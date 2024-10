El PSOE de León ve los presupuestos de la Junta “tramposos y electoralistas” y la UPL los tacha de “continuistas”

Los procuradores del Partido Socialista (PSOE) por León, Nuria Rubio y Javier Campos, calificaron este jueves de “tramposo y electoralista” el anteproyecto de Presupuestos de 2025 presentado por la Junta de Castilla y León, a la que acusaron de “inflar” sus cuentas con fondos transferidos del Gobierno de España, “como los 18 millones de euros destinados a la restauración de zonas mineras”. Asimismo, advirtieron que se trata de “una jugada electoral”, porque “saben que estos presupuestos no se van a aprobar”. Las cuentas presentadas crecen en inversiones para la provincia en un 17,73% hasta alcanzar los 269 millones de euros.

Rubio y Campos señalaron que hay partidas para la provincia de León “que solo pueden calificarse de ridículas”, destinadas a actuaciones comprometidas por la Junta desde hace años, como son “los menos de tres millones de euros para el Instituto de Educación Secundaria de Villaquilambre o el Conservatorio de Música de León”, además de los seis millones de euros dedicados a la mejora de carreteras de la provincia, “una cuantía claramente escasa para el volumen de obra pendiente”.

Respecto a las partidas destinadas a mejorar la sanidad de la provincia, apuntaron que “son exactamente las mismas que el presupuesto anterior”, lo que “demuestra que la Junta no ha hecho nada en un año”, ya que “consigna lo mismo para Radioterapia del Bierzo y otro tanto para el centro de salud Ponferrada 1”, mientras que “no hay ni rastro del centro de especialidades ni previsión para desarrollar el decreto de provisión de plazas de difícil cobertura”.

Asimismo, Nuria Rubio y Javier Campos echaron en falta el convenio con el Ayuntamiento de Cubillos del Sil para el plan de mantenimiento del polígono industrial del Bayo o para obras en colegios y otras instalaciones “pedidas en las Cortes autonómicas”.

En resumen, los procuradores del PSOE por León consideraron que las cuentas presentadas por Alfonso Fernández Mañueco para la provincia de León son “tramposas, electoralistas e insuficientes para cubrir la deuda contraída por la Junta con la provincia tras décadas de olvido y abandono”, al tiempo que “no sirven para hacer un cambio en el modelo productivo y revertir la situación de despoblación”, porque “no hay inversión para reindustrialización, ni para luchar contra la despoblación, ni de futuro”.

“Promesas incumplidas”, afean los leonesistas

Unión del Pueblo Leonés considera que el anteproyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2025 es “continuista” y reincide en “promesas que siguen sin ser realidad” al incluir “proyectos que llevan años siendo presupuestados sin verse ejecutados” y “apenas proyectos nuevos para León, Zamora y Salamanca”, lo que hace que “en cierto modo” se trate de “una mera prórroga de los presupuestos de 2024”.

En este sentido, desde UPL señalaron que en las cuentas para el próximo año se incluyen “promesas incumplidas” como la Unidad de Radioterapia del Bierzo, el Instituto de Villaquilambre, el Conservatorio de León, el polideportivo de Eras de Renueva, la ampliación del polígono de Ciudad Rodrigo, o centros de salud como los de Villalpando, El Zurguén, Pinilla o Sahagún, “prometidos hace una década o más que siguen sin ser realidad”.

Asimismo, advirtieron “incumplimientos respecto a lo presupuestado”, ya que que “en lo presupuestado en las consejerías hay más de 30 millones de partidas destinadas a León, Zamora y Salamanca en los últimos Presupuestos de la Junta que no se ejecutaron, ya sea por una ejecución nula o parcial de dichas partidas”. Un desfase que “podría ser mucho mayor” en el caso de Somacyl “al no incluir sus detalles de ejecución de partidas concretas presupuestadas el año previo”, lo que “dificulta poder conocer el grado de ejecución de sus partidas”.

Los leonesistas también denunciaron que “la mayor parte del presupuesto de la Junta no se da provincializado”, de forma que el grupo de esas inversiones “se acometerán allá donde están las sedes centrales”.

Por este motivo, “más allá de titulares rimbombantes respecto a la inversión en León”, desde UPL quisieron dejar claro que “de los 15.084 millones de presupuesto anunciados por la Junta, apenas 1.200 millones se han dado provincializados, de los los que las inversiones en León, Zamora y Salamanca suman 485’5 millones, lo que supone el 3 por ciento del total”.

“Más de lo mismo” para El Bierzo

Más específicamente para El Bierzo, la UPL ve el Presupuesto basado en promesas y proyectos “incumplidos” el anteproyecto de Ley de Presupuestos 2025 de la Junta de Castilla y León. No en vano, los leonesistas afirmaron que aparecen proyectos que se repiten en las cuentas desde hace años y que no se hacen realidad, como la Unidad de Radioterapia del Hospital El Bierzo. “Son más de lo mismo”, señaló la formación. “Apenas hay proyectos nuevos. Son, en cierto modo, una mera prórroga de los Presupuestos de 2024, volviendo a prometer lo ya prometido hace unos meses”, añadió.

Además de la Unidad de Radioterapia, UPL denunció que la inversión en las consultas externas de Rehabilitación del Bierzo se quedó en una ejecución el 27% de lo proyectado en 2024. Añadió que no aparece dinero para el nuevo centro de salud Ponferrada I “cuya partida no fue ejecutada y al que parece renunciar la Junta”, al igual que ocurre con la intervención en la carretera CL-631, “que no se recoge en los Presupuestos”. Reiteraron que hay más de dos millones de euros en partidas destinadas al Bierzo en los últimos Presupuestos que no se ejecutaron. “Un desfase que podría ser mucho mayor con lo presupuestado en las últimas cuentas por el Somacyl, empresa pública dependiente de la Junta que posee las partidas más cuantiosas en El Bierzo, como las destinadas a ampliar el polígono de El Bayo y que, al no incluir sus detalles de ejecución de partidas concretas el año previo, dificulta poder conocer el grado de ejecución de dichas partidas”, añadió la UPL.

Por otro lado, los leonesistas echaron en falta datos provincializados y afirmaron que la mayoría de la inversión prevista es para lugares donde están las sedes centrales de la Junta. Ahí recordó que León no cuenta con ninguna de ellas.

Por último la formación anunció que presentará enmiendas para intentar mejorar la inversión prevista para el Bierzo “al echar en falta diversas inversiones que consideramos necesarias para el desarrollo de la comarca y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Inversiones “requeteanunciadas”, reprocha Diez

El alcalde de León, José Antonio Diez, consideró que el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025 presentado este miércoles por la Junta de Castilla y León es uno de “los más amplios realizados” y, “a priori, no será presumiblemente sencillo sacar adelante”. Tiene “un claro y marcado tinte electoralista”, como lo han tenido “las actuaciones y acciones llevadas a cabo en los últimos meses por el Gobierno autonómico”.

Sobre las inversiones incluidas para la ciudad de León, “con cuantías importantes”, apuntó que “la mayoría están anunciadas y requeteanunciadas”, entre las que aludió al Parque Tecnológico o la Red de Calor.

No obstante, reconoció que, “aunque se trate de proyectos ya contemplados y muchos de ellos licitados e iniciados, siempre es una magnífica noticia para la ciudad que se realicen inversiones”. Unas inversiones, sobre las que puntualizó que “se facilitan” gracias a “la inyección de fondos europeos”.

“Muy positivos”, dice Morala

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, calificó el anteproyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2025 para el Bierzo como “muy positivos”. El regidor valoró el “notable” incremento de inversiones tanto para la capital como para el resto de la comarca berciana. “Y hay muchas cosas más que no se reflejan ahí pero que se van a invertir”, aseguró. Morala destacó que hay dinero para los polígonos industriales, las infraestructuras, sanidad, educación o el empleo, pero aún así recalcó que seguirá “siendo reivindicativo y hay que aspirar a que se incremente aún más esa apuesta de la Junta con Ponferrada y El Bierzo”, afirmó.

En cuanto a la ausencia de una partida económica para el nuevo centro de salud de la zona alta de la ciudad, el alcalde recordó que ya hay dinero presupuestado en las cuentas de este año y añadió que en cuanto los terrenos se pongan a disposición del Gobierno Autonómico “habrá el dinero necesario para ello.”

Por otro lado, en cuanto a los presupuestos de Ponferrada para el año que viene, Morala adelantó que la Concejalía de Hacienda ya trabaja en ellos con los servicios económicos, con la idea de que se puedan aprobar antes de fin de año. “Una vez que exista algo más profundo se trasladará a la oposición para que formulen sus propuestas y buscar el apoyo para aprobarlos”, concluyó.

“No sirven para mirar al futuro con esperanza”, critica Courel

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, criticó que las cuentas de “Castilla y León”, cuyo anteproyecto para el próximo año se presentó este miércoles, “no sirven para que la provincia mire al futuro con esperanza”, ya que “no permiten hacer un cambio en el modelo productivo, ni solucionar la situación de despoblación, ni cuentan con inversión en industrialización”.

Unas cuentas que Gerardo Álvarez Courel calificó de “electoralistas” y sobre las que advirtió que suponen “una jugada”, ya que el Gobierno autonómico “tiene claro que es muy difícil que se vayan a aprobar”, mientras que además “venden como las mejores de la historia” cuando “tienen unas cuentas que están perfectamente saneadas por las aportaciones que se hacen desde desde el Gobierno de España”.

Para el presidente de la institución provincial, “actuaciones prometidas”, como es el caso del Conservatorio de Música “por el que se llevan esperando muchos años y se va a seguir esperando hasta 2028” suponen “una cortina de humo”, mientras que otras, como los seis millones de euros para el arreglo de carreteras en la provincia son “cantidades ridículas”.

En materia de Sanidad, lamentó que “destina la misma cantidad que en los presupuestos del año pasado para el Radioterapia del Bierzo”, lo que quiere decir que “no se ha hecho nada”, al igual que consideró que sucede con el centro de salud de Ponferrada 1 o los de Sahagún y Villaquilambre, mientras que “no hay previsión para desarrollar el decreto de provisión de plazas de difícil cobertura”.

“Hay que cruzar los dedos, pero todo aquello que la Junta de Castilla y León nos vende a bombo y platillo la realidad es que no beneficia para nada a León y no cubre la deuda histórica contraída por la Junta con la provincia de León después de décadas de olvido y abandono”, apuntó Courel, quien lamentó la falta de cobertura de competencias impropias, “como es el caso de la ayuda a domicilio, a lo que aporta menos de la mitad de lo necesario”. “Está claro que la Junta vende muy bien lo poco que hace, es verdad, pero la realidad es que si no fuera por las administraciones que estamos por debajo, todo sería mucho peor”, concluyó.