Teatro amateur en León, más que un comienzo, una forma de actuar

El 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, es un momento dedicado a exaltar esta expresión artística que ha sido espejo y altavoz de la sociedad a lo largo de los siglos. Este año, rendimos homenaje especial al teatro amateur, ese universo donde la pasión por las artes escénicas se convierte en el motor de innumerables proyectos. Lejos del bullicio de los grandes focos, el teatro amateur se erige como un espacio de libertad creativa, donde actores y actrices, directores y guionistas dan vida a historias que, aunque puedan parecer pequeñas, son empresas memorables en su capacidad de transmitir emociones y reflexiones.

El teatro amateur en León es más que un pasatiempo. En cada ensayo, en cada función, hay una dedicación que va más allá de lo profesional, una entrega que nace del amor por el arte y el deseo de compartir historias. Estos grupos, a menudo compuestos por personas de todas las edades y procedencias, se convierten en pequeñas familias que trabajan codo con codo para llevar a cabo sus proyectos.

Además de ser un espacio para el entretenimiento y la cultura, el teatro amateur cumple una función educativa y social invaluable. Para muchos jóvenes, participar en estas agrupaciones representa una primera toma de contacto con el mundo del arte, donde aprenden no solo sobre actuación, sino también sobre trabajo en equipo, disciplina y expresión emocional. Para los adultos, se convierte en un oasis donde escapar de la rutina diaria y explorar facetas de sí mismos que en otros contextos no tendrían oportunidad de descubrir.

Nos metemos entre bambalinas para conocer la historia y entresijos de algunos grupos amateur de la provincia.

‘Actuarte’

Este nuevo grupo de teatro amateur surge de un proyecto anterior, ’13 Horas Teatro’ que representa ‘El florido pensil (niñas)’, del que tres de las integrantes se unieron para dar forma a esta nueva agrupación con Sara del Río González como guionista y directora. “Somos un total de diez personas, siete chicas y tres chicos ”jóvenes“. Todos con mucha pasión por el teatro. Algunos llevamos muchos años en este mundillo y para otros será su primera vez”, explica la responsable de esta nueva agrupación.

Aunque aún no han estrenado su primera obra están en pleno proceso creativo, ya que la obra es de creación propia. Aunque la redacción del guion está en manos de un par de integrantes, realmente todo el grupo está involucrado en la elaboración de una comedia muy actual. “Es muy enriquecedor ver como fluyen las ideas cuando presentamos el guion al grupo y entre todos conseguimos darle cuerpo y hacerlo propio”, asegura Sara. Sin embargo, “no podemos desvelar mucho más”, sabe cómo mantener el suspense.

Algunos de los integrantes ya saben lo que es subirse a un escenario, sin embargo, al entrar en Actuarte han puesto el contador a cero, así que no tienen una mejor o peor actuación, pero la directora tiene claro que: “la mejor será la primera, ya que tenemos muchas ganas y para mí, personalmente, salga como salga será un sueño”. Como es lógico, hasta que no empiecen a representar esa primera obra la idea de profesionalizarse no está en sus planes a medio largo plazo, pero nunca se sabe, ya que ser amateur no es un camino fácil. “En León no hay mucha organización de grupos amateur. Quizá una asociación estaría bien para conocernos y crear una red de apoyo. Por ejemplo, encontrar local es complicado y luego, al menos nosotros, nos autofinanciamos como podemos para la escenografía, transporte… Siempre se echa en falta la ayuda económica”, remarca la nueva directora las necesidades que vive un grupo amateur en el día a día. El lado positivo del apellido ‘amateur’ es que lo pueden compaginar con otras actividades y no tienen la presión de estrenar obras nuevas cada poco tiempo. Un proceso que conlleva mucho tiempo y esfuerzo, y el único medidor del trabajo bien hecho son los aplausos cuando se cierra el telón.

Para las actrices, actores, guionistas y dirección de esta nueva compañía el teatro es sinónimo de diversión. “Divertirnos con lo que hacemos es nuestro objetivo principal; también es compañerismo porque exige un cierto compromiso; y es terapéutico cuando, por un momento, te conviertes en otras personas y vives otras vidas”, enumera Sara todos los beneficios que les aporta esta expresión artística.

Acéfalo Narciso Teatro nace en 2014 de la mano de Manuel Alonso Ortega con el objetivo de asumir montajes teatrales de difícil categorización y huyendo de los espacios convencionales, así como la recuperación de textos de obras fundamentales, hoy olvidadas, y la apuesta por la creación propia. Y con esta filosofía han interpretado obras como: 'Beat Room Motel', 'La línea del frente' o 'El bazar de los diez mil millones'. “La compañía al principio la creé con Carlos Ordaz de Producciones Infames. Trabajé durante varios montajes con Andrea Soto, pero luego separamos los caminos. He trabajado con Beatriz Aldazábal a la dirección, o con Chema López en otros montajes”, Manuel AO -como se le conoce artísticamente-, director de la compañía, repasa la trayectoria de Acéfalo Narciso. El 3 de diciembre presentaron en el Albeitar su último montaje, ‘Úteros con patas’, y ahora están buscando bolos para moverla. Pero Manuel cuenta con un espectáculo propio de clown, ‘El Comercial’. Con cualquiera de los espectáculos de la compañía, sin duda, el mejor siempre es el que hay un teatro lleno. “Es interesante tener un teatro lleno y poder mostrar al máximo número de personas posibles la obra que has preparado durante tanto tiempo. Es una gran satisfacción. ”Para mí el teatro es un espejo en el que la sociedad y la realidad se refleja. Las personas que nos dedicamos al mundo del teatro, lo único que hacemos es intentar colocar al espectador frente a ese espejo para que vea sus errores, sus problemas, sus inquietudes, sus frustraciones. Es un reflejo del alma“, asegura el director. Y aunque ninguna actuación es igual al ser en directo, que es la clave del teatro, de todas aprendes.

Para Manuel la profesionalización al final en el mundo del teatro es un número de identificación fiscal. “Hay muchísimas compañías amateurs que le dedican muchísimo tiempo a sus montajes y con una calidad alta. Hay un componente legal, un componente administrativo, que es que todo vaya facturado y demás”, comenta el artista sobre la cuestión más burocrática de un sector tan creativo. Sin embargo, el problema de ser amateur es que es muy complicado acceder al público y a los teatros. “A veces parece ser que cuando tienes una compañía amateur los grandes teatros te cierran sus puertas y tienes casi que mendigar por una actuación”, habla su experiencia. Sin embargo, esos bolos que se representan en la Casa de Cultura o en pueblos pequeños, a los que compañías profesionales grandes no van, son muy agradecidos y el público está muy entregado. Pero eso no quita que este tipo de formaciones teatrales necesiten un mayor apoyo por parte de las instituciones locales, provinciales y territoriales a la hora de subvencionar. “Cubrimos unas determinadas necesidades que en caché en muchos lugares no se pueden permitir, a veces ni por medios técnicos, ni logísticos, ni de caché. Y creo que tiene que haber más inversión pública. Y que nos abran más puertas de teatros porque, al final, llenar programaciones a los coordinadores de un teatro les es interesante y al público, porque hay grandes obras que se consideran del circuito amateur y que merecen la pena ser vistas, aparte de reinterpretaciones de obras clásicas y textos propios”, revindica el actor, director y guionista, ya que Acéfalo Narciso Teatro siempre ha apostado por obras de creación propia.

‘Grandes actores’

Som un grupo de teatro aficionado creado hace más de 14 años, que nace como un proyecto de la AECC en la junta local de La Bañeza, como parte de un conjunto de talleres que se imparten para personas que están pasando o han pasado por un cáncer y sus familiares. “Todos estos talleres se imparten de manera desinteresada por unos maravillosos voluntarios que lo hacen posible”, recalca Esther Encarnación Pérez Fuertes, una de las integrantes. Teniendo en cuenta su origen el grupo no tienen expectativas de profesionalizarse, “lo más importante para nosotros es pasarlo bien y con el teatro aficionado lo hemos conseguido. Estamos encantados de ser amateur, aunque ya con los años nos estamos convirtiendo en unos profesionales”, asegura.

Actualmente son siete integrantes: Tina, Trini, Herminia, Miguel, Nely, Marina y la propia Esther. Todos ellos orquestados por el director Javier Azores Flores y la ayudante de dirección Carmen Martínez Lagarejo. “La mayoría somos personas mayores, jubilados o a punto de. Empezamos sin mucha experiencia, por no decir que ninguna. En mi caso había hecho teatro en el colegio, pero de eso ya hace algunos años. Por lo general empezamos casi de cero, pero gracias a Javier y Carmen nos estamos convirtiendo en ‘Grandes Actores’, ya que desinteresadamente comparten con nosotros su tiempo y nos enseñan muchísimo”, les agradece su dedicación.

En estos años han hecho muchas obras, como: ‘Cuadros de humor y amor al fresco’, ‘Las manos de cartón’, ‘El Garito de Dulcinea’ y ‘El tren correo de las 9’. Y también han representado escenas de otras obras: ‘La venganza de Don Mendo’, ‘La casa de Bernarda Alba’, ‘Llama a un inspector’, ‘Por siempre’, ‘Poemas del romancero gitano’, ‘Pescando pelmas’, ‘La farmacia de la Ignacia’, entre otras. “Ahora para esta temporada estamos preparando ‘Clara y Claro no se aclaran’ de José Cedena y esperamos estrenarla al final de curso, si todo va bien”, nos indica Esther para que estemos atentos.

Por lo general son siempre buenas actuaciones porque han mejorado muchísimo año tras año gracias a su director y ayudante de dirección, que sacan lo mejor de ellos. “Alguna obra en la que los nervios y la inexperiencia han convertido la obra en un poquito desastre, ¿quién no se queda en blanco alguna vez?, pero al final el público lo entiende y todo queda como una anécdota muy divertida. Nos reímos mucho de los malos momentos, la verdad”, reconoce la actriz.

Esther, como representante del grupo para este testimonio, reconoce que el teatro es una parte muy importante de sus vidas. “Nos ayuda muchísimo emocionalmente, nos ayuda a socializar, a evadirnos, a cambiar el chip para no pensar en lo negativo. Y, sobre todo, es pasar un gran rato ensayando y actuando. Somos un grupo muy unido, a pesar de compañeros y compañeras que ya no están, pero seguimos recordando con muchísimo cariño, porque también han formado y forman parte de esta bonita iniciativa”, manifiesta orgullosa.

La andadura de este grupo teatral arranca en el año 2001 entre los vecinos de Azadinos y de la mano del director Artístico Manuel García Fidalgo. En los comienzos, las representaciones se realizaban, año tras año, en un pequeño escenario ubicado en las antiguas escuelas de la localidad, especialmente obras cómicas. “En 2016 se constituye la Asociación cultural sin ánimo de lucro, ‘Tilín Telón Teatro’, ampliando su actividad a registros infantiles (”Los mosqueteros en busca de Dartagnan“ de Javier Veiga) y dramáticos (”Bodas de Sangre“, de Federico García Lorca) y llevando sus representaciones a otras localidades y otras provincias (Auditorio del Concello de Vigo, Mieres…), así como colaborando desinteresadamente para distintas ONGs (Aulas Abiertas, Manos Unidas…). En mayo de 2018 el Ayuntamiento de Sariegos otorgó una placa de reconocimiento a la labor desinteresada realizada por la Asociación. En el año 2021 el director Artístico, Manuel Garcia Fidalgo fue distinguido por el Ayuntamiento de Sariegos agradeciendo su labor teatral y didáctica durante más de 20 años”, Cristina Sánchez Rico, secretaria de la asociación, recorre los hitos más importantes del grupo.

Durante estos casi 25 años, muchas han sido las personas que han pasado por el grupo, acogiendo a personas de diferentes edades, profesiones y lugares. “Algunas de ellas ya no están por razones de edad y a las que siempre recordamos, otras hicieron del teatro su profesión, también jóvenes adolescentes que pasaban la tarde de los sábados junto con sus abuelos haciendo teatro”, señala la secretaria. Actualmente el grupo está formado por 20 personas en edades que abarcan desde los 12 años hasta nuestra presidenta con 81 años la cual sigue saliendo a escena.

Y con tantos actores y actrices y tantos años encima de los escenarios les ha dada tiempo a representar más de veinte obras: ‘Un marido de ida y vuelta’ de Jardiel Poncela, ‘El secreto mejor guardado’ de Alejandro Casona, ‘Tres sombreros de copa’ de Mihura, ‘El florido pensil’ de Andrés Sopeña, ‘Don Sabino Curamanias’ Jose Cedena, ‘Toc Toc’ de Laurent Baffie… Actualmente están representando tres obras: ‘Bodas de Sangre’ de Federico Garcia Lorca, ‘Arsénico por compasión’ de Joseph Kesselring y ‘Qué bollo es vivir’ de Antonio de Lara. Y están preparando para ser estrenadas próximamente: ‘Alfonso IX el Rey ciudadano’, del escritor leonés Jose M.ª Fernández Chimeno sobre el autor de ‘Los Decreta’, y ‘Los Pelópidas’ de Jorge Llopis, una comedia que caricaturiza las tragedias griegas.

Con tantas actuaciones a sus espaldas es difícil elegir la mejor. “Tanto en ensayos como en actuaciones, surgen situaciones maravillosas que dejan profunda huella. La tensión, la ilusión de cada sesión de estreno son inolvidables. Pero quizá el lleno absoluto, el pasado año en el teatro del Nuevo Recreo Industrial en la Plaza San Marcelo, escenificando ‘Bodas de Sangre’. Y la actuación nocturna a finales de agosto al aire libre, con esa misma obra en el Certamen de Teatro de Villabalter, acompañados por nuestro guitarrista flamenco Guillermo. Recitar a Lorca a la luz de la Luna bajo un cielo estrellado y el silencio sobrecogedor del público entregado a nuestra representación, fueron las representaciones que más te llenan”, reconoce Cristina.

En contraposición, de las actuaciones más complicadas que tuvieron fue representando ‘Qué bollo es vivir’ en un pueblito de la montaña, donde el escenario estaba situado en la plaza donde se celebraban las fiestas y se lanzaban cohetes sin parar. “A un grupo de gente, animada por el alcohol y el ambiente, se le ocurrió comentar en alto cada cosa que ocurría en escena. El resto del público los amonestaba para que se mantuvieran en silencio, pero al final el espectáculo estaba tanto dentro como fuera del escenario. Nos sirvió para aprender a no distraernos del texto a pesar de las adversidades que ocurrían fuera del escenario. El recuerdo de aquella actuación todavía nos sigue provocando muchas risas”, recuerda la integrante entre risas.

Son amateur y no piensan en profesionalizarse. “Es nuestra afición, aunque tratemos siempre de conseguir el mejor resultado en todo lo que hacemos. Somos una Asociación sin ánimo de lucro que salió de la gente del pueblo de Azadinos, que trata de divertirse y divertir haciendo cultura, y lo que es más mágico y difícil todavía es que perdure después de tantos años”, remarca la portavoz. “Para nosotros el teatro es un arte que tiene algo extraordinario que hace que distintas personas diferentes en edad, profesión, ideas, trabajen al unísono para que el espectáculo salga adelante, consiguiendo que la energía de todos se sienta en el espectador”, finaliza.

Úvula

Este grupo se crea con amantes del teatro que pasaron antes por La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León. “Cuando terminamos el curso y varios talleres, en 2018, decidimos juntarnos y el CHEF nos dejó un lugar para la sede de ensayos”, explica Rosa Jiménez Pérez, una integrante de la compañía. Actualmente son 12 actores y actrices, sin experiencia profesional, con una edad media de 60 años. Este grupo no ven nada malo en ser amateur y compatibilizar su pasión de meterse en la piel de otros personajes con otros trabajos que les dan de comer. “El teatro, o lo llevas inyectado en vena o no. Sólo queremos divertirnos y divertir, soñar y hacer soñar, y hacerlo lo mejor posible”, destaca.

A pesar de que el COVID les obligó a parar, como a tantos otras formaciones teatrales, en su haber tienen títulos como: ‘El calendario’ de José Ramón Oliva, dirigió Fidelina Ceballos; la teatralización de las primeras Cortes de León en el Auditorio, dirigido por Sergio Daiño; la participación en varios cortos como ‘Té para dos’, ‘Lapisilazuli’ o ‘Mañanitas al sol’; y ahora están trabajando en ‘Pedida de mano’ de Chéjov y ‘Los cuernos de Don Friolera’ de Valle Inclán.

“Estoy muy orgullosa de un montaje que dirigió Domingo -que ahora se va a profesionalizar con otro grupo – sobre ‘Poemas de Lorca y Angelica Lidl’ que representamos en la Facultad de Filosofía y en la Escuela de Artes y Oficios”, remarca Rosa. Y recuerda entre risas alguna actuación que se torció un poco porque al coincidir con las fiestas no se les prestaba mucha atención, pero lo considera gajes del oficio.

Polichinela

Polichinela se constituyó en el año 2014 como grupo de teatro amateur, integrado por aficionados y amantes de las artes escénicas que desde el año 2011 han participado en la actividad de teatro organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas ‘Faustina Álvarez García’ de León, cuyas clases impartía Esperanza Velázquez. El ámbito de actuación del grupo de teatro, hasta la fecha, se ha circunscrito a la provincia de León y Burgos, y el número de componentes ha variado en función de las necesidades de cada representación. Desde que comenzó su andadura, el Grupo de Teatro Polichinela ha tenido una actividad ininterrumpida, salvo el periodo de pandemia desde marzo 2020 hasta abril de 2022.

“Actualmente somos siete integrantes, no obstante, para alguna de las representaciones, como es el caso de ‘Yerma’ de F.G. Lorca, cuentan con la colaboración de otras tres personas”, comenta la integrante de la compañía Marisol Robles Aller. Las edades oscilan entre 50 y 70 años y la experiencia varia: unos han formado parte de otros grupos teatrales y algunos es la primera experiencia en teatro, pero ninguno con carácter profesional. “Al no ser una profesión para ninguno y no querer profesionalizarnos, el teatro es diversión, pasión superación, compañerismo, trabajo en equipo, medio para la expresión artística, ejercicio para la salud mental. Y como decía Federico García Lorca >”, rescata la actriz las palabras del escritor para trasladar lo que es el teatro para su ella y su grupo.

Todos estos artistas en su periplo han representado las siguientes obras de teatro: ‘Despertar’, ‘Miscelánea’, ‘Cada mochuelo a su plivo’, ‘Como agua de mayo’ adaptación de una obra de Dario Fo, ‘Melocotón en almibar’ de Miguel Mihura, ‘Arroz para cuatro’, ‘Yo ladrón… ¿y usted?’ y ‘Yerma’ de Federico García Lorca. “En estos momentos estamos preparando una recopilación de farsas con el título de ‘Moralejas de ayer y de hoy’ que estrenaremos, si nada lo impide, el día 31 de marzo en Lorenzana (Ayto. de Cuadros): ‘La fablilla del secreto bien guardado’ y ‘Farsa y justicia del señor corregidor’ de Alejandro Casona, ‘La tierra de Jauja’ de Lope de Rueda y ‘Farsa de la Tina’ Anónimo francés del siglo XV”, enumera la actriz e invita a los leoneses a no perdérselo.

De todas sus representaciones guardan un grato recuerdo, si bien es evidente su evolución desde el inicio hasta el momento actual. “Han sido trabajos que hemos disfrutado, desde la aparición de la idea hasta la puesta en escena. Aunque el caso de ‘Yerma’ es especial ya que, a lo largo de los años que llevamos trabajando en este proyecto, se ha afianzado nuestro interés y admiración por este texto que tantas emociones provoca”, remarca Marisol. Aunque su formación no es profesional, trabajan para aprender técnicas de interpretación y conocer herramientas que les permitan hacer un teatro de calidad. “No es nuestro medio de vida, pero nos esforzamos por hacer un buen trabajo”, puntualiza.

Balterius’98

La Asociación Cultural Balterius’98 nace en 1998 en la localidad de Villabalter, en el seno de un grupo de jóvenes de la mano de Manuel García Fidalgo, su principal promotor. La asociación tiene como objetivo fomentar la actividad cultural en la localidad, especialmente en el plano teatral acercando este a la gente con una perspectiva intergeneracional. A lo largo de todo ese periodo, Balterius’98 ha consolidado su apuesta teatral como un referente dentro del panorama cultural leonés. Más de treinta montajes de sala y calle, adultos e infantiles. “Balterius`98 es un grupo de compañeros que trata de expresarse a través del teatro y de tener un espacio de encuentro, creación y libertad. Voluntariamente desarrollan este movimiento cultural impulsado por el amor al teatro que surge hace ya más de 25 años”, explica con mimo Laura Franco Castaño, una de las integrantes.

La actividad del grupo es amplia y abarca desde actividades y talleres dentro del municipio, como más de 30 montajes independientes con la finalidad de ser representados en diferentes puntos de la comunidad. Algunos de ellos son: ‘El príncipe feliz’, ‘Viva el duque nuestro dueño’, ‘La barca sin pescador’, ‘Apertura orangután’, ‘Pedro y el capitán’ o ‘TOC TOC’. En estos momentos el grupo se encuentra ensayando ‘Cancún’ de Jordi Galcerán. Pero, además, hay que agradecerle a Balterius’98 la puesta en marcha de la SETIC (Semana de Teatro Intergeneracional en la Calle) que ya carga a sus espaldas la XXV Edición de la misma.

Balterius’98 se compone por unos 20 integrantes cuya actividad de forma individual oscila en función de los diferentes momentos y obligaciones personales. El grupo presenta un carácter intergeneracional, constituyéndose por personas con edades que van de los 26 a los 55 años. “Algunas de ellas tienen experiencia teatral previa o se han formado en artes escénicas. Pero no tenemos ninguna intención de profesionalizarnos porque cada uno de nosotros tiene otros proyectos personales y laborales que no nos permiten enfocarnos de forma completa en este propósito”, indica Laura. El grupo considera que ser amateur te quita presión por llevar a cabo ciertos objetivos. “Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta actividad nunca llegan a perderse por la dependencia económica, la necesidad laboral u otras cuestiones. Para nosotros siempre es fundamental pasárselo bien y creemos que desde el prisma amateur todo es más fácil en este sentido”, puntualiza. Sin embargo, Laura también traslada la escasez de reconocimiento en el apoyo económico a los grupos no profesionales. “En ocasiones, algunas de nuestras acciones teatrales, como por ejemplo la SETIC, son difíciles de financiar porque dependen casi por complejo de las ayudas públicas que podamos recibir y que muchas veces estas ayudas están condicionadas por el interés que tengan o no hacia los proyectos teatrales”, lamenta.

Para ellos la mejor actuación es aquella en la que han disfrutado del proceso y de la puesta en escena, mientras que la peor actuación siempre es aquella en la que la ilusión se ha visto empañada en algún momento, por presiones o exigencias. “Al ser un grupo aficionado, nuestro motor es compartir un espacio entre amigos a través de una motivación común que es el teatro, cuando eso queda en un según plano todo pierde sentido”, asegura la actriz. Y es que ven el teatro como un vehículo a través del que establecer un punto de encuentro, que genera un escenario de diversión, ilusión y creación a través de la interacción grupal. “Es una forma de conectar con las cosas que importan, con la risa, la espontaneidad y el desenfado. El teatro también es una forma de construir espacios sociales donde las personas se encuentran a través de la cultura y el arte”, remarca.

Tierra Invisible

La Asociación Cultural de Tierra Invisible se constituyó legalmente en agosto de 2021 en Santa María del Páramo con integrantes tres ligados a la música, artes plásticas y visuales (incluyo performativas y escénicas). “Aunque yo realizo teatro con colaboradores externos de la asociación como son: Ángeles Nieto, Paz Cano, David Félix Manzano, entre otros”, explica José Domingo Gutiérrez. La compañía ha realizado performances en las tres ediciones del encuentro de artistas en el medio rural ‘PARAMI-TERRA’ desde 2018; se han presentado a las dos primeras ediciones en el ‘Festival Internacional de Cortos Luna de Cortos’; han representado ‘Querida hermana’ de Hugo Mieres en el Centro Cívico de SantaMaría del Páramo en 2022; han participado en las Jornadas poéticas de SantaMaría del Páramo sobre el poeta José Hierro; han interpretado ‘Últimas palabras de Copito de Nieve’ de Juan Mayorga en San Feliz de Torio y Santa María del Páramo en 2023; José Domingo Gutiérrez ha dirigido lecturas dramatizadas al grupo portugués en el festival transfronterizo de teatro amateur Platta, en O Carballiño (Ourense) en 2023; hicieron la ‘Representaçión del Nasçimiento de Nuestro Señor’, s. XV, de Gómez Manrique, primer texto dramático en castellano de autoría conocida, que llevaron a Santa María del Páramo el 22 de diciembre de 2023; y actualmente están preparando ‘After sun’ de Rodrigo García.

“El teatro es un campo de creación artística muy amplio en el que se pueden desarrollar y complementar nuestras inquietudes literarias, escénicas, artísticas, musicales…”, expresa el artista en nombre de su grupo. Aunque reconocen que no ser profesionales conlleva tener un presupuesto muy modesto, que afectan a la posesión de medios técnicos y de transporte; al igual que los honorarios, que limitan la interpretación de los textos teatrales por los que hay que pagar derechos de autor; unos escenarios lejos del alcance de un público multitudinario; y no recibir el apoyo de instituciones culturales. Sin embargo, gracias a que son amateur, sin intención de profesionalizarse, tienen una gran libertad de creación, de organización del tiempo, de funcionamiento interno, de colaboración con otros grupos.

El Día Mundial del Teatro es, por tanto, una oportunidad ideal para reconocer y celebrar el papel fundamental que juega el teatro amateur en la vida cultural de León. Es un día para aplaudir a esos héroes anónimos que, noche tras noche, suben a los escenarios para compartir un pedazo de su alma con los demás. En León, el telón se alza no sólo para revelar una obra, sino para mostrar el corazón y el espíritu de una comunidad que encuentra en el teatro una forma de expresión y conexión únicas.