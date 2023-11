Frente común leonés para reclamar la reapertura del tren Ruta de la Plata Astorga-Plasencia tras 40 años cerrado

“La provincia de León, y en este caso, Astorga, localidad en la que nos concentramos hoy y eje vertebrador del oeste, no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad, porque podría significar el fin de muchas cosas”. Estas fueron las palabras pronunciadas por Eduardo Tocino, portavoz de la asociación Corredor Oeste Ruta de la Plata, como síntesis del manifiesto que leyó en el balcón de la capital maragata ante medio centenar de personas reclamando la reapertura de la línea ferroviaria Astorga-Plasencia, cerrada hace 40 años.

Profundizando en el manifiesto, se expusieron argumentos tanto industriales y empresariales como sociales. “El tramo Astorga-Salamanca tiene un trazado muy sencillo, mucho más que el de otros puntos del Corredor Mediterráneo por el que sí se está apostando. En ese corredor estamos viendo reuniones, obras e inauguraciones, algo que no ocurre con el Atlántico”, explicaba Tocino ante la mirada de las personas congregadas. El martes 14 de noviembre es un día señalado en el oeste peninsular, ya que ese día se decide si el conocido como Tren del Oeste y su extensión a todo el Corredor Atlántico, pueden forman parte de la red básica ampliada o si el proyecto es enviado a la red global.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Arsenio Boyano, y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas se desplazaron a Astorga, acompañando al alcalde anfitrión, Jose Luis Nieto Martínez. Tanto el regidor de La Bañeza como el de Astorga y la de Benavente incidieron en que una vía histórica de comunicación como es la Ruta de la Plata no puede seguir más tiempo ignorada y que, siendo puntos que cuentan con juna gran cantidad de servicios, corren el riesgo de perderlos si una oportunidad de este calibre se vuelve a escapar. Preguntados por el proyecto de una posible línea de cercanías que comunique Astorga con Benavente es viable y posible, la alcaldesa de Benavente argumentó que la vía tiene que tener tanto uso comercial como industrial, y que si se implanta el cercanías, tendrá demanda.

Por su parte, David Fuertes Martínez, alcalde de Riego de la Vega, uno de esos pequeños municipios atravesados por el tren del oeste, señaló que “Riego cuenta con un polígono industrial, la reapertura del trazado beneficiaría tanto a las empresas que actualmente están instaladas como a las que podrían venir con este servicio ferroviario”. Fuetes no solo se quedó ahí, si no que señaló que las vías del tren también deben transportar a viajeros. Vemos estos días como el número de usuarios de tren aumenta cuando se da un buen servicio, no tenemos ninguna duda de que en Riego ocurriría lo mismo.

La alcaldesa de Villagatón y diputada provincial de la zona, Carolina López, que no pudo asistir por motivos de salud, manifestó, en la misma línea que David Fuertes, que “este tren, que debe ir de Zamora a Astorga, siguiendo el trazado histórico, y luego a León y el Principado de Asturias, también es fundamental para la Cepeda, el Bierzo y la zona de Valdeorras, no solo como medio de transporte de mercancías sino también de personas”.

La concentración de Astorga ha tenido réplicas en otra quincena de localidades, que exigen inversiones para su reapertura por una cuestión de justicia social y económica y a la que han acudido partidos politicos de todos los colores y organizaciones de todo tipo con una idea común: que el tren vuelva a las vías y se apueste así por frenar la despoblación y un mayor desarrollo