La Casa de León en Madrid acogió la presentación del informe sobre los beneficios de una autonomía leonesa

El Grupo de Estudios Iniciativa Autonómica Leonesa ha abogado en la Casa de León en Madrid por una autonomía uniprovincial, con dos ciudades distrito supracomarcales encabezados por León y Ponferrada, con la posibilidad de incorporar a Zamora y Salamanca si así lo decidieran sus ciudadanos.

Lo ha hecho en un acto en el que tres de sus miembros, Julio Lago, Santiago Asenjo y Javier Callado, presentaron un informe, con el título '¿Es posible una autonomía leonesa?', en el que avalan con datos que una comunidad uniprovincial es viable y no supone un mayor coste para el ciudadano.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la Casa de León en Madrid, Belén Molleda, y en la cita ha participado Luis Manuel Esteban, tesorero de esta asociación de leoneses en Madrid.

Según defiende este colectivo, al que también pertenece José Luis Prieto, expresidente de la Casa de León en Madrid y coautor de este informe, León como autonomía no solo no generaría mayor gasto, sino que implicaría una mayor eficacia y un mejor servicio directo al ciudadano. Además, han opinado que, con esta autonomía, no se producirían duplicidades en servicios administrativos, sino reubicación de sedes y personal funcionario actual.

En este informe, sus autores muestran cómo cambiaría la situación de León si se constituyese en comunidad autónoma y arranca de su preocupación por el “extraordinario declive de la economía y la demografía de la Región leonesa”.

El estudio se asienta en la evolución de tres variables que delimitan la prosperidad social, y que son la renta, el trabajo y la demografía, y trata de demostrar la viabilidad económica de la construcción de una Comunidad Autónoma uniprovincial.

Autofinanciación

Los autores del estudio consideran que León se autofinanciaría con los fondos ahora asignados a la Junta de Castilla y León que corresponden a la provincia leonesa más el presupuesto de la Diputación Provincial estimando que la provincia de León recibe unos 600 millones de euros anuales menos de lo que le corresponde, hecho que explica en buena medida su fuerte declive socioeconómico.

Sobre las vías legales para la constitución de la Autonomía Leonesa, los autores del informe defienden que hay soporte jurídico para su creación, tanto en la Constitución de 1978 como en el vigente Estatuto de Autonomía.

La actual Comunidad Autónoma de Castilla y León es el resultado de la unión en 1983 de nueve provincias, las tres que configuraban la Región Leonesa y las seis adscritas a Castilla La Vieja. Prácticamente todos los indicadores económicos y demográficos colocan a León, Zamora y Salamanca a la cola del bienestar en España, cuando anteriormente no era así, defienden sus autores.