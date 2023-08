Juan Dos Santos, el berciano caboverdiano que triunfa en Gran Vía de Madrid

Juan Dos Santos es un actor talentoso que ha cautivado al público con su versatilidad y carisma en el escenario. Desde una edad temprana, mostró un interés y pasión por el arte del espectáculo. “Desde muy pequeño siempre fui un culo inquieto y en casa estaba siempre cantando y bailando. Las amigas de mis hermanas mayores decían que yo de pequeño les cantaba canciones, me inventaba canciones para intentar ligar con ellas”, recuerda el actor. Inspirado por artistas como Michael Jackson y los músicos y activistas que veía en la televisión, Juan sabía que su vida estaría ligada al entretenimiento.

Cuando se despierta el gusanillo

El punto de inflexión en la vida de Juan llegó cuando su hermana mayor, Mirandolina, le presentó la canción ‘Getsemani’ del musical ‘Jesucristo Superstar’. Quedó fascinado por la voz de Camilo Sesto, con esos agudos y color de voz, y supo que quería trabajar en el teatro musical.

Desde entonces, Juan ha seguido su pasión por la interpretación y se ha formado en diferentes escuelas y talleres en el teatro Bergidum en su ciudad natal de Ponferrada, donde actuaba en la ‘Noche Templaria’. “Yo recuerdo tener quince años y ver un cartel teatro, así que me apuntaba el primero para disfrutar, aprender y verme en un futuro ejerciendo esa profesión”, relata el actor.

Ya en la carrera se apuntaba a todos los castings que salían de cortometrajes. Pero fue cuando su maestro, Pachi, abrió la ‘Escuela Artes Escénicas Vida’ cuando empezó a formarse en canto. Y después llegó el salto a Madrid, donde se formó con varios directores (Carlos Sedes, Eduardo Recabarren, etc.). “Esta es una profesión en la que nunca dejas de aprender, entonces siempre que hay algo intento apuntarme para empaparme de toda la sabiduría de todos estos grandes actores, actrices y directores que tenemos en España”, puntualiza.

Cuando das primer paso el paso

Juan recuerda con cariño sus primeras experiencias musical en la escritura y producción teatral. “Unos amigos hicimos una adaptación de ‘Marcelino, Pan y Vino’ y ‘Jesucristo Super Star’ y ¿adivinas quién fue Jesucristo? Cantar la canción de ‘Getsemani’, fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida”, comenta emocionado el actor recordando a esa pandilla de chavales de veinte años llevando su creación al teatro del barrio de Lavapiés llenando 150 butacas. Su primer proyecto cinematográfico, después de esta experiencia, fue una película rodada en Marruecos, ‘4 latas’, donde trabajó junto a reconocidos actores como Jean Reno, Arturo Vals, Hovik y Enrique San Francisco.

A medida que avanzaba en su carrera, Juan comenzó a obtener papeles en otras series de televisión y musicales. También participó en populares series de televisión como ‘El secreto de Puente Viejo’, donde hacía de un cubano que venía a conquistar a una mujer, y ‘Hospital Valle Norte’. Sin embargo, la pandemia interrumpió temporalmente su carrera, pero tuvo la oportunidad de trabajar en el musical de ‘Tina Turner’, un proyecto que considera uno de los grandes tesoros de su vida que se llevará a la tumba.

Actualmente, Juan se encuentra trabajando en la producción de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ junto al actor Edu Soto. Han realizado una temporada en Madrid y están preparándose para una gira por toda España. Juan espera poder actuar en su ciudad natal, Ponferrada, y en León, para que su familia, amigos y todos aquellos que no pueden viajar tengan la oportunidad de ver su trabajo en persona.

Cuando eres un privilegiado

Como buen actor polifacético, Juan ha podido trabajar en cine, series y teatro, lo que le ha valido para quedarse con lo mejor de cada mundo. “En el teatro, disfrutas de la energía que recibes del público y de tus compañeros de escena. Lo que te permite vivir momentos únicos en cada función. Por otro lado, en el cine, la experiencia es diferente, ya que se trabaja en un entorno más controlado y se repiten las tomas hasta obtener el resultado deseado”, compara. En ambos casos, Juan ha vivido entre bastidores numerosas anécdotas divertidas y momentos de camaradería con sus compañeros. “Siempre hay mucho humor y buen rollo entre bastidores. Nos lo pasamos muy bien, somos unos privilegiados porque podemos trabajar en lo que nos gusta”, reveló Juan.

El actor tiene claro lo que más le gusta de su profesión, “me siento como un privilegiado, porque mucha gente en la vida cotidiana solo vive una vida, mientras que los actores tienen la suerte de vivir mil vidas”. Encarnar diferentes personajes y explorar diversas historias le brinda una satisfacción única y la oportunidad de expandir sus horizontes artísticos.

Sin embargo, también habló sobre los aspectos menos gratificantes de la profesión. Juan mencionó la actitud arrogante de algunos artistas como algo que no le agrada. “Lo que menos me gusta son los egos de muchos artistas. Hay gente que se cree los reyes del mundo porque se dedican a la interpretación o son artistas. Y eso no es así, en la vida hay que ser humilde y disfrutar de lo que se hace”, comentó el actor. Para él, la humildad y el disfrute del trabajo son elementos fundamentales para tener éxito en esta industria.

Cuando no renuncias a tus sueños

“El consejo que le puedo dar a la gente que quiera actuar es que sigan sus sueños y que los protejan. Que no se dejen guiar por lo que diga la gente”, afirmó. Reconoce que la profesión de actor puede presentar desafíos y rechazos, pero insiste en la importancia de mantener la fe en uno mismo y seguir luchando por las oportunidades que surgirán.

Aunque ha pasado gran parte de su tiempo en Madrid debido a las oportunidades laborales, Juan siempre lleva consigo el amor y el apego hacia su ciudad natal, Ponferrada. A pesar de ser consciente de que su carrera se desarrolla principalmente en la capital, valora profundamente el lugar que lo vio crecer y reconoce el apoyo que ha recibido de su comunidad. “Ponferrada es la ciudad que me vio crecer, la ciudad que me ha dado todo, la ciudad que me animó”, expresó con nostalgia y gratitud.