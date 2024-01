El Consorcio del aeropuerto de León cree que gastar un millón más en vuelos para una sola compañía será “un éxito”

Hay muchas cosas para las que León busca reflejo en el espejo del vecino Principado de Asturias. Pero la gestión aeroportuaria no es una de ellas. No importa el exitoso ejemplo asturiano en la gestión de su aeropuerto, que con cuatro millones de euros públicos al año consigue 21 conexiones aéreas de cinco compañías que compiten entre sí, bajando precios, y hasta 10 destinos internacionales de entradas y salidas.

En el caso de León, el Consorcio que une a Diputación y Ayuntamiento de la capital aprueba hoy, por impulso de PSOE y UPL y sin oposición de ningún otros grupo político, de continuar con idénticos criterios y gestión que desde hace más de dos décadas, a pesar de que en el último año se consiguieran poco más de 60.000 pasajeros frente a los dos millones que en Asturias.

Es más, el Consorcio aprueba incrementar un millón de euros más cada año, hasta sumar 2,4 millones anuales, para que una única compañía (hasta ahora ha sido siempre Air Nostrum) vuele desde y hacia León en apenas siete conexiones, sólo dos de ellas estables todo el año: Barcelona y ahora Palma de Mallorca, y tres meses de invierno con Oporto, para tratar de facilitar el esquí de los portugueses en las pistas de San Isidro y Leitariegos de la Diputación.

Pese a tan escaso rendimiento comparativo entre los casos de León y Asturias, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ha defendido hoy que el nuevo contrato a dos años cuyos pliegos se aprueban “queremos que sea un éxito” sobre el que más adelante “buscar otras alternativas”, asegurando que es “es una buena iniciativa y una buena opción” porque “tenemos muchas y buenas informaciones al respecto” de la conexión aérea con una ciudad lusa, Oporto, que se sitúa a unas tres horas y media en coche de León.

Álvarez Courel alegó que seguir la estrategia asturiana, tan exitosa hasta ahora que multiplica por 30 el número de viajeros de León, no es de momento el camino a seguir. “Claro que nos gustaría tener vuelos internacionales desde el aeropuerto de León”, explicó, “pero primero tendríamos que tener mejorada la infraestructura (pista, sistema de aproximación ILS, etc.) y no vamos a meter un gasto, una inversión, que no vayamos a tener un retorno adecuado en cuanto al número de viajeros”.

El leonesista Sendino opina distinto que en Diputación

En contraposición con el acuerdo que en la Diputación defienden PSOE y UPL, hoy mismo UPL pero desde el Grupo Municipal que dirige Eduardo López Sendino emitía una nota en la que defendía que el aeropuerto de León “sea sede regional de primer nivel para poder alojar compañías de bajo coste”, tras conocerse las pretensiones de expansión de la compañía de bajo coste Ryan Air y su pretendida inversión de 5.000 millones de euros para crear bases regionales en España, como ha detallado la compañía al propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Para el concejal, esta posibilidad de atracción de tráfico aéreo del extranjero, le permitiría competir frente a un aeródromo de Valladolid muy cercano a Madrid, y caeropuerto león

onvertiría a León en polo de atracción de comunidades limítrofes como Galicia o Asturias, “con lo que además supondría de espaldarazo para el aeropuerto de León y las sinergias que ello supondría desde el punto de vista económico, turístico y empresarial”.

20.000 euros para un plan de viabilidad de mercancías

Y la actualidad traía hoy punto novedoso, que de hecho forma parte del pacto de Gobierno provincial en la Diputación entre socialistas y leonesistas: la reclamación de una terminal de mercancías en el aeropuerto leonés de La Virgen del Camino.

De momento, la institución provincial dará el primer paso, como anunció el presidente: la redacción de un estudio de viabilidad para su instalación para el que el presupuesto de la Diputación anunciado hoy ya reserva 20.000 euros para este año, en el que se valoren las necesidades de inversión e infraestructura. Álvarez Coruel avanzó que cuando se conozcan sus conclusiones, y “esperemos que con colaboración de la Junta de Castilla y León”, se reclamarán las inversiones oportunas al Ministerio, el que ahora preside el vallisoletano Óscar Puente.