Vega de Liordes bate su temperatura mínima anual con 27,2 grados grados bajo cero

#POLODELFRIO 030223 9h



-27.2° Liordes @ACAmet1 (AC) @noromet18 (NO)

-21.5° Prado Veneiro AC NO



POBLACIONES:



-15.3° Cubillas de Arbas NO

-14.4° Lugueros NO

-13.1° Villaceid AC NO

-12.3° Burón NO

-11.7° Castilnuevo @meteoibericosur (IS)

-11.4° Boca de Huérgano NO

-10.9° Royuela pic.twitter.com/lFQNFBxgJ5