José Antonio Diez no permitirá al PSOE que el Ayuntamiento de León sea moneda de cambio después del 28M

El alcalde de León y candidato a la reelección, José Antonio Diez, lanzó un mensaje este lunes sobre su postura ante posibles negociaciones con otros partidos políticos y advirtió de que no consentirá interferencias en lo que respecta al Ayuntamiento. “No permitiré que nadie se quiera interponer en algo que le compete directamente al Ayuntamiento, a la Agrupación Local del PSOE y en este caso a mí como persona. No lo voy a permitir”, remarcó preguntado por las posibles acciones del partido en un tablero político en el que entren en juego otros municipios o la Diputación provincial.

Respecto al adelanto de elecciones generales comentó que cree que no debería influir en las decisiones que se tomen respecto a los resultados de las elecciones de este domingo. “Los ayuntamientos se tienen que constituir, en principio el 17 de junio. Estamos hablando de municipales y lo que tenga que pasar será consecuencia de lo ocurrido y en beneficio de los leoneses; no en función de si va a ganar no sé quién no sé dónde”, dijo.

También se mostró “respetuoso” con los tiempos de cada partido y en concreto aludió a la Unión del Pueblo Leonés, que tiene previsto decidir su estrategia en el Consejo General que celebrarán el miércoles. “Hablaré, evidentemente, con la UPL, que ha sido socio estos cuatro años y creo que los leoneses han demostrado que quieren que les gobierne el PSOE con la UPL y que cualquier otra cosa o experimento no sería bien aceptado por los leoneses”, concluyó.