El éxito del periódico escolar Pin-txuezo de Villaseca, la voz de Laciana en el viejo papel de siempre

Mantener un proyecto educativo innovador cuyos resultados son notorios en un pequeño colegio rural de la comarca de Laciana permite al Colegio El Campo de Villaseca que su diario escolar en papel, llamado El Pin-txuezo, y que ha sumado un creciente éxito editorial, alcance la mayoría de edad al lograr superar los cinco años de existencia.

Parecía descabellada aquella idea, predestinada a una efímera existencia, puesta en marcha en el año 2018 por el entonces director del colegio Javier Cantón, junto a los cinco alumnos mayores del centro, todos en sexto de Primaria, a los que sedujo para que asumiesen como propia la idea y la responsabilidad de sacar adelante todo un diario a la vieja usanza, de papel como los de toda la vida.

Cuando aquellos cinco primeros redactores, Mario, Natalia, Sergio y las dos Naiaras, están prontos a cumplir la mayoría de edad, y alguno incluso ya a punto de incorporarse a la Universidad, hoy otros seis niños del colegio asumen el reto de llegar al final de este curso editando el número 45 del exitoso periódico escolar.

Ha encontrado en el nuevo equipo directivo encabezado por Laura García, tras la marcha de Javier a otros destinos profesionales, una continuidad en las ideas y en el desarrollo del proyecto educativo para los cuatro cursos siguientes manteniéndolo vivo y activo hasta la actualidad.

La labor no es fácil, ni cómoda. No es para espíritus acomodados, exige, aunque ella ni alardee de ello, ni tan siquiera lo comente, atención, ganas, trabajo y muchas horas incluso fuera de horario. Y una implicación con los alumnos al estilo de los maestros de pueblo de antaño, que no solo eran transmisores de conocimiento, también eran educadores, siendo al tiempo guías morales de sus alumnos.

Este es el quinto curso en que El Pin-txuezo no falla a sus lectores y pone en la calle sus nueve números a los que se comprometió cada curso, siempre aportando la visión de sus jóvenes redactores sobre las cosas que rodean su vida, en el colegio, en el pueblo, en la comarca, en España o en el mundo. Las cosas que les interesan, sus actividades.

Pese a que aseguran que escoger los asuntos sobre los que van a hacer su próximo texto es una de las mayores dificultades, “al final siempre encuentras algo sobre lo que informar”. Porque como ellos mismos expresan, siempre es mas atractivo escribir sobre “lo que buscas y quieres que hacer un ejercicio de redacción normal”.

Cuando se les pregunta si además de divertirse con el reto de cada mes perciben que esta actividad les beneficia en su educación personal, lo tiene muy claro, porque entre todos aportan las ideas de lo que están convencidos que es positivo para su formación: “Aprendes a expresarte mejor, a redactar, mejoras el vocabulario, asumes obligaciones, te haces responsable de tu área, trabajas en equipo, te organizas mejor, te facilita la comunicación con los demás...”. Y aún tienen ganas de seguir con la enumeración positiva.

Porque como cada año, ellos mismos redactan, buscan los temas, ayudan en la maquetación, buscan las fotos a las imágenes, imprimen, doblan, grapan, distribuyen e incluso manejan la contabilidad de sus ventas. Eso sí, siempre con la ayuda de su profesora Laura, para ir solventando las posibles dificultades.

Además de la fiesta de fin de curso, para conmemorar este quinto aniversario a la que van a invitar a todos los anteriores redactores que les han precedido y a Javier Cantón, iniciador del proyecto, han decidido organizar un sorteo de siete botellas térmicas reutilizables entre sus lectores y suscriptores, cada una con un diseño original realizado por ellos, los siete redactores de este año: Paula Ruiz, David Rodríguez, Diego Maldonado, Lucas Crespo, Pedro Ferro, Ángel Luengo y Alex López.