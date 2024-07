Polémico fiasco cultural en León: cientos de personas se quedan sin ver el mal 'anunciado' audiovisual de la Catedral

Surrealista y polémica situación la vivida ayer por la noche en la plaza de Regla de León con la presencia de medio millar personas esperando al anunciado estreno de la recreación artística de la portada de la Catedral de León.

Un espectáculo de luz y de colores, contratado por el Ayuntamiento de León por 182.000 euros hace justo un año, que busca para realizar proyecciones artísticas sobre los tres pórticos principales de la Catedral de León, como un nuevo atractivo turístico e histórico, recreando con video mapping el aspecto se cree que presentaba en la Edad Media el primer templo de la capital, cuyas portadas estaban policromadas al igual que la de la Virgen del Dado.

Sin embargo, no hubo proyección y sí el espectáculo de gente enormemente enfadada porque los dos medios de comunicación escritos en papel de la ciudad, y otro de amplia difusión digital, anunciaron que iba a ser este 29 de julio... y no fue así.

Una fecha que desmiente oficialmente el Ayuntamiento de León: “Desde el Ayuntamiento de León no hemos dado ninguna fecha de inicio de las proyecciones en la fachada de la Catedral ni se ha hecho ningún anuncio al respecto”. Además, aseguran, para dejar claro a los ciudadanos leoneses, que “en este momento no está fijada ni la emisión ni la fecha de estreno porque el proyecto está aún ejecutándose”.

Este fallo en la información de estos medios de comunicación (que el digital sí corrigió días después) provocó el notable enfado de aquellos que se acercaron a la Plaza de la Catedral, que en muchos casos echaron la culpa inmerecidamente al Ayuntamiento, aunque algunos sí que criticaron a estos periódicos escritos y digital en las redes sociales como se puede ver en el los tuix de @Pecisti de arriba.

Por su parte, fuentes de la UPL –que la semana pasada enviaron una nota de prensa congratulándose del estreno este día 29 de la recreación visual de colores que ellos mismos incluyeron hace cinco años en su acuerdo de Gobierno municipal con el PSOE– mostraron su sorpresa y decepción por lo ocurrido.

ILEÓN no publicó la fecha del estreno de este espectáculo de video mapping al no haber podido comprobar en su momento que fuera la oficial, con lo que no se emitió ninguna noticia al respecto siguiendo las noticias de los otros medios sin contrastar.