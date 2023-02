Así somos los leoneses: más solos, con menos hipotecas y más alquileres y sin repartir las tareas domésticas

La sociedad leonesa tiene, como todas, sus peculiaridades y sus características propias que han evolucionado a lo largo del tiempo, en algunos casos, y que siguen igual en otros. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado una gran encuesta con datos de 2021, que desglosa estas características y que hace una radiografía de cómo somos realmente los leoneses y cómo hemos cambiado a lo largo de una década.

En esta encuesta encontramos la confirmación de que, por ejemplo, encontrar trabajo en la provincia de León es más difícil que hace diez años o que cada vez más leoneses (especialmente leonesas) viven solos.

Un 10% menos de leoneses que se quedan a vivir en la provincia encuentran trabajo en la misma

¿Los leoneses que se quedan en León consiguen trabajo? En el año 2021 de los 197.147 residentes en la provincia 148.102 trabajan la misma, ya sea en su mismo municipio o en otro diferente. Esta cifra implica que un 75% de los que se han quedado en León trabajan en la provincia en el año 2021.

Diez años antes, en 2011, en la provincia trabajaban y residían más personas, aunque no muchas más: casi 830. Es decir, 148.935 del total de 176.125 empadronados en León, lo que implica que el 85% de quienes se quedaron a vivir en León hace diez años encontraron trabajo. Aumenta, por tanto, el número de empadronados pero son menos quienes pueden trabajar en la provincia que hace una década; un 10%, aunque en este estudio no se especifica asuntos como el teletrabajo, tan en boga desde la pandemia.

Por grupos, tanto en un año como en el otro el que más trabajadores tiene es el de los 30 a los 40 años, con más de 65.000 en 2021 y más de 82.600 en 2011.Los jóvenes, de los 16 a los 30 años, son quienes menos trabajan dentro de la provincia, aunque en el 2021 la cifra aumenta muy notablemente: casi 31.000 frente a lo más de 20.000 jóvenes que trabajaban en León en 2011.

Vivimos más solos

Los hogares formados por una sola persona han aumentado en diez años en casi 20.000 casos en la provincia de León. Mientras que en el 2011 había más de 44.600 personas viviendo solas, en el 2021 la cifra asciende a los casi 63.800.

En ambos casos las mujeres de edad más avanzada son quienes más sufren esta soledad. En la estadística del INE de 2011 el grupo de edad con el mayor número de personas viviendo solas es el de las mujeres mayores de 65 años (más de 20.170), mientras que en el 2021 (si bien la estadística no comienza a contar desde los 65, sino desde los 60), las mujeres de este grupo viviendo solas también son las más numerosas: 24.003 frente a los 9.091 hombres de la misma franja de edad.

¿Los leoneses compran, alquilan o se hipotecan?

En general, la tenencia de viviendas ha disminuido en León en diez años, pero es especialmente llamativa la disminución del número de hipotecas en la provincia; 20.760 menos en 2021 que en 2011. Las hipotecas representan actualmente el 17% de la situación de tenencia de vivienda en León, mientras que en 2011 suponían un 27%.

La mayor parte de leoneses con vivienda ya la tienen pagada o en propiedad vía herencia o donación. Casi 83.200 hogares, el 41,5% de quienes poseen algún tipo de vivienda, la tiene pagada, pero además 36.731 viven en una vivienda heredada o donada. Si bien la cifra de hogares con la vivienda comprada y pagada no ha variado demasiado en los últimos diez años los que poseen una vivienda en herencia han subido notablemente.

Hay una excepción: los alquileres han aumentado en los últimos diez años un 3%: en 2021 representaron el 13% de los regímenes de vivienda mientras que en el 2011 eran un 10% del total.

La mayor parte de las personas que optan por alquilar son aquellas que, según el INE, ganan menos de 1.000 euros al mes, mientras los que deciden hipotecarse ganan entre 2.000 y 3.000 euros cada mes, al igual que la mayoría que ya ha conseguido pagar su casa.

Las tareas del hogar y los cuidados siguen siendo cosa de mujeres

La igualdad a la hora de repartirse las tareas domésticas en los hogares leoneses todavía no existe. El INE incluye una encuesta sobre la participación en las tareas de casa y los datos, aunque no se hizo encuesta en este portal el año 2011, no dan signos de evolución.

El 77% de leonesas se encargaron en 2021 de todas las tareas de casa sin ayuda frente al 23% de los hombres, que reconocen no participar en absoluto en este tipo de actividades el 73% de los casos.

Otra de las asignaturas pendientes de la igualdad es la carga sobre las mujeres de los cuidados a niños y personas dependientes, que sigue siendo muy superior a la carga de los hombres.

En el caso de la provincia de León, del total de personas que afirman encargarse de todo lo referente a los cuidados de niños y mayores el 84,5% son mujeres, mientras que el 15,4% son hombres. Por edades, las mujeres de entre 40 y 59 años son quienes más asumen este tipo de responsabilidades, y la mayoría de ellas (el 29% del total de mujeres) dedica entre 3 y 6 horas diarias a cuidar a niños y dependientes.

¿Reciclamos los leoneses?

En su mayoría sí. Tan solo el 12% de los hogares leoneses encuestados por el INE niega reciclar, y son principalmente aquellos en los que vive una persona sola. Por el contrario, el 88% de los hogares afirma realizar una discriminación de residuos antes de tirarlo todo a los contenedores.

A pesar de que las cifras son buenas, nos encontramos 4 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, ya que en España el 92% de los hogares afirma reciclar.

Lo que más se recicla en los hogares leoneses es el vidrio (un 84%) seguido de cerca por el resto de residuos, como el papel, que se recicla un 81%. Lo que menos va al contenedor adecuado son los residuos orgánicos, aunque su porcentaje de reciclado sigue siendo alto: un 75%.

Los jóvenes leoneses no alcanzan al nivel de estudios de sus padres

Hace unas generaciones la educación básica comenzó a ser accesible para todos los españoles y, después, las generaciones nacidas a partir de los 60 fueron capaces de llegar a un nivel de estudios que sus padres no tuvieron la opción de alcanzar. Así, de los encuestados, el 61% de los leoneses ha superado el nivel de educación de sus padres, especialmente aquellos que están entre los 45 y 64 años (el 77% de esta franja de edad superó el nivel de sus padres).

Sin embargo, los jóvenes entre 16 y 25 años todavía no han llegado a superar el nivel de estudios de sus progenitores. Esto puede deberse a su corta edad y a las crisis que han impedido económicamente a muchos padres costear una educación de grados superiores para sus hijos. Tan solo el 24% de los encuestados afirma haber superado ese nivel de educación, frente al 45% que no ha logrado superarlo en esa franja de edad. Entre los leoneses de entre 25 y 44 años las cosas vuelven a cambiar, el 57% ha logrado superar el nivel de sus padres.

En cuanto a la diferencia de géneros, las mujeres superan al número de hombres que ha superado el nivel de sus padres: 114.052 mujeres frente a 100.248 hombres en 2021.

¿Cómo se le dan a los leoneses los idiomas?

El inglés se le resiste a los leoneses. Solo el 17% afirma entenderlo y hablarlo, aunque sea con dificultades, mientras que un 16,5% es capaz de escribirlo. En cuanto al francés, solo el 6% de los leoneses lo entiende, escribe y habla. Por otro lado, hay un 3,5% de leoneses que entienden y hablan gallego.

Así somos y así hemos cambiado (o no) los leoneses durante una década marcada por los estragos de la crisis de 2008 y, durante los últimos años, la pandemia de covid-19 y la segunda crisis que desencadenó.