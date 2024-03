El PP critica al Gobierno que no cumpla con la segunda fase del Parador de San Marcos que prometió para este marzo

Doce meses se van a cumplir del anuncio del proyecto de la prometida, y olvidada por todos, segunda fase del Parador Nacional de San Marcos en León. Un año ya, sin noticias desde la última acción propagandística del Gobierno, pero que se prometió en tiempos de Zapatero en 2008, comenzó la obra de la primera fase con Mariano Rajoy a finales de 2017 y principios de 2018 (casi diez años después), y en diciembre de 2020 se terminaron las obras de la primera fase... con polémica y sin que se supiera qué pasaría con la segunda fase.

Eso mismo criticó hoy el Grupo Popular del Ayuntamiento de León, que aún no se sabe absolutamente nada de esa segunda fase pese a las reiteradas promesas de Reyes Maroto, la ministra de Turismo, de que saldría adelante. En una comparecencia de prensa en la plaza de San Marcos, su portavoz, David Fernández, recordó cómo hace un año, el 18 de marzo de 2023, ‘fuentes socialistas’ deslizaban “que el Gobierno rescataría dos días después 'con inversión y plazos' el proyecto de la segunda fase de las obras de San Marcos, las de ampliación, para complementar la restauración de la parte histórica de este emblema del turismo leonés llevada a cabo por el Partido Popular.

“Dos días después la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, llegaba a León acompañada por el entonces presidente de Paradores, Pedro Saura, y el director de Turespaña, Miguel Sanz. Llegó la hora de la verdad (la verdad socialista, claro) y, ante el estupor de los presentes, la miembro del Ejecutivo acudía sin plazos y sin euros al presentar una revisión del proyecto de San Marcos marcada por el turismo congresual y de bienestar. La ministra pasaba el trago de argumentar que había que rediseñar el proyecto al cambiar ‘el modelo de turista’; se daba 12 meses, que se cumplen ya, para redactar el nuevo proyecto. Los leoneses esperaban una visita ‘comprometida’ y se encontraron con socialismo en estado puro: demagogia e incertidumbre”, criticó.

“Sin perspectivas para la ampliación del Parador”

“Por otro lado, la llegada de Raquel Sánchez a la dirección de Paradores en diciembre de 2023 no hacía presagiar nada bueno tras sus actuaciones como responsable de la cartera ministerial de Transportes. Y así ha sido. Han pasado más de cinco años y cuatro relevos en la Presidencia de Paradores para desengañarse con las perspectivas sobre el futuro del establecimiento, que retomó la actividad lejos de la pujanza en la oferta hotelera que tenían antes”, continúa Fernández.

San Marcos salía la luz de nuevo el pasado 1 de marzo cuando el director general de Turespaña, Miguel Sanz, junto a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, presentaban el pasado 1 de marzo el proyecto de licitación de los Planes Directores de Conservación de los 53 inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que forman parte de la red de Paradores de Turismo. Una iniciativa, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno, financiada con 11 millones de euros que gestiona Turespaña, y tiene como objetivo la conservación, rehabilitación y puesta en valor de estos inmuebles BIC. “Una buena noticia si no fuera porque el plazo de ejecución se alarga hasta mediados de 2026”, critica el PP.

“¿Va a poner el PSOE dinero para San Marcos en los presupuestos de 2024?”

“La inclusión del Parador de San Marcos en este plan y la coletilla de que este servirá para ”una planificación de actuaciones a futuro“ hace temer que las obras de ampliación del buque insignia del turismo en la ciudad no cuenten con dotación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este Ejercicio 2024, a pesar de que según las declaraciones realizadas por la ministra Reyes Maroto, los sucesivos presidentes de Paradores y los responsables del PSOE leonés estos últimos años las obras de la segunda fase ya deberían haber concluido”, se temen los populares de León capital.

David Fernandez resumió las vicisitudes de San Marcos en la era Sánchez. Un edificio que se encuentra actualmente abierto al público tras finalizar la reforma integral del edificio histórico (primera fase) en la que el entonces Gobierno del Partido Popular invirtió 15 millones de euros. El también llamado Hostal cerraba en 2017 para afrontar esta gran obra que finalizó en 2020, abriendo de nuevo al público a principios de diciembre de ese año.

“Mientras tanto el Parador de León esperaba el dibujo de la segunda fase, la de la ampliación, para dotarle de nuevo del esplendor de tiempos pasados. Una segunda fase que incluía 129 habitaciones que se sumarían al medio centenar del edificio histórico, además de salones polivalentes, jardines, spa y un auditorio con doscientas plazas”.

Las promesas incumplidas de Reyes Maroto y Óscar López

En la apertura de la primera fase, tanto la ministra de Turismo, Reyes Maroto, como el entonces presidente de Paradores, Óscar López, aseguraban que el Gobierno trabajaba en el proyecto y la financiación de la segunda fase. Era diciembre de 2020.

Días después, los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 incluían 200.000 euros para la redacción del proyecto de ejecución de esta fase de ampliación, que quedaron sin ejecutar. “Es decir, que tras la planificación y financiación de la primera fase por parte del Partido Popular pasaban entonces cuatro años de gobierno socialista en el que no se había movido un papel para elaborar la segunda fase”, reprochan desde el PP.

“Sucesivas promesas del PSOE local, autonómico y nacional que el tiempo se encargaba de negar. La intervención del entonces presidente de Paradores, Pedro Saura, en mayo de 2022 en Benavente, bajo la atenta mirada de la que era delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en la que aseguraba que 'no se ha paralizado' la inversión en San Marcos (León) y que estaban trabajando en el proyecto 'para concretar la inversión y no hay ningún tipo de paralización. Es importante que los ciudadanos sepan que se ha hecho una inversión previa de las más importantes hechas en la historia de la compañía de Paradores' supuso ya un jarro de agua fría para León y los leoneses al reconocer que no hay ni plazos ni inversión para esta obra. Pedro Saura se limitaba a ”poner en valor“ el compromiso del Partido Popular con el Parador, ”reconociendo esta inversión (la del edificio histórico, primera fase), de las más importantes del conjunto de la red“.

Rifirrafe en el Senado entre Silván y Maroto

Siete meses después, en diciembre de 2022, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguraba que a lo largo del año 2023 se comenzaría con la elaboración del proyecto para emprender la segunda fase de la remodelación del Parador de San Marcos, después de que en el Pleno del Senado Antonio Silván acusara al Ejecutivo central de “pasar de largo permanentemente con este proyecto hasta convertirlo en un desagradable culebrón.

El senador leonés resaltaba que la paralización de esa segunda fase del proyecto de reforma del Parador era algo que estaba hartando a los leoneses ya que había habido “numerosos anuncios, tan reiterados como incumplidos sobre el avance del proyecto. Prometieron 130 habitaciones y hay 58. Mintieron. Prometieron un auditorio para 200 plazas, inexistente. Mintieron. Prometieron exhibir las obras de arte. Mentira”. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió el inicio de las obras de reforma, que finalmente comenzaron en el año 2017, con el PP en el Gobierno.

La propia ministra había acusado a Antonio Silván en 2019, en su último año como alcalde de León, de bloquear la segunda fase del Parador de San Marcos.

Como ha señalado hoy David Fernández. “Las promesas las hace el PSOE y las obras las ejecuta el PP. Y hoy seguimos así. Desde el año 2018, el Gobierno de Sánchez lleva prometiendo la segunda fase y será el próximo Gobierno de Núñez Feijóo el que la ejecute”.

Paradores, 25 millones de beneficios en 2023

Paradores cerró el año 2023 con unos beneficio de 25 millones de euros, la cifra más alta en sus casi 100 años de historia, y unos ingresos brutos de 327,8 millones de euros, según explicó su presidenta, Raquel Sánchez, en un encuentro con los medios en Fitur. Unos beneficios que superaron ampliamente los registrados en 2022, cuando la hotelera de titularidad pública alcanzó unos beneficios de 11 millones de euros. La ex ministra de Transportes presumía de estas cifras históricas y anunciaba que la compañía pública invertiría 90 millones de euros para actuaciones en 39 establecimientos con fondos del Plan de Recuperación.

“No es falta de dinero, como hemos conocido por los anuncios de la presidenta de Paradores, es exclusivamente falta de interés del gobierno de Sánchez por esta tierra por un lado e incapacidad del alcalde de conseguir inversiones para su ciudad por otro. León necesita aumentar su capacidad hotelera y dotarse de instalaciones para la celebración de eventos. Exigimos al socialismo, llámese Sánchez o llámese Diez, que son todos lo mismo, que pongan en marcha este proyecto de manera inmediata y no cercenen durante más tiempo el potencia del León como destino turístico y congresual”, finalizó David Fernández.