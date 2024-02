Vecinos del Barrio Húmedo acusan al Ayuntamiento de pactar la ordenanza de terrazas sólo con los hosteleros

Ya hay nuevo frente de enfrentamiento entre vecinos del Barrio Húmedo de la ciudad de León y el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital, esta vez a costa de la nueva ordenanza que se ha propuesto, de momento en forma de borrador, para regular después de 15 años los espacios en la vía pública de los negocios de hostelería.

La Asociación León Típico del Húmedo acusa no sólo de mentir sino de finalmente de pactar la mayor parte de los contenidos de la nueva norma municipal sólo con los empresarios hosteleros y no con los vecinos a los que afecta. Recuerdan que la Asociación de Hostelería, que según ellos han sido interlocutores, “sólo cuenta con 109 asociados, algunos de fuera de la ciudad, que trabajan en beneficio propio y no en beneficio del sector”.

El grado de indignación de la asociación es tal que, además de asegurar que han recordado por escrito al alcalde y la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, José Antonio Diez y Camino Orejas, de que podrían incurrir en un “delito de prevaricación”, han remitido otro escrito al subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, para que éste intermedie con diferentes ministerios de los que dependerían normativas generales de obligado cumplimiento que au entender esta ordenanza podría contravenir. Porque, dicen en el escrito, “se están conculcando leyes y preceptos de obligado cumplimiento”.

Se refieren a leyes y normativas, estatales y también autonómicas, sobre garantizar la accesibilidad, de sobre ruido, zonificaciones y emisiones acústicas. Muy en concreto ya observan que el borrador de ordenanza municipal “incumple claramente” y “en todos sus puntos” la orden sobre zonas de uso peatonal, en concreto sobre itinerarios peatonales accesibles“, amén de la Ley del Ruido de Castilla y León.

Aseguran que, mientras tanto los empresarios hosteleros como el propio equipo de Gobierno admiten haber mantenido conversaciones, reuniones y asumir varias de sus propuestas, en su caso apenas se produjo una reunión previa y “de nuestras propuestas la única que incorporaron fue delimitar el perimetro de la zona de terraza marcando los ángulos con unas líneas pintadas sobre el pavimento”.

Por todo ello, la Asociación León Típico acaba solicitando una reunión con el representante gubernamental en la provincia “para hablar de este y otros temas relacionados con el Casco Histórico y el orden público y la seguridad ciudadana”, en referencia a otro frente que la asociación mantiene sobre lo que considera una muy escasa y poco efectiva presencia y resolución de la Policía Local en el Barrio Húmedo, de la que ya se habían quejado.