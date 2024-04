Los políticos leoneses reaccionan a la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno: de “valentía” a exigir medidas

La decisión de este lunes de Pedro Sánchez de quedarse al frente del Gobierno de España, después de cinco días de incertidumbre e infinidad de teorías y especulaciones, ha provocado una nueva oleada de reacciones políticas. Los primeros en manifestarse públicamente han sido los socialistas, después lo han hecho partidos de izquierda como Podemos y también los leonesistas de UPL, ante el silencio, por el momento, del PP.

El secretario general del PSOE en la provincia de León y diputado socialista nacional, Javier Alfonso Cendón, fue uno de los primeros en pronunciarse y lo hizo, como la mayoría, a través de la red social X, antes Twitter. Cendón alentó a Sánchez a seguir al frente del Ejecutivo “con más fuerza que nunca” en un día en el que “gana la democracia”.

El presidente de la Diputación de León socialista, Gerardo Álvarez Courel, mostró igualmente su satisfacción por la decisión de Sánchez que, a su juicio, demuestra “que la valentía y la resistencia que siempre ha tenido frente a las mentiras contra él y su familiar se abren paso precisamente por su voluntad férrea de seguir luchando por y para el país”.

“Nos ha demostrado a toda la sociedad que sus convicciones en cuanto a cómo se debe pelear, en el buen sentido, por España están más intactas que nunca y, si se me permite, más fuertes que nunca”, dijo antes de señalar que ve conveniente una reflexión en todos los que se dedican a la política y tener presente “que no todo vale y que la democracia tiene esa grandeza y hay que asumir y aceptar los resultados electorales y que haya gobernantes y uno u otro color”.

Sobre todo, añadió, lo que hay que hacer es respetar al rival y entender que “no todo vale para conseguir derrocar a un Gobierno, la voluntad de las urnas y a un presidente”.

Por su parte, el alcalde de León socialista, José Antonio Diez, ha trasladado que “el presidente del Gobierno ha dado hoy un claro ejemplo de responsabilidad, que es una cuestión muy importante y a valorar en un cargo público”. Una decisión que, para Diez, “ha podido sorprender”, pero en la que Sánchez “ha antepuesto la responsabilidad a cuestiones del ámbito personal”, a pesar de que la situación “ha sido muy dura”.

El regidor leonés consideró que “tiene mucho más valor y peso” el hecho de que los ciudadanos depositaran en él su confianza para que gestione la administración que “cualquier otro tipo de situación, aunque esta sea en el ámbito personal y a pesar de que, sin lugar a dudas, ha sido muy dura”.

El líder autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, calificó de “buena noticia” para el país, para su partido y para la gente la decisión de Pedro Sánchez. “La reflexión y la respuesta colectiva de estos días debe servir para cambiar las cosas y dignificar el servicio público”, publicó en su cuenta de X, en la que aseveró que “Sánchez Castejón no está solo”.

En esa misma línea, la de la 'valentía' se pronunció también el Delegado del Gobierno en Castilla y León, socialista y leonés, Nicanor Sen.

UPL ve una “estrategia política innovadora e interesante”

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ve “una estrategia política innovadora e interesante” en la actuación de Sánchez y, añadió que, desde el primer momento tuvo claro que no iba a dimitir.

“Lo que se planteaba en el fondo era una forma más de hacer política. Puedo entender y respetar lo que personalmente piense cada uno, pero detrás de todo fundamentalmente hay una estrategia que nunca se había producido y que es buena para el PSOE y para Sánchez y dudo que para el país sea tan buena. Creo que la inestabilidad política nunca es buena y el tiempo nos dirá si va a haber un antes y un después”, argumentó el líder leonesista.

Santos cree que no se va a producir un cambio significativo en las formas de hacer política de PP y PSOE y señala que tanto en la esfera de la izquierda como de la derecha existen actitudes de críticas personales. “Óscar Puente o Ester Muñoz no creo que sean muy recomendables para nadie en su forma de hacer política. No ayudan a mejorar esas cuestiones”, remarcó sobre las críticas personales que él, dijo, ha procurado evitar siempre en el ejercicio de la política.

“Cada político debe hacer su propio análisis. Hay esferas que se deben respetar. Él podrá liderar lo que sea y esperemos que todos elijamos ese camino”, comentó antes concluir si el cambio que reclama y dice estar dispuesto a liderar el presidente del Gobierno “es algo o puramente estrategia que refuerza al gran líder del PSOE que es Pedro Sánchez”, concluyó.

Podemos urge medidas

El secretario de Organización de Podemos y líder de su formación en Castilla y León, el leonés Pablo Fernández, urgió medidas concretas para “defender la democracia del golpismo judicial y mediático”.

“Sánchez se queda y de momento el lawfare también. Urgen medidas concretas para defender la democracia del golpismo judicial y mediático”, es el escueto mensaje que escribe en su cuenta de X el también procurador en las Cortes de Castilla y León.

Silencio en el PP durante horas

El silencio en el PP de León fue de horas. La presidenta del PP en León y diputada nacional, Ester Muñoz, muy activa siempre tanto en redes sociales como en las tertulias políticas, no hizo ni una sola manifestación pública hasta después de la comparecencia del líder nacional 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Su primera reacción fue para compartir en X un mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que se resaltan varias frases del discurso de Feijóo y una imagen de una información del medio internacional The Washington Post.

El segundo, cerca de las tres de la tarde, ya escrito por ella y muy breve, contesta a una información de la radio Onda Cero en la que se recoge que, según datos de una encuesta rápida del CIS, el PSOE tendría 9,4 puntos de ventaja sobre el PP en intención de voto, “para mayor indignidad el bulo, el teatro, la estrategia, la pantomima la pagamos los españoles con nuestros impuestos”.