La instalación de una gran tirolina junto al Castillo de Valencia de Don Juan consigue el visto bueno de Patrimonio de la Junta

La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha desvelado en su sesión de hoy un proyecto que ha diseñado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y que consistirá en instalar una tirolina de gran tamaño en el entorno inmediato del conocido castillo de la localidad para incrementar el tirón turístico de la villa de Coyanza.

Se ha dado a conocer esta pretensión municipal, de la que de momento no han trascendido más detalles como inversión o plazos, al otorgar Patrimonio su visto bueno al proyecto de de esta atracción recreativa. Patrimonio se ha tenido que pronunciar porque la idea afecta al entorno paisajístico de los restos de la fortaleza, que está declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

El único matiz q que a priori ha puesto la Junta es que antes de ejecutar los trabajos para su instalación será obligatorio realizar una cata arqueológica de excavación en lo que será el pilar de salida de la tirolina, ya que habrá que profundizar bastante sobre el suelo cerca del castillo para darle estabilidad a la estructura.

En cuanto a una posible alteración paisajística del entorno de protección del Castillo, aparte de la necesaria poda que el proyecto contempla para el recorrido del cable en su bajada, también requerirá en su momento un nuevo análisis de la la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural para que se actúe cuando éste resulte favorable. En cuanto a como será la tirolina, que quiere ser un nuevo atractivo de ocio y turismo a la villa del sur de la provincia, el acuerdo especifica que el punto de salida estará en la Plaza de Santo Domingo colindante con el castillo, espacio público de suelo urbano consolidado, “mientras que la estación de llegada se localiza sobre césped, no afectando ni a árboles ni a arbustos”, recoge el acuerdo, pero sin especificar el punto exacto.

Murallas de León

La misma sesión autorizó las tareas de eliminación de la vegetación en los paramentos de la muralla tardorromana y las cercas medievales, así como en los paramentos de los puentes de San Marcos y de Puente Castro, todos ellos en la capital leonesa. La intervención tiene por objeto la eliminación de la vegetación y la costra biogénica en los mismos, aplicando de un tratamiento herbicida biológico inocuo, un biocida superficial para la eliminación de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios y la limpieza manual en seco de los paramentos.

Lo que la Comisión puntualizó es que se deben adoptar las precauciones necesarias para que no se afecte al sistema de tablestacas existente bajo las bóvedas del puente de Puente Castro ni a los a los restos de construcciones, algunas de ellas de madera, del puente de San Marcos,

También se informó favorablemente sobre el Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación del Polígono Industrial El Bayo, en la localidad berciana de Cubillos del Sil, que de este modo no tendrá impedimento al menos desde Patrimonio para su futuro desarrollo, comprometido por el Gobierno autonómico.

Por otra parte, se autorizó la modificación del proyecto de restauración y rehabilitación de la Torre del Homenaje del Castillo de Laguna de Negrillos, una vez se finalice el estudio estratigráfico murario de la misma con la documentación correspondiente y la adopción de las medidas pertinentes para preservarlos y evitar daños. No obstante, se tendrá que dar una solución a la recogida de aguas y mantenimiento del adarve, controlar la salida de agua del forjado de la cubierta de la Torre del Homenaje para que no dañen sus paramentos y el acabado opaco de la cubierta, para evidenciar su carácter no histórico, no deberá imitar métodos constructivos tradicionales existentes en el castillo.

Nueva pasarela peatonal en Astorga

También informó favorablemente sobre la construcción de una pasarela peatonal accesible para unir la calle Doctor Mérida Pérez con la avenida de las Murallas en Astorga, donde se pretende sustituir la actual por una que cumpla los requisitos de accesibilidad y evitar puntos de apoyo sobre los restos históricos de la muralla.

Para ello, se colocará adosada al lindero oeste de la plaza en el lugar actualmente ocupado por una marquesina y discurriendo sobre los restos de la Puerta Romana de Astorga, con una rampa de 22,61 metros y una altura de tres, lo que permitirá la completa contemplación de los restos arqueológicos. Para su autorización final por parte de la Comisión, se deberá aportar un proyecto completo con las obras propuestas y asegurando la no afectación a los restos arqueológicos de la Puerta Romana.

De igual forma, se autorizaron las obras de pavimentación en el entorno de acceso a la iglesia de Santa Colomba de la Vega, donde se pretende instalar un pavimento que no dé problemas, como el actual, en el mantenimiento y que se adecué al entorno de la misma. Es una iglesia bastante visitada gracias a la gran calidad de su artesonado, que motivó que sea Monumento Nacional desde 1943.

Finalmente, en cuanto a la intervención arqueológica en el Castillo de San Salvador y Ermita de Santa Ana de Santa Colomba Curueño, la comisión de Patrimonio autorizó este proyecto pero exigiendo realizar nivelación o explanación alguna en el interior del recinto del castillo, que presenta actualmente una cubierta herbácea que únicamente precisa de mantenimiento periódico y de la retirada de un montón de piedras que permanece en dicho recinto después de la última actuación en el monumento.

El control arqueológico deberá circunscribirse a las obras que afectarán al subsuelo del castillo, en particular la excavación que será necesario realizar para la cimentación de los pozos para los apoyos que tendrá la construcción que se levantará para el cubrimiento del aljibe.