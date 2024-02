Suspenden en León el juicio a un hombre para el que piden 37 años por violencia de género y agresión sexual a una menor

La Audiencia Provincial de León ha tenido que suspender el juicio previsto para este miércoles 21 y jueves 22 de febrero a un hombre, con antecedentes por malos tratos, por agresión sexual y violencia de género sobre una menor de edad y a otras cuatro personas, miembros de su familia, por violencia doméstica contra la víctima. Lo hace dado que “un letrado tenía un Jurado y es preferente”, según exponen fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que el principal acusado, A.C.B. “mantuvo una relación sentimental de pareja con la menor de edad”, incluso menor de 16 años, entre 2017 y 2021, sabedor de la diferencia de edad entre ambos. “Guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual, mantuvo en al menos tres ocasiones relaciones sexuales” con ella, a pesar de que la menor “no estaba capacitada para prestar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales con un hombre adulto”.

El Ministerio fiscal le imputa por esas al menos tres relaciones sexuales no consentidas, de las que nacieron dos niños y una niña, sendos delitos de agresión sexual a menores de 16 años. Por ellos, le solicita treinta y tres años de cárcel, once por cada uno de los delitos, inhabilitación absoluta, libertad vigilada durante 10 años, privación de la patria potestad, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular directo con personas menores de edad durante 20 años después de la pena privativa de libertad y la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 1.000 metros y comunicarse por cualquier vía a la víctima durante 5 años.

El escrito de acusación pone de manifiesto que los familiares imputados del acusado, “de carácter sumamente violento”, sometían a la menor a “golpes, insultos y amenazas de modo continuo”. Un acoso “deliberado e insistente” que derivaba en agresiones físicas que la menor no denunciaba hasta que, en noviembre de 2021, A.C.B. le dio una paliza por la que tuvo que recibir asistencia médica.

La víctima, asistida por su representante legal, al ser menor de edad, presentó denuncia a los pocos días. A.C.B., con una condena previa por malos tratos ocasionales, fue detenido por la Guardia Civil, puesto a disposición judicial y la Justicia acordó su entrada en prisión provisional, donde sigue.

Por estos últimos hechos descritos, Fiscalía imputa a A.C.B. un delito de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual y otro delito de violencia de género en su modalidad de maltrato físico con agravante de reincidencia. Por ellos, le pide una condena de cuatro años de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

En cuanto a los cuatro familiares de A.C.B., todos ellos están acusados de un delito de violencia doméstica en modalidad de maltrato habitual por el que se enfrentan a una petición de condena de tres años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho de tenencia y porte de armas durante cinco años y prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer durante cinco años.

En caso de sentencia condenatoria, se pide que los procesados corran con las costas del procedimiento.

La víctima se encuentra tutelada por la Junta de Castilla y León.