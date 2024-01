Los colectivos que reivindican la Ruta de la Plata califican de engaño el estudio del Ministerio de Transportes

Las organizaciones que convocan la manifestación del domingo 21 de enero en el oeste de España para reclamar el trazado ferroviario de la Ruta de la Plata tildan de “engaño y maniobra dilatoria” el estudio de viabilidad que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 820.826 euros.

“Casualmente se anuncia días antes de las movilizaciones ciudadanas. No sólo no logrará desmovilizar a la gente sino todo lo contrario, puesto que comete los mismos errores que en 1985 cuando se cerró la línea al no valorar cuestiones sociales, territoriales o de despoblación”, señalan en un comunicado.

Corredor Oeste y los demás colectivos implicados en esta causa consideran que ese estudio de viabilidad “es una mala noticia para todo el oeste de España. Casi 40 años después, el Gobierno repite el error y deja claro que, sin valorar los criterios sociales, territoriales o de despoblación no dará viabilidad ni para 2040 ni para 2050 a la Ruta de la Plata”, señalan.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció el martes 16 de enero la adjudicación por 820.826 euros (IVA incluido) del contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León (Ruta de la Plata) a la empresa Prointec, S.A.U.

El objeto del estudio, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses, es evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario en el corredor Plasencia-León, explica el departamento de Óscar Puente.

Por el momento, no hay declaraciones de los alcaldes y/o pedáneos sobre la no aparición de Astorga en el estudio o sobre el comunicado de 'Corredor Oeste Ruta de la Plata' quienes, a pesar de reiterar que luchan por el trazado histórico, se han olvidado de nuestra ciudad en su escrito. Lo que es evidente, no obstante, es que no hay ninguna desmovilización y que las concentraciones en todo el noroeste español se mantienen para el próximo sábado a las 12 horas.