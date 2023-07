Ester Muñoz respalda a David Fernández como portavoz del PP en el Ayuntamiento de León

La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, ha respaldado durante el martes la candidatura de David Fernández como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de León después de que el PP entregase durante la jornada del lunes dos listas de candidatos diferentes, presentando hasta tres escritos diferentes que proponían a dos portavoces, por un lado a Fernández y por otro a Margarita Torres.

Como contestación a esta polémica, Muñoz ha salido al paso para defender la candidatura de David Fernández, aunque no ha dado explicaciones de esta división que ha provocado la presentación de dos portavoces diferentes: “Desconozco lo que pasa en el Ayuntamiento. Sé que en esta sede se firmó un acuerdo en el que firmaron todos los concejales menos uno, no porque no quisiera firmar sino porque tuvo que ir a casa a cambiarse y hasta donde yo tengo entendido eso es lo que se ha presentado con la firma de todos. Se acordó que David Fernández sería presidente y Margarita como presidenta del grupo. Es lo que se firmó aquí y lo que se registró en sede electrónica del Ayuntamiento”, afirma.

Se refiere la presidenta al segundo escrito presentado en el que falta la firma de Juan Carlos Agúndez, siendo presentado por el concejal José Manuel Frade. En él se nombraba portavoz al número 2 de la lista, David Fernández, y viceportavoz al propio Frade. Fernández abandonó hace unas semanas al tomar el acta el puesto de Procurador en las Cortes de Castilla y León al ser incompatible con ser concejal en un municipio de más de 20.000 habitantes.

A pesar de todo, el órgano que se encarga de la legalidad del consistorio se recalca que el escrito “deberá ser suscrito por todos sus integrantes”, en referencia a aquellos que se unan al grupo del PP, y que quienes no se sumen a ningún grupo pasarán a ser considerados como miembros no adscritos de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local.

Crisis en la Diputación de León

Las candidaturas a la Diputación de León del PP no están exentas de polémica ya que también se han presentado dos listas, una liderada por el histórico alcalde berciano, Raúl Valcarce, y una alternativa integrada por los alcaldes de Valdelugueros, Valverde, San Millán y el teniente de alcalde de Valencia de Don Juan.

Ester Muñoz ha pedido “unidad y responsabilidad” y ha defendido que “cuando se conformaron las diputaciones el Comité Electoral Nacional del PP señaló a los nueve candidatos, entre ellos Raúl Valcarce”, que también recibió el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando durante la jornada del lunes visitó León.

Un WhatsApp de Héctor Palencia, vicesecretario de organización y territorial del PP en Castilla y León, informaba de que “el comité electoral nacional designó como candidato a presidir la Diputación de León a Raúl Valcarce el pasado 27 de Junio”. A continuación, con un emoticono de advertencia, indica que “cualquier otra opción se entiende enmarcada fuera del Partido Popular” y que si alguno de ellos “se siente coaccionado o intimidado” tiene su teléfono “para contactar en privado y ayudaros a resolver cualquier situación”.

Si, finalmente, esta tarde la lista más votada resulta ser la alternativa, Muñoz descarta rotundamente que vaya a haber represalias desde el PP: “Yo no hablo de represalias porque yo no estoy en guerra con mis compañeros, aquí no va de represalias ni de nada por el estilo. De lo que va es de ganar el 23 de julio y a partir del 24 de julio pues ya veremos. Pero desde luego yo no voy a hablar en términos de represalias con mis amigos, no me lo habéis escuchado nunca”, ha defendido.