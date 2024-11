El Consorcio de Turismo de León denuncia un “chantaje” de la Junta que hará que no acudan a la feria Intur de Valladolid

Plantón. La riqueza turística de la provincia de León no estará representada en la edición número 27 de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) que la Junta impulsa en Valladolid a la que jamás ha faltado, en ninguna de sus ediciones, la Diputación leonesa y el Ayuntamiento de la capital que conforman el Consorcio Provincial de Turismo.

Pero el plantón no será por capricho ni tampoco esconde motivaciones políticas sino que obedece a “un chantaje” de la propia Junta, a una “imposición”, a que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha “roto la baraja”. En tales términos se han expresado con dureza hoy al anunciarlo el presidente del Consorcio, a la sazón de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el alcalde leonés, José Antonio Diez, vicepresidente del ente.

En una rueda de prensa convocada de manera urgente, los dos máximos representantes del Consorcio han denunciado la imposición “que nos impide participar” en Intur “en Valladolid la próxima semana. Y acusaron a la Consejería que dirige Gonzalo Santonja, único miembro de Vox que permanece en el Gobierno ya en solitario del PP de Alfonso Fernández Mañueco, de forzarlo imponiendo la obligatoriedad de acudir al mismo tiempo a la Feria del Patrimonio Cultural, la Cultura y el Turismo Cultural (ARPA).

Courel aireó detalles de escritos oficiales, incluso firmado por el director general de Turismo, Ángel González, imponiendo “condiciones inasumibles” y ejerciendo “presiones” para que el Consorcio tuviera un stand en ARPA (15 a 17 de noviembre), como condición obligatoria para poder disponer de otro en Intur (14 a 17 de noviembre), ya que en caso contrario no se podría optar a la habitual subvención de 55.000 euros que se ha concedido todos los años “y ahora no”. Es, resumió Courel, un claro “intento de supresión de Intur” con condiciones que León no asumirá “bajo ningún concepto”, abundó Diez.

El primero aseguró que esas condiciones para la feria ARPA se vieron claramente “inasumibles” tanto desde el punto de vista “técnico como jurídico-administrativo”. El gerente del Consorcio, José Luis Pérez, detalló que en primer lugar ARPA, que se centra sólo en turismo patrimonial, “deja fuera” la gran mayoría de recursos turísticos de la provincia, y no sólo los medioambientales con siete Reservas de la Biosfera, dos parques regionales, el Parque Nacional de Picos de Europa o el Patrimonio Mundial de la Montaña leonesa, sino también gastronomía y muchos más recursos esenciales.

Pero además adujo que la propuesta “no justificada conceptos” básicos dentro de un coste de 29.000 euros más IVA del posible expositor en la nueva feria, así como “se explicó” el motivo de la “exclusividad en la contratación” con la empresa designada por la Consejería. Por tales razones, el presidente aseguró que “somos conscientes de que la primera respuesta va a ser acusarnos de motivaciones políticas, pero nada más lejos de la realidad: Son criterios exclusivamente técnicos”.

Y efectivamente, en su primera reacción, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, habló de una “decisión partidista” la adoptada por el Consorcio leonés, asegurando que la institución respeta la decisión de todo participante pero lamentando la ausencia de León en el “gran escaparate para el turismo” que es la feria Intur de Valladolid.

¿“Represalias” y “venganza” cuando llegue Fitur?

Previamente, el alcalde de León había defendio que “no hay otra manera de hacer la promoción que no sea la del marco de nuestra voluntad y no bajo imperativos y el chantaje desde la Consejería, la Dirección General y la Fundación Siglo”. Y aún más, preguntados si esto podría tener repercusión con la feria internacional Fitur en Madrid en enero, donde el Consorcio leonés siempre ha ido bajo el paraguas de la Junta en su gran stand, Courel dijo que no temen “represalias” ni “venganza”: “Esperemos que no lo consideren una afrenta tan difícil de olvidar. Queremos ir a Fitur pero si la Junta toma represalias, tomaremos las medidas que tengamos que tomar para ir”.

A lo que José Antonio Diez abundó que “se acudirá como siempre; otra cosa sería rizar el rizo y gravísimo”, comentó. “Esto es un toque de atención muy grande para que piensen que las cosas se han hecho realmente mal y no se quiera trasladar ese modelo a Fitur”, añadió antes de concluir: “No tememos las represalias. Una parte muy importante de los ciudadanos de esta provincia preferiría otra cosa. Que no nos lo pongan fácil”.

El Bierzo no puede ir sin el Patronato pero estará en ARPA

En otra variante de esta nueva polémica, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el también socialista Olegario Ramón, confirmó hoy que tampoco acudirá este año a Intur, pero debido a la renuncia del Patronato de Turismo de León a participar en la cita. “Nosotros a Intur acudíamos, habitualmente, dentro del espacio de Turisleón, del Patronato de la Diputación. Como este año no van a acudir no podremos ir”, explica Ramón, quien también confirma que la institución comarcal sí que estará presente en la feria ARPA. Y es que defendió que “no podemos hacer frente a dos ferias simultáneas”, añade.

El Consejo Comarcal del Bierzo se planteó es un primer momento no acudir tampoco a ARPA porque “que el desembolso que teníamos que hacer se acercaba al 80% de la ayuda que obtenemos de turismo”, explica Ramón. “El cambio en las condiciones, y la posibilidad de abonar parte de los gastos con la futura subvención, nos ha hecho repensarlo y vamos a ir porque no hacerlo supondría la pérdida de esa ayuda de 55.000 euros”, concluye. Una amenaza de pérdida que sin embargo León ha criticado con dureza y por la que no se ha plegado.