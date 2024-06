Las piscinas municipales de Sáenz de Miera, La Palomera e Hispánico en León abren el sábado 22 de junio

El Ayuntamiento de León ha anunciado este viernes que procederá a la apertura de las piscinas municipales de verano en el exterior del Sáenz de Miera, La Palomera e Hispánico este sábado 22 de junio.

Las instalaciones estarán disponibles para el disfrute de todos los ciudadanos hasta el domingo 8 de septiembre.

Las piscinas municipales permanecerán abiertas en horario desde las 11.30 a 21:30 horas de lunes a sábado, y hasta las 20.30 horas en el caso de los domingos y festivos.

Los precios de las entradas no sufren variaciones con respecto al último año, si bien no se informa de cuáles son, del mismo modo que no es posible encontrarlas en sus páginas web oficiales. En el año 2022, hace dos ejercicios, el precio para entrar individualmente en las piscinas de verano del Ayuntamiento de León cada día era de 2,20 euros, que se reducía a 1,40 euros para niños de 4 a 12 años, con opción a poder sacar un bono de 15 pases por una cuantía de 26 euros.