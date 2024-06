Sumar tiene este lunes su principal acto de campaña a las europeas en León en la plaza Don Gutierre

La coalición Sumar tira de Izquierda Unida para la campaña de las elecciones europeas en la provincia de León. Una campaña “cercana”, “en la calle”, que apuesta por explicar de tú a tú a los leoneses que el futuro de los territorios pasa por “blindar los servicios públicos” y la igualdad de oportunidades.

Hasta León se ha desplazado un referente de la izquierda, Carlos Sánchez, economista y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid en el equipo de Gobierno de Manuela Carmena, y uno de los principales redactores del programa electoral de Sumar para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio.

Sánchez compareció esta mañana ante los medios de comunicación antes de protagonizar, esta tarde, un acto público en la plaza Don Gutierre de la capital, a las 19 horas. Así, la coalición de izquierdas afronta la recta final de la campaña, antes de acudir a las urnas el domingo, en una de las citas “más democráticas”, en la que “los votos de todos los ciudadanos valen lo mismo”.

En la voluntad de la formación que lidera Yolanda Díaz está tener una fuerza suficiente para que la izquierda gobierne en Europa y poder hacer frente así a la derecha y la extrema derecha. No obstante, remarcó que, mientras que en el panorama político nacional se ve un alto grado de confrontación entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, “en Europa votan lo mismo” y por eso se hace necesario votar a Sumar, “el partido que defiende la paz, la solidaridad y la clase trabajadora”.

Los comicios europeos suelen tener una baja participación ciudadana. Es algo que saben no solo en Sumar sino en todos los partidos y todos están apelando a ir a las urnas el domingo. Sánchez subrayó que “tres cuartas partes de las leyes se aprueban en Europa” y de ahí la importancia de votar, porque “tememos la entrada de la extrema derecha en el próximo ciclo”, “estamos preocupadísimos”.

Uno de los principales redactores del programa electoral de Sumar para las elecciones al Parlamento Europeo quiso marcar la diferencia de la agrupación a la que pertenece y el resto, y es que se dicen sabedores de que “hay que invertir en los territorios” y “si queremos abordar los problemas de la gente hay que dedicar recursos públicos a los problemas de la gente”: la vivienda, el empleo, la solidaridad y el medio ambiente.

Acompañado de representantes de Izquierda Unida en León, denunció el “desmantelamiento” de determinadas infraestructuras ferroviarias mientras se acometen “inversiones salvajes” que se destinan fundamentalmente a la Alta Velocidad. “La autoridad fiscal independiente señala que el 90 por ciento va a la AV mientras se han desarticulado los trenes de media o de larga distancia”, apuntó.

“Hay un montón de dinero previsto para los próximos años, pero con el mismo planteamiento de mejora de posición para las ciudades que mejor han estado en los últimos años. Para fijar población hay que desarrollar y blindar los servicios públicos”, detalló y añadió que ha reiterado su mensaje al respecto al ministro de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. “Se lo he dicho varias veces; la movilidad es otra cosa, es vertebrar la media distancia, no cerrar las estaciones. Lo que planteamos puede no parecer demasiado novedoso, pero es la única forma de vertebrar el territorio”, argumentó.

También se refirió a la situación del sector agrario para señalar que el camino que se sigue en ese terreno no es el adecuado. “El campo español se desangra. El verdadero problema es que un 20 por ciento de los agricultores se llevan el 80 por ciento de las ayudas. Los enemigos son los que se apropian de las ayudas que les corresponderían a otros”, dijo, y no la Agenda 2030.

Carlos Sánchez Mato propuso destinar un dos por ciento del Producto Interior Bruto a vivienda pública en vez de gasto militar. “Si queremos de verdad abordar los problemas de la gente, dediquemos recursos a esas prioridades. Seguridad no es tener ejércitos más dotados, más carros o aviones de combate; la seguridad está en proporcionar derechos”, remarcó.

Este acto podrá explicar todo el programa a los leoneses que se acerquen a partir de las 19 horas a la plaza Don Gutierre en el que será el acto central programático de la formación de izquierzas en esta campaña a las elecciones europeas. En El Bierzo, fue ayer domingo en Ponferrada.