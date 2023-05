De Oencia a Valdeón: la lucha de dos jóvenes candidatas por el futuro de sus pueblos en la montaña de León

Dos de los municipios más remotos de León, Oencia y Posada de Valdeón, sufren cada día las consecuencias de su ubicación en los confines de la provincia; a pocos kilómetros uno de Galicia y otro de Asturias y a casi 300 kilómetros de distancia entre uno y otro. En ellos surgen para estas elecciones municipales dos candidaturas de España Vaciada, las dos con mujeres jóvenes al frente.

Laura Pombo en Oencia y Sandra Gonzalo en Posada de Valdeón se presentan con varias ideas que confluyen en un mismo convencimiento: en la montaña hay futuro, pero hay que luchar por él, y eso es lo que pretenden estas dos jóvenes candidatas en estas elecciones municipales.

En Posada de Valdeón, un pueblo ubicado dentro del Parque Nacional de Picos de Europa y que cuenta con 420 habitantes, reside y trabaja Sandra Gonzalo, de 33 años. Sandra volvió al pueblo hace 2 años, después de haber vivido en León desde que, a los 12 años, tuvo que continuar sus estudios obligatorios fuera del municipio.

Sandra volvía siempre que podía a Posada de Valdeón: “Iba casi todos los fines de semana pero al final son pocos días y el domingo me marchaba siempre con pena”. El confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 le hizo tomar la decisión definitiva de volver al pueblo y ganar en calidad de vida: “Ahora estoy encantada, lo tenía que haber hecho antes. Después del confinamiento lo que necesitaba era calidad de vida y aquí hay de sobra. Si te gusta la montaña aquí se vive muy bien”.

Lo mismo que le ocurrió a ella le ha sucedido a los otros jóvenes que completan su candidatura y que también acabaron regresando a Posada: “Todos nos fuimos y todos volvimos. Al final, vuelves donde eres más feliz”, comenta la candidata.

Ella ahora trabaja en uno de los bares locales pero reconoce que las oportunidades laborales son limitadas: “Trabajo no hay, es una realidad. O te dedicas a la ganadería, que cada vez hay menos, o al turismo, pero solo da dinero en verano”. Esta situación, unida al sentimiento de abandono de los partidos más tradicionales, hizo que tanto ella como el resto de jóvenes se propusieran cambiar las cosas: “Empezamos a hablar entre los jóvenes y decidimos hacer algo nosotros. La gente, supongo que como en todas partes, está harta de ver a los partidos de siempre pelearse entre ellos y no hacer nada”.

La mejora de las comunicaciones

De esta forma, Sandra se lanzó a la política bajo las siglas de España Vaciada. Una de sus propuestas tiene como objetivo mejorar el mercado laboral y, para ello, es imprescindible mejorar las comunicaciones: “Si mejoramos la conexión a internet podemos facilitar el teletrabajo y atraer a mucha gente que viene de turismo unas semanas y que pueden seguir trabajando o incluso decidir quedarse”, valora.

La misma preocupación la tiene Laura Pombo, de 30 años, candidata a la alcaldía por España Vaciada en Oencia, un municipio berciano a escasos kilómetros de la provincia de Orense. Laura hoy en día vive y trabaja en Ponferrada pero sigue vinculada a Oencia por su abuela, que todavía reside allí.

De hecho, si Laura es candidata se debe en gran parte a una situación que vivieron los habitantes de Oencia durante el año pasado, cuando estuvieron tres meses sin línea telefónica y que afectó especialmente a los más mayores del municipio: “Hay una línea de cobre muy deteriorada y si los mayores allí, como mi abuela por ejemplo, se quedan solos y tienen que pedir ayuda no pueden hacerlo. Allí no pueden llevar el collar de la Cruz Roja porque tampoco sirve de nada”, lamenta, “Pasa lo mismo si tienes un accidente de tráfico, ni siquiera puedes llamar a la Policía o al 1-1-2. No hay cobertura, es una línea WiMax y si un día está el cielo nublado, por ejemplo, no funciona bien”.

Otra de las situaciones en las que los más mayores de Oencia sufren esta desconexión es para acudir al médico: “En la localidad de Oencia sí que hay consultorio pero en otros pueblos del municipio no y la gente que tiene que ir a una consulta tiene que llamar al vecino o a un taxi, pero es que los teléfonos no funcionan”, relata.

Para Laura, son precisamente las comunicaciones las que harían que los jóvenes pudiesen quedarse en los pueblos del municipio más allá de los fines de semana en los que Oencia vuelve a la vida: “Para asentar a los jóvenes es primordial mejorar las comunicaciones y que puedan trabajar desde el pueblo. Yo crecí en el pueblo y es difícil ser adolescente hoy en día sin conexión a internet”.

Los sectores económicos: turismo y ganadería

En Oencia el turismo es uno de los principales motores económicos y la candidata se propone en afianzarlo con la creación de más rutas de senderismo y un aumento de promoción de las mismas. Pero para ello, tienen que mejorar primero las carreteras: “Es todo una cadena, si vas como turista a una ruta y para llegar ves que la carretera es muy mala, te echa para atrás. Es un municipio muy amplio, que parece que no hay nada, pero tiene muchísimo potencial y hay que darlo a conocer”.

Por su parte, en Posada de Valdeón, Sandra quiere que la ganadería adquiera más protagonismo: “Queremos poner en valor el papel que tiene la ganadería, que últimamente solo se lucha por el turismo y se olvida un sector muy importante. Al final, la conservación de caminos y senderos se lo debemos en parte al ganado y creemos que es muy importante apoyar a los ganaderos”.

A pesar de ello, la candidata de España Vaciada de Posada de Valdeón no deja de lado el turismo: “Queremos adaptar las rutas a cualquier época del año y también a personas con discapacidad; crear un tipo de senderismo adaptado. Con la nieve también crear pistas para los esquiadores y que los establecimientos hosteleros no cierren en invierno, porque luego vienen los turistas y no hay nada abierto”.

La amenaza de los macroparques

Una problemática que afecta a la mayor parte de la provincia, salvo a zonas protegidas como la de Picos de Europa donde se ubica Posada de Valdeón, es la proliferación de macroparques solares y eólicos. Oencia no es una excepción. A mediados de abril de este año el Gobierno de España declaraba desfavorable el proyecto eólico ‘Busmayor’ que afectaba a una docena de municipios bercianos, entre ellos Oencia, por el importante “impacto paisajístico”.

A pesar de ello, el goteo incansable de macroproyectos no cesa. El 24 de mayo el Gobierno somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y estudio de impacto ambiental del macroparque eólico 'Oencia', que contaría con 35 aerogeneradores.

Laura es consciente de las dos realidades del pueblo: “Existe el punto de vista económico y el ambiental. Queremos que nos den más información a los pueblos sobre estos proyectos, porque la que recibimos es insuficiente. Es un prejuicio para los montes pero hay que sopesar muchas cosas”, afirma.

Por lo que sabe la candidata, la opinión en el pueblo al respecto está dividida: “La gente que entiende sobre naturaleza o que vive en la ciudad está en contra o quieren que se haga de otra forma, pero los que están en el pueblo solo ven el dinero y están a favor. Nosotros queremos que se haga una reunión en agosto en la que participen expertos tanto a favor como en contra”, anuncia.

Las dos candidatas de España Vaciada en los confines de la provincia llegan comprometidas con sus pueblos de origen. Laura está convencida: “Creemos que se puede hacer mucho, hablar con las administraciones, insistir… Llevamos 38 años de olvido con el mismo partido que no ha hecho nada”. “Mucha gente nos dice que no tenemos experiencia y es cierto, pero lo que tenemos son ganas e ilusión”, afirma Sandra.

Las previsiones para los resultados de las elecciones son realistas para las dos candidatas: “Ganar está complicado pero yo soy optimista. Aunque sea desde la oposición nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de la gente; de los mayores que han decidido quedarse allí sus últimos años y los jóvenes que quedan o que pueden venir”, asegura Laura. Sandra lo tiene claro: “Cambio va a haber y nosotros podemos hacerlo. Nuestra idea es trabajar juntos para conseguirlo”.