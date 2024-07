Dos eventos convierten a Salamanca en la capital de la investigación científica sobre plantas y cultivos

Dos eventos consecutivos convierten a Salamanca en la capital de la investigación científica sobre plantas y cultivos a lo largo de esta semana. En primer lugar, la I Reunión de la IX Red temática “Biotecnología de las Interacciones Beneficiosas entre Plantas y Microorganismos”

tendrá lugar los días 2 y 3 de julio de 2024. Justo a continuación, se celebra el XIX Congreso de la Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno (SEFIN), los días 3, 4 y 5 de julio. que engloba al mismo tiempo la segunda edición del congreso BeMiPlant.

El Edificio Fonseca de la Universidad de Salamanca acoge la primera reunión de la IX Red temática 'Biotecnología de las Interacciones Beneficiosas entre Plantas y Microorganismos', coordinada por Paula García Fraile, investigadora de la Unidad de Excelencia de Producción Agrícola y Medio Ambiente (Agrienvironmet) A de la Universidad de Salamanca. El objetivo es que representantes de los distintos grupos que la conforman establezcan nuevas colaboraciones para avanzar en el conocimiento las interacciones entre las plantas y los microorganismos.

Este campo de estudio es cada vez más importante, puesto que el manejo de bacterias y hongos beneficiosos para los cultivos se está consolidando como una alternativa biotecnológica frente a pesticidas y fertilizantes tradicionales, más contaminantes. Por eso, los distintos grupos que integran la red analizarán cuestiones como los cultivos emergentes, las barreras que tiene el campo de investigación de los microorganismos o las posibilidades de financiación y colaboración con empresas. Asimismo, la programación incluye un debate con agricultores y otros agentes del sector.

La finalización de ese evento dará paso, en el mismo escenario, al XIX SEFIN/IIBeMiPlant Congress. Este encuentro está organizado de forma conjunta por la Unidad de Excelencia Agrienvironment de la Universidad de Salamanca y por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), a través de Pedro F. Mateos y Mariano Igual, respectivamente. El objetivo es compartir ideas científicas, mostrar algunos de los logros más recientes y hacer que el congreso sea una plataforma formativa que facilite el aprendizaje y la difusión de sus hallazgos científicos, especialmente, para los investigadores más jóvenes.

Congreso BeMiPlant

El Congreso BeMiPlant (Beneficial Plant-Microbe Associations) fue organizado por primera vez por investigadores portugueses y esta segunda edición se presenta como una continuación a la que también están invitados. Entre otras cosas, se hablará también de las interacciones planta-microorganismo en cuanto a su diversidad, ecología y biología molecular. El encuentro también tratará cómo puede afectar el cambio climático a esas interacciones, así como los estreses biótico y abiótico. Asimismo, hay ponencias dedicadas a la fitorremediación y a la fijación simbiótica de nitrógeno, entre otros asuntos. En el programa destaca también la conferencia de clausura, titulada 'Rhizobial infection, a journey into plant cells: insights into transcellular entry mechanisms in legume roots', a cargo de Fernanda De-Carvalho-Niebel (INRAE-CNRS, Francia).

Además, este encuentro conmemora el 40.º aniversario de la creación de la SEFIN y de su primer congreso, que fue organizado por el profesot Rodríguez-Barrueco y celebrado en Salamanca. Los asistentes a aquel encuentro sentaron las bases de lo que sería una sociedad científica de éxito.