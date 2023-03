Mujeres leonesas que hicieron y hacen historia

La historia no solo la escriben los vencedores ni los hombres. Por el día de la mujer descubrimos a tres referentes de la provincia para dar visibilidad a la importancia del papel de la mujer en la sociedad.

Ende, la monja cartógrafa

Fue la primera mujer, en el S.X., en firmar un manuscrito ilustrado, ‘El Beatro de Gerona’, en estilo mozárabe. El mayor número de páginas iluminadas de todos los beatos que contiene las visiones de Juan en el libro de Apocalipsis. En él se encuentra el primer mapamundi de la historia.

Por la calidad del mismo, así como la aportación de nuevas imágenes que no se conocían hasta la fecha, se deduce que era una persona con estudios. Por la época, esos conocimientos solo estaban a disposición en las bibliotecas de los monasterios. Se cree que pudo ser el de San Salvador de Tábara.

Sin embargo, también se valora que sus orígenes fueran de la nobleza local o una viuda sin herederos. El acceso a la documentación la consiguió como patrocinadora del enclave religioso.

Aunque, no se conoce su procedencia, lo que sí se sabe es que fue una artista respetada por sus compañeros, ya que su firma es la primera, en el colofón del manuscrito. ‘ende pintrix et d(e)i aiutrix fr(a)ter emeterius et pr(e)s(bite)r (Ende, pintora y ayudante de Dios; Emeterio, hermano y sacerdote)’

La reina Doña Urraca

Hija de Alfonso VI y Constanza de Borgoña, Urraca I de León, se ganó el apodo de ‘La Temeraria’ por vivir en una lucha constante para conservar su poder. Pero en los casi 30 años de su reinado -1109-1126- también peleó por mantener la integridad de sus feudos.

Desde bien joven ya fue apartada del trono por su padre por su hermano Sancho, mientras que ella se casó con el noble Raimundo de Borgoña, por un favor que le debía el rey, y con quien tuvo al futuro emperador Alfonso VII. Cuando su hermano y su marido murieron, su padre la desposó con Alfonso I de Aragón. Y después de un tormentoso matrimonio se separó y gobernó en solitario hasta el final de su vida, apoyada por la nobleza y el clero. Por su historia y un mandato independiente y firme es considerada la primera gran reina de Europa.

Doña Angelita, la maestra ingeniosa

Ángela Ruiz Robles, una maestra de Pola de Gordón nacida en Villamanín en 1895, creó en 1949 una Enciclopedia Mecánica para leer diferentes libros. Un sistema por medio de unas bobinas que contienen el texto. Con este invento se podía leer, con un movimiento de los carretes intercambiables, parando cuando se deseara y hasta era posible hacer zoom con una lámina transparente.

Y todo esto, promovido por la intención de aligerar el peso de las carteras de sus alumnos. Pero no fue su único invento, un atlas científico, gramatical y un sistema para escribir más rápido a máquina. Todos sus logros los recuerda su nieto.

Sara García Alonso, la conquistadora de estrellas

Nacida en León en 1989 esta bióloga molecular ha hecho tocar las estrellas a los leoneses con su candidatura como astronauta española en noviembre de 2022. Su trayectoria académica ya apuntaba manera cuando se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer, por la Universidad de León en 2018, y fue premio extraordinario de fin de carrera.

Ha centrado su carrera profesional en buscar la cura contra el cáncer, como asistente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigadora posdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Hasta que la Agencia Espacial Europea (ESA) la selección, junto a su paisano Pablo Álvarez Fernández, entre más de 22.000 candidatos.

Un repaso por la historia que deja a nuestras leonesas como eruditas en sus materias y cargos en un mundo que pocas veces les ha puesto fácil su tarea o ha reconocido su valía. Cuéntanos si se te ocurre algún nombre más.