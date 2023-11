El balance de la ordenanza pionera contra la prostitución en León: cero sanciones en cuatro meses

León llega al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como el primer municipio de la comunidad autónoma de Castilla y León en poner en marcha una ordenanza pionera para perseguir y castigar a proxenetas y puteros por explotación sexual. Una medida que sanciona el consumo y que entró en vigor el pasado 2 de agosto. En este tiempo, casi cuatro meses, el Consistorio leonés ha tramitado un total de cero sanciones.

El Ayuntamiento aprobó en marzo, en sesión plenaria y con mayoría absoluta por un solo voto, la normativa municipal para “la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual [...] con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas del ejercicio de la prostitución” y “partiendo de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas”.

El texto reconoce sobre el papel como víctimas “a todas las personas en situación de prostitución” además de que sanciona la demanda como “causa principal de la existencia de la prostitución y propone medidas que van más allá del ámbito sancionador al incorporar un enfoque integral e inclusivo que garantice la defensa y la protección de todas las personas en situación de prostitución”. Votaron a favor del mismo, ratificándolo, los miembros de la anterior Corporación municipal de los grupos PSOE, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y un concejal tránsfuga de Podemos. Por otro lado, los ediles de PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Un dato sin contexto alguno

Ajustándose estrictamente al ámbito de su competencia, el Ayuntamiento se propuso, a petición de asociaciones feministas abolicionistas, perseguir y sancionar hasta erradicar la prostitución del espacio público, siempre a quienes la inducen, favorecen, obligan o consumen, nunca a las mujeres, se aclaraba.

Tal y como ha podido conocer este medio de fuentes municipales oficiales, desde la entrada en vigor de la ordenanza para la lucha contra la prostitución y trata en el municipio de León “se han realizado 23 identificaciones”. Como todo dato, se ha manifestado que “se trata de identificaciones relacionadas con las conductas objeto de aplicación de la referida ordenanza, sin que se haya formulado denuncia alguna”.

De este modo, no se aclara, pese a la insistencia de ILEÓN durante semanas, ni a quién, ni cuándo ni en qué circunstancias se han producido esas “identificaciones”, ni tampoco con qué fines o impacto real se han realizado. Tampoco se aclara si se habían llevado a cabo durante una operación especial o si, en cambio, se hicieron en el servicio de patrulla rutinario de la Policía Municipal, si se concentran en alguna zona de la ciudad, o fueron objeto de manera puntual y en diferentes localizaciones del municipio. Siquiera se especifica si estas “identificaciones” informativas se realizarán durante un periodo de tiempo breve antes de empezar a aplicar la ordenanza y pasar de las recomendaciones y la pedagogía a las sanciones y medidas coercitivas.

“No existe posibilidad de aportar más datos que el hecho informativo en sí mismo”, aducen desde el Consistorio leonés. Por ello, prefieren obviar, hasta el momento, si alguna de las personas “identificadas” informativamente por prostitución se trataba de una mujer prostituida y si se le prestó algo más que información sobre la actividad que estaría presuntamente desempeñando en la vía pública, como ayuda psicológica, habitacional, económica, legal o cualquier otra que pudiera necesitar.

El Ayuntamiento de la capital de la provincia ha declinado, asimismo, emitir una valoración política sobre la puesta en marcha de la citada ordenanza en este arranque de su andadura. Ni una palabra sobre que no haya denuncias, la veintena de identificaciones, si León tiene o tenía un problema con la prostitución, si se puede dar por controlado o erradicado... “No se harán más valoraciones al respecto”, zanjan, hasta el punto de no contestar en qué punto está el “Plan municipal de acción integral para personas en situación de prostitución” que se comprometieron a tener “en un plazo no superior a un año” y que llega casi a su ecuador.

Las feministas, satisfechas pero vigilantes

La asociación Flora Tristán fue quien propuso al principal Ayuntamiento de la provincia de León la elaboración de la ordenanza abolicionista, en el año 2021, tomando como referencia otras ya puestas en marcha en ciudades españolas como Sevilla, en el marco del Pacto de Estado y teniendo en cuenta la adhesión del Consistorio a la Red de Municipios Libres de Trata el año anterior.

Tras casi dos años de trabajo, reconocen satisfacción porque finalmente viera la luz y León se convirtiera en el primer municipio en legislar sobre este tema en la Comunidad, aunque con la duda de si se está aplicando como debería. “Desde el Ayuntamiento no dan datos y si no los dan es porque no los tienen”, trasladan a ILEÓN después de la última reunión del Consejo Municipal de la Mujer que se celebró hace unos días con motivo de la organización de las actividades del 25N en la capital. Durante el encuentro, pidieron explicaciones de cómo estaban siendo estos primeros meses, pero los responsables municipales no les facilitaron ninguna información.

Evitar un desplazamiento del problema

A ese respecto, aseguran que seguirán estando vigilantes para que León cumpla con la ordenanza, que la propondrán en los ayuntamientos colindantes de Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, con elevada población, para evitar que los proxenetas y clientes 'huyan' a ellos buscando refugio por la falta de legislación y peleando por una Ley estatal de abolición del sistema prostitucional.

“Hay clubes, webs y pisos donde se puede comprar una mujer, pero en la calle la desprotección que tienen es total y es donde puede actuar el Ayuntamiento”, exigen, remarcando que “la prostitución es una forma de violencia extrema contra las mujeres”, alimentado por “un sistema que se nutre de mujeres para consumo de hombres”.

Según el Parlamento Europeo, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución provienen de “ámbitos de pobreza y grave desigualdad”, en una situación “de urgente necesidad” y en la que “desconocen por completo sus derechos y sus recursos sobre cómo salir”.

Es por todo ello que desde Flora Tristán insisten en recordar al Ayuntamiento de León su compromiso firmado de elaborar el Plan municipal de acción integral para personas en situación de prostitución porque “es fundamental que se pongan en marcha todos los mecanismos de ayuda y protección que estas mujeres pueden necesitar”.

Los facilitadores y consumidores de prostitución, en el foco

La pionera ordenanza de León en contra de la prostitución pretende perseguir y castigar el consumo de prostitución en el ámbito de competencia municipal, la vía pública, y para ello establece tres niveles de infracciones y sanciones.

Se considera infracción leve “colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual”, con multas desde los 100 a los 600 euros.

“Solicitar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos; realizar cualquier actividad de carácter sexual a cambio de dinero; colaborar con los demandantes de servicios sexuales, facilitar, vigilar y alertar sobre la presencia de los/las agentes de la autoridad; y favorecer o promover el consumo de prostitución y otras formas de explotación sexual”, serán consideradas infracciones graves y sancionadas con multas económicas desde los 601 a los 1.500 euros.

Y está tipificado que las infracciones anteriores pasen de ser consideradas graves a muy graves si se realizan a menos de 200 metros de colegios, celebraciones culturales, actividades lúdicas y/o deportivas con afluencia de público y “puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a las vías de circulación de vehículos y espacios que impidan o dificulten la huida”.

Información, asesoramiento y ayuda a las mujeres en situación de prostitución

La asociación para la Atención Integral de Colectivos en riesgo (Aclad) atendió el año pasado un total de 174 mujeres en lugares de prostitución. La inmensa mayoría, 93, en clubes de la provincia. El resto repartidas entre pisos y clubes de León ciudad y solo cinco en la calle. A través de su programa Lua les prestan atención médica, apoyo psicológico y social y asesoría laboral.

En el Bierzo, Cáritas presta ayuda a mujeres en situación de trata y/o prostitución con su programa 'Amanecer' que llegó en 2022 a 200 mujeres.

Más allá de estos datos oficiales de las propias asociaciones, es difícil si no imposible cuantificar de manera real cuántas mujeres en León ciudad o provincia se encuentran en situación de prostitución. Hay estimaciones nacionales que barajan que en España la cifra esté entre las 45.000 y 150.000 personas.

Según la ONG Médicos del Mundo, más del 90% de ellas son mujeres que no ejercen la prostitución de forma libre y autónoma sino con fines de explotación sexual. Informes de la ONU apuntan a que el 39% de los hombres en edad adulta en España admiten haber pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales, un dato que posiciona a España como el país de mayor consumo de prostitución a nivel europeo.

El Código Penal español no especifica la legalidad o ilegalidad de la prostitución. Solo prohíbe, por el momento, algunas prácticas relacionadas con ella, como la trata de seres humanos, el proxenetismo y la contratación de servicios sexuales de menores de edad.

El teléfono 016, gratuito y confidencial, da información y apoyo a la violencia contra las mujeres en todas sus formas, también la prostitución.