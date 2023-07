El Tribunal Superior zanja los 477 votos nulos de Vox en León y el Ayuntamiento y el alcalde se erigirán el viernes

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha emitido hoy una sentencia en la que zanja dos cosas respecto a León, la última capital de provincia de España en la que ni ha tomado posesión la nueva Corporación emanada de las elecciones municipales del 28 de mayo ni se ha elegido aún alcalde o alcaldesa.

La primera es que el arco municipal quedará como tras la noche electoral, con el Grupo Socialista como más votado y con once concejales, y Vox se tendrá que contentar con dos. Y es que el TSJ rechaza el recurso interpuesto por la formación que lidera Santiago Abascal contra la anulación de 477 votos suyos aparecidos en diferentes urnas que contenían un error de bulto, ya que no incluían no los dos últimos nombres de la lista, de modo que en vez de 27 candidatos aparecían sólo 25. Este error de imprenta en las papeletas que se buzonearon fue cometido por Vox a nivel nacional.

Para el Alto Tribunal, en total consonancia con el pronunciamiento ya oficial de las las juntas electoral provincial y central, esos votos no se podrán computar a su favor y de ese modo no podrá contar con tres concejales en el Consistorio leonés, como defendía la formación de extrema derecha.

La segunda consecuencia es que, ya sin más dilación, el Pleno de constitución de la Corporación en León podrá celebrarse dentro del plazo que marca la Ley y eso es este próximo viernes 7 de julio. Será por fin la fecha en la que tomen posesión los concejales y concejalas electos y, además, cuando se desvelará de una vez por todas quién empuñará el bastón de mando, ya que no se produjeron mayorías claras. El PSOE del todavía alcalde, José Antonio Diez, obtuvo 11 ediles con un claro aumento respecto al anterior mandato, mientras el PP permaneció con los mismos nueve.

En este sentido, los cinco concejales de Unión del Pueblo Leonés (UPL) harán valer su 'llave' para decidir con su postura, ya que tienen los votos necesarios para permitir que gobierne cualquiera de las dos opciones: la derecha o la izquierda en el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, su portavoz en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, lo que sí ha dejado bien claro es que la UPL se votará a sí misma (a él como candidato) en el Pleno de este viernes, retando al PP a que le vote para evitar que gobierne el socialista José Antonio Díez, pero proclamando al leonesista alcalde.

En los últimos días, la dirección provincial popular ha manifestado su rotunda oposición a apoyar “al grupo minoritario para que su cabeza de lista sea alcalde, ya que la lógica dicta que es al revés”. El PP tiene 9 concejales y la UPL 5, que sumarían justo los 14 para que Diez no revalidara como alcalde. De no ser así (que el PP alce como regidor a Sendino), los 11 ediles del PSOE conservarían de forma automática el bastón de Alcaldía, al ser la lista más votada. SI la UPL se abstuviera –cosa que no parece que sea lo que tienen decidido si retan al PP a que haga alcalde a Sendino, por lo que es condición absolutamente necesaria que los concejales leonesistas voten a su cabeza de lista para sumar 14– automáticamente Diez repetiría como alcalde de la capital del Viejo Reino.

[Habrá ampliación]