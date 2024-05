Universidad de León: elecciones al Rectorado y la autonomía

Teresa Mata Sierra, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, aspirante al rectorado de la Universidad de León, dixit: No es bueno confrontar con el poder autonómico.

Tal expresión y su salida a los medios, como aspirante a rectora, me impulsaron a escribir estas líneas, que cobrarían más fuerza al leer la reclamación presentada sobre la candidatura de Nuria González, pronto rechazada por la Junta Electoral. ¿Daba a entender que la temía como rival? Pienso que sí. La siguiente actuación, la de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el proceso de las elecciones parece confirmarlo.

Aunque parezca que al centrarme en la catedrática de Derecho me estoy desviando de mi trayectoria comentarista de los comportamientos y actitudes de los políticos en general, y de modo especial de los autonómicos, más pronto que otra cosa, y no como disculpa, debo añadir que en la aspirante a Rectora, también hay bastantes apuntes en puestos políticos, que marcan… 'Secretaria General de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León (2007/ 2009)', entre otros variados, de modo que quedo justificado. ¿O no?

Pero no pongo sólo atención a las elecciones al rectorado, que también, sino y sobre todo lo que dijo sobre la Facultad de Medicina para Legio, y el no enfrentamiento con la Junta, que es lo que está en la génesis de este escrito. Y digo yo, no se trata de enfrentar, sino de no ceder más derechos de los ya conculcados.

Soy consciente que dentro del ente autonómico es desde donde se pueden reconducir algunos temas que afecten a lo leonés, pero... ¡No nos engañemos! Siempre que lo deseado modificar no lleve el grado de trascendente para los leoneses, y ni un mínimo de prevalencia sobre lo castellano. No estoy aludiendo a lo propiamente académico, digamos claramente que ya desde la sencillez extrema de lo vivencial, sin el menor grado de pudor político, encontramos una total cerrazón sobre lo que nos diferencia birregionalmente y no digamos en cuanto al derecho constitucional de salirnos de la Comunidad.

Colaboracionistas con el Ente contra León

Como leonés, ciudadano de a pie, pero de gran compromiso con lo nuestro, siempre he tenido en el punto de mira, y de modo especial, a los que en tareas autonómicas han laborado en el ente autonómico, un ente que nos ha ido constriñendo, no matando, porque nadie degüella a la gallina de los huevos de oro, que es lo que viene a ser el territorio leonés colonizado, para la Junta de predominio castellano. ¡Colaboracionistas de León no les han faltado!

Y aquí enlazo con el titular que ha dado la aspirante, confieso que me estoy permitiendo un ligero refundido: “No confrontar con la Junta, para que, con inteligencia, la Universidad de León (ULE) obtenga la Facultad de Medicina.” ¡Como si fuera un regalo de los Reyes Magos atendiendo a una carta de infantil petición! ¡Cuando toque!

Entiendo que dentro de la diestra maniobra citada (más mano política, que lo de saber ser y estar) tendría pensado aportar bien englobados, el rigor académico del proyecto y la consecución de una dotación económica apropiada, y presta. Dado que, si hablamos de conveniencias, para la Junta lo de ubicación de las Facultades, cómo, cuándo y dónde, forma parte del poder político centralista y confiscador vigente. Y ahí la buena disposición hacia León es nula.

Los otros dos candidatos, al parecer, no defendían su modelo de institución. Por ello dijo que tomaba la decisión de abrir, con su presencia, el “abanico”. Mucho me temo que el hipotético adminículo estuviera plenamente construido mediante lamas de ideología de derechas, y nada juncales por flexibles para contar con el beneplácito de los autonomistas que dirigen el ente autonómico.

Como ocasional elucubración propia, aporto, con naturalidad, que entre confrontar y confraternizar hay todo un mundo de sumisión para el endeble o sometido. Y para qué salirnos de 'este no ser nadie' e ir al enfrentamiento con el ente autonómico –¡El intocable!– la postura a adoptar, al parecer, no debe ser otra que, con un hilo de esperanza, asumir el papel de 'pobre lázaro', en espera de que todos ya estén servidos, para poder alcanzar la miga que nos coloque de supuesto comensal.

Las urnas hablaron. Como inexperto en los entresijos universitarios, pero a tenor de las declaraciones de unas y de otro, creo entender que se percibe un mensaje de continuidad, mostrado en generosa mayoría a favor de Nuria González. La nueva Rectora. A caso, como significación, un flash de Urraca I (reina).

Al parecer, Nuria González, en su haber concitaba la buena rodadura de una vicerrectoría con Juan Francisco García Marín. Es de esperar que lo ya iniciado sobre la Facultad de Medicina, cobre más vigor, sin condescendencia, con justificada y firme decisión de consolidarlo ante la Junta, no somos Lázaros, aunque parezcamos leoneses venidos a menos, eso sí, por mor del ente indeseado, pero con 'genio y figura' de un pasado y unos actuales derechos inalienables, que hasta ahora han conseguido escamotearnos.

Un apunte final, queda la vertiente judicial, creo que con muy poco recorrido.

Lo linealmente razonable es escapar del cepo autonómico, y no hace falta patada en la puerta, sino aplicar lo que constitucionalmente nos corresponde.