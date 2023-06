Villanueva de Valrojo acoge este sábado 3 de junio el festival alternativo solidario por la Sierra de la Culebra

Un concierto solidario para la Sierra de la Culebra. Esto fue lo que el vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo prometió el año pasado tras el enorme enfado de los vecinos de la zona, que llegaron a patear los coches oficiales del presidente de la Junta de Castilla y León, pero al final terminó siendo un enorme fiasco con todos los grupos anunciados (Alaska, lo encabezaba con Fangoria) renunciando a participar

Órdenes de la Junta muestran falta de medios cuando se declaró el incendio de la Sierra de la Culebra

Un ridículo garrafal que se solventará gracias al impulso popular. Y es que los propios vecinos de Villanueva de Valrojo –allí donde mostraron el enorme enfado con el presidente Mañueco y el consejero de Medio Ambiente Suárez-Quiñones–, son los que sí van a llevar a cabo realmente el Festival Solidario La Sierra Renace, sin ayuda oficial autonómica. “Nada sabemos de la Junta, pese a que ya se ha sacado la madera quemada, pero no hay ningún plan. Casi un año después no sabemos nada ni ha hecho nada”, critica el presidente de la Asociación La Culebra No se Calla, Lucas Ferrero.

Durante los meses de junio y agosto de 2022, la Sierra de la Culebra sufrió dos incendios (el primero denominado como Sierra de la Culebra cuyo epicentro se situaba en Ferreras; y el segundo denominado como “de Losacio”) que devastaron mas de 67.000 hectáreas y causaron la muerte de cuatro personas, además de afectar a cientos de vecinos que perdieron sus propiedades y calcinar una zona de especial interés natural. Un incendio que se descontroló porque la Junta no había activado en junio todos los medios antiincendios de los que disponía, pese a que negó después esta circunstancia, aún con las llamas sin extinguir durante más de un mes en cada incendio forestal.

Por ello, un grupo de personas de la zona ha trabajado en solitario en llevar a cabo un festival alternativo este sábado. “El próximo 3 de junio no hagas planes, tienes una cita con la Sierra de la Culebra. Celebramos la primera edición del evento 'La Sierra Renace'. Un año después del incendio que asoló la sierra, reivindicamos nuestro presente y nuestro futuro para decir que estamos muy vivos”. Así lo anuncia la Asociación La Culebra No se Calla, que pretende que la jornada de este sábado sea la primera de muchas más ediciones que irán rotando por otros municipios de la zona.

El evento será de acceso gratuito y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ferreras de Arriba, la Junta Administrativa de la localidad y algo prometido por la Diputación; junto a que los suministradores de servicios sólo cobran los portes de traslado. Sólo se recaudará dinero a través de la venta de entradas 'fila 0' y 'fila 0 VIP'. Estos tipos de entradas tienen un carácter benéfico y se pueden abonar aquí.

El evento, comenzará a las diez de la mañana y terminará dos horas después de la media noche con un festival de grupos de rock que se iniciará a las 19 horas, entre los que estarán los leoneses Cosmética, los famosos Los Desgraciaus de Medina del Campo y varios grupos zamoranos como Gran Trailer. Contará con diversas actividades para los asistentes. Uno de los principales atractivos será un mercadillo que pondrá en valor los productos de la zona, que ya tiene confirmados 65 puestos de productores locales, quienes se beneficiarán directamente de los ingresos generados. También habrá exposiciones de setas y apicultura, demostraciones culinarias, gastronomía y de trajes regionales tradicionales en un variado programa.

Por la mañana habrá música en vivo en la campa que albergará el festival en Villanueva de Valrojo, con la música tradicional de Los Tomillicos a partir de las diez de la mañana. Una hora más tarde actuará el Coro Cervato y a las doce de la mañana la Tuna Universitaria de Zamora; a la una de la tarde actuará el grupo de baile Arracada y a las 15 horas, en acústico, el folk rock de Hijos del Tercer Acorde.

Charlas sobre el fuego

También será importante a partir de las 12 horas una ponencia en el Edificio de usos múltiples El Antruejo de la localidad sobre las Tormentas de Fuego y por qué se dio en la Sierra de la Culebra en 2022, impartida por Marc Castellnou, Inspector de Bomberos y Jefe de la Unidad de élite de los bomberos catalanes (la GRAF) conocido por acuñar los términos de “incendios de cuarta y quinta generación”. Explicará por qué cada vez los incendios forestales son más difíciles de apagar.

La conferencia estará seguida de una mesa de debate que comenzará a las 12 horas sobre 'Cómo aplicar la gestión forestal sostenible después de un incendio: Pasado, presente y futuro de la Sierra de la Culeba. Moderado por el periodista especializado en incendios, director de Osho Digital y Foresta, Ismael Muñoz; y con la presencia de las ingenieras forestales Marta Corella Gaspar (investigadora y especialista en revitalizació rural) y Julia Cosín Roldán (especialista en sostenibilidad y política europea), además de la CEO de Entresetas y especialista en restauración forestal micológica y sostenibilidad Nazaret Mateos, y David Enjuto, CEO de Aherea, observador y preservador natural. También habrá una charla sobre las abejas por Apis Duri a las 13 horas. Y talleres por la tarde de Basuraleza y para niños.

Festival Rock a partir de las 19 horas

Otro de los grandes atractivos de esta jornada solidaria es el Festival Rock a partir de las 19 horas, en el que participarán distintos grupos (la mayoría zamoranos) y disc-jockeys. Empezará el grupo Muskarian a las 19 horas, seguidos de los leoneses Cosmética a las 20.00 seguidos por los zamoranos Gran Trailer a las nueve.

A las diez contiuarán The Last Train, a las 23 horas los Aullidos y, al filo de la media noche, Los Desgraciaus; famosos por sus Coches Chocones cuyo divertidísio vídeo que obtuvo premio en el Festival de Cine de Medina del Campo lo realizó el leonés Marco Leonato. Terminarán las actuaciones musicales, a la una de la noche con Arre-Molke, pero continuará la fiesta desde las dos con varios DJs y Vanhalla.

Donativos para la causa

La asociación destaca que la idea principal de este evento es atraer a un gran número de turistas con el fin de dar a conocer los productos locales, las tradiciones, la gente y los oficios de la zona. Para lograrlo, se ha creado un programa diverso que abarcará desde actuaciones de grupos musicales, ponencias y debates, hasta cuentos y talleres infantiles, bailes populares, música tradicional y exposiciones de productos ecológicos.

Y recuerda que se pueden realizar donativos para apoyar la causa a través de las 'filas 0', vía Bizum o mediante las consumiciones en la barra y los tickets de comida. Los fondos recaudados estarán destinados específicamente al proyecto de reforestación de castaños y su mantenimiento en los pueblos afectados por los incendios.

“La Sierra Renace quiere convertirse en un evento solidario emocionante a partir de esta primera edición, no sólo impulsando la actividad en la zona afectada por los pavorosos incendios del año pasado, sino que también sea un atractivo turístico que permita a los visitantes descubrir y disfrutar de la rica cultura local, contribuyendo así a promocionar la zona con una noble causa”, desea Lucas Ferrero que fructifique el esfuerzo de La Culebra No se Calla en beneficio de los lugareños.

