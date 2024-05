Usa la fuerza hoy, en el Día de Star Wars: May the 4th be with you!

Que la fuerza sea contigo [May the Force be with you en inglés] es el lema de aquella Guerra de las Galaxias con la que se conoció la franquicia en España en su estreno en 1977. Y si tenemos en cuenta que el 4 de mayo es May 4th y esa contracción es fourth, pues queda claro por qué esta jornada se ha instaurado como el día de Star Wars.

Así que esta sección raruna y fricaza se pone el casco de piloto de X-Wing y va a aprovechar que los editores de ILEÓN le dejan volar por las trincheras de la Estrella de la Muerte para colocar un par de torpedos fotónicos de Lo Más Friki para los lectores a modo de celebración de un día tan especial para muchos.

La celebración leonesa

En León hay celebración, usando el poder de la fuerza {en modo googlear, y tal} este juntaletras galáctico que suscribe se ha encontrado que en León hay gente dispuesta a disfrutar de tan magnífica jornada y ha encontrado que la Asociación Leones blancos –de juegos de estrategia– convocó un Torneo de X-Wing 2.5 junto al grupo Escuadrón Cazurro. Con las reglas del juego de figuritas de Atomic Mass.

Este es un juego de naves espaciales, pero del Universo Star Wars, claro. Te puedes comprar hasta el Halcón Milenario si te pones (como se ve en la fotografía). En esencia con cartas y dados juegas una batalla espacial: “Es un trepidante juego de combate espacial táctico en el universo de Star Wars. Los jugadores controlan cazas estelares, asignándoles hábiles pilotos, equipándolos con armamento y mejoras especiales, y enviándolos a librar cruentas batallas contra las naves enemigas”, explican en Asmodee, la distribuidora en España de esta maravilla que seguro que ofrecerá horas y horas de diversión, como se puede ver en este vídeo de La Mazmorra de Pacheco en la que se echan una partidina.

También intuimos con la Fuerza que los acólitos de Ludosport León aprovecharán este sábado para entrenar en la más alucinante Academia de Sables de Luz de León. Es el día, por supuesto de darse de espadazos láser. Y también sentimos un estremecimiento en la fuerza por todos aquellos que no se habían enterado de la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy en la provincia leonesa para gozar de Star Wars. Pero esperamos que este artículo les ofrezca la posibilidad de informarse mejor para otras ocasiones.

La fuerza de las Redes Sociales

Por supuesto, no puede faltar el celebrar con alegría el Día de Star Wars, con varios memes conmemorativos. Empezando por el vídeo conmemorativo de este 2024 y muchos otros más; que hasta RTVE y la Guardia Civil española se han sumado. ¡Que la fuerza esté con vosotros!