aprender a desarrollar software con las últimas tecnologías y enfrentarse a desafíos tecnológicos innovadores. “Las empresas que nos demandan algún tipo de solución tienen un nivel de madurez tecnológico, en general, muy alto por lo que el contexto de trabajo ya resulta estimulante, seas recién titulado o no”, invitan a sumarse al reto. Los equipos están formados por perfiles más experimentados y menos para asegurar un entorno de colaboración y formación constante, donde no sólo se cumple con las funcionalidades que necesita el cliente, también son capaces de superar sus expectativas dada la experiencia que tienen de 21 años desarrollando soluciones.

En ese tiempo, la entidad ha demostrado que no es necesario trasladarse a grandes ciudades para liderar proyectos técnicamente desafiantes o trabajar en el ámbito internacional. “Con ejemplos tangibles de proyectos exitosos internacionales, probamos que, independientemente del tamaño del entorno, es posible alcanzar el éxito con equipos especializados y socios estratégicos de renombre mundial”, enfatizan.

Xeridia apuesta por el talento local porque, asegura, que hay muy buena cantera. Desde hace 20 años colaboran estrechamente con la Universidad de León y, aquellos que destacan en la Escuela, han ido nutriendo a su potente equipo. Un equipo que está formado también por profesionales que han regresado a su ciudad natal después de un tiempo fuera y por otros que se han sentido atraídos por las ventajas de vivir en una ciudad como León. “Seas o no de León…vivir en una ciudad como esta resulta un lugar excepcional para establecerse”, afirman.

León cuenta con una ubicación estratégica, calidad de vida y oportunidades laborales en crecimiento en sectores como la tecnología, el turismo y la industria farmacéutica. La industria tecnológica ha experimentado un crecimiento muy fuerte en los últimos años a nivel internacional, lo que ha llevado a una mayor competencia por el talento y unos salarios cada vez más interesantes incluso para aquellas personas que un día tomaron la decisión de irse fuera y ahora quieren volver a su tierra.

Quizá ahora, después de lo aprendido, podemos estar un poco más orgullosos, si cabe, de León y su gente. Que hacen de esta tierra un lugar de calidad y con futuro.