UPL critica a la Junta que Babia y Luna “no ven” nada positivo con su Parque y Quiñones habla de 10 millones de inversión

El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) Luis Mariano Santos cuestionó hoy que los habitantes del Parque Natural de Babia y Luna “no ven” los aspectos positivos de sus figuras de protección y que son más las restricciones que “se plantean que los beneficios que se presuponen”.

“Da igual Reserva de la Biosfera o Sipam. Siguen sin ver lo positivo de estos reconocimientos y siguen constatando las limitaciones de estas figuras”, apeló durante una pregunta oral planteada al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien sin embargo defendió que la Junta ha invertido 10 millones de euros en este territorio. A mayores, aunque fuera de esta zona, quiso sumar los 26 millones del plan del carbon estatal para la restauración del cielo abierto de Nueva Julia, que “afeaba el paisaje”, dijo entre protestas del portavoz leonesista.

Santos aseguró que los vecinos “están hartos” de exigir una señalización del parque y lamentó que no cuentan con un plan de recursos de uso del Parque “para una adecuada conservación y desarrollo socioeconómico para la comarca, aunque la realidad tozuda no invita al optimismo”. “No hay más que mirar a Riaño y Mampodre para ver que son bastante lentos”, comparó.

También lamentó que no existe una dirección “reconocible” del parque y que desde su declaración en 2015, no se ha aprobado el PRUG. Sobre la casa del parque, denunció que permanece “la mayor parte del tiempo cerrada” y que los municipios no han recibido ayudas al desarrollo urbanístico, ganadero o turístico, “únicos motores tras la desaparición de la minería”. También lamentó que la depuración de aguas “al fin se ejecutará, pero con fondos europeos y con un imperdonable retraso”.

Proyectos sin respuesta

Por último, sostuvo que se espera la estación de esquí de fondo Babia-La Cueta, tras un “compromiso en las Cortes”; y echó en falta haber apoyado la enmienda de la UPL para la creación de un cebadero de terneros. “Ahora sabemos que son mas de hacerse la foto con terneros y vacas que de apostar por la ganadería de León”, ironizó.

Por su parte, Suárez-Quiñones mencionó que los cuatro ayuntamientos de Cabrillanes, San Emiliano, Sena de Luna y Barrios de Luna han recibido casi 400.000 euros en ayudas desde 2018 para pequeñas obras municipales. E igualmente, respondió a Santos que la casa del parque ha contado con casi un millón de euros para su restauración, ubicada en la localidad de Quiñones.

Entre las inversiones que enumeró hasta alcanzar los 10 millones de euros a los que se refirió, citó los 200.000 euros para 216 señales para senderos, rutas en bici y orientación; folletos; la señalización de la Consejería de Cultura para el acceso al Parque Natural. También, este año 2023 se acometería la digitalización de 230 rutas de espacios naturales en Castilla y León, 15 de ellas de Babia y Luna.

Por otro lado, recordó que la cuadrilla de mantenimiento estable cuenta con una dotación de 140.000 euros y presumió de que se han destinado 1,5 millones para mejorar la carretera que une La Magdalena y el Puente Fernández Casado, así como otro millón de euros para el asfaltado del Alto de la Farrapona.

Igualmente, mencionó la puesta en marcha de 13 proyectos de mejora medioambiental por 650.000 euros para lucha contra incendios y actividades silvopastorales. Y en los montes de utilidad pública se contabiliza una inversión de 2,5 millones de euros.

Por último, Somacyl ha licitado por 3,5 millones la depuración aguas, una “conquista histórica”, que se une a actuaciones en los miradores en el “mítico puente” de las Palomas, en Puerto de Ventana o sobre aparcamiento de caravanas en terrenos públicos. “Parece que nos hemos conchabado para que me haga esta pregunta en la que luzcamos la extraordinaria gestión de la Junta en este parque”, ironizó Suárez-Quiñones con Santos para terminar su respuesta. Y eso que antes Santos le instó a no sacar pecho a los años que un espacio protegido lleva sin depuradoras y que éstas se hacen ahora con fondos “que deberían ser complementarios” y procedentes del Gobierno y subvenciones europeas de recuperación.