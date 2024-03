La Junta publica las ayudas para adaptar las televisiones un mes después del 'apagón' de la TDT

Casi un mes después del 'apagón', la desconexión de la señal de la televisión digital terrestre (TDT) que se emitía hasta ahora para ser sustituida únicamente por las emisiones en alta definición (HD), la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta destina medio millón de euros para las ayudas destinadas a la adaptación a la nueva tecnología. Fue precisamente aquel 14 de febrero, el día en que cesaba el antiguo sistema de emisiones, cuando el presidente del Gobierno autonómico Alfonso Fernández Mañueco, anunció las subvenciones que este miércoles han tomado curso oficial a través de la publicación de una orden en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León). El cambio ha afectado a zonas de la provincia de León, muchas de ellas del ámbito rural, que se quedaron sin señal entre reproches políticos de los principales partidos e instituciones públicas.

Las ayudas están destinadas concretamente a la adquisición de equipamiento y realización de instalaciones individuales de sistemas de televisión, vía satélite, con tecnología SAT-TDT en alta definición en Castilla y León. Y el objetivo, según figura en la orden, es facilitar el acceso al servicio de interés general de televisión en HD mediante la adquisición de equipamiento y realización de instalaciones individuales de sistemas de televisión vía satélite SAT-TDT en zonas de Castilla y León con carencias de cobertura de televisión terrestre en formato de alta definición.

Desde el punto de vista técnico, se consideran gastos subvencionables los derivados de la adquisición de receptores SAT-TDT HD, así como la realización de instalaciones individuales SAT-TDT completas, que incluyan además de los receptores, la antena parabólica y el cableado necesario para recibir correctamente la señal de televisión en alta definición en zonas de Castilla y León que tengan carencias de cobertura de televisión terrestre. Las zonas con carencias de cobertura se acreditarán mediante la gestión de altas de receptores para la extensión complementaria de cobertura de TDT por satélite en el portal de gestión de SAT-TDT.

Las subvenciones reguladas en la convocatoria se concederán por un importe total de medio millón de euros, procedentes de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 en el ejercicio de 2024. No obstante, el importe previsto podrá incrementarse en una cuantía adicional máxima del cien por cien en función de las solicitudes presentadas. La modificación de la cuantía no requerirá de una nueva convocatoria y no implicará la apertura del plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

La cuantía de la subvención para la adquisición de receptores SAT-TDT HD, solo o junto con la instalación individual SAT-TDT, será la totalidad de los gastos subvencionables con un límite máximo de 400 euros, y podrán ser beneficiarias las personas que hayan contratado, desde el 1 de enero de 2023, la adquisición de un receptor SAT-TDT HD, solo o junto con la instalación individual SAT-TDT, a través de un distribuidor autorizado en zonas con carencias de cobertura de televisión digital terrestre en alta definición.