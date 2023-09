Wittgenstein y el choripán

Hay una frase que se dice por aquí de la que ignoro su extensión territorial, pero me intriga su polisemia: hacer extorsión. Utilizada (por algún motivo que asimismo desconozco, son más las preguntas que las respuestas) sobre todo por las señoras, que eluden la equis y pronuncian estorsión, viene a significar me supone molestias. Curiosamente la proposición en negativo significa lo contrario: que no implica enfado o enojo; Así: no me hace extorsión. Las molestias de esta extorsión concreta son limitadas, pero sutiles y ese campo y su topografía es el que merece estudio. No es lo mismo la extorsión de no disponer del coche el fin de semana que tener un hijo con leucemia o pactar con terroristas golpistas comunistas del separatismo. Aunque en este último caso entramos ya en las fantasmagorías léxicas de la derecha que ve chantajes a través del embudo que no solo llevan en la cabeza. Qué gente. ¿Por dónde iba? Ah. Lo de hacer extorsión. Vale también como medida para tarifas o abusos. ¿Cuándo empieza a hacer extorsión una subida de precios? ¿Hace extorsión que los oleosos como la gasolina o el aceite de oliva (que no eran baratos) suban al doble? Sin duda. Yo, que soy muy de Wittgenstein y creo que lo cognoscible no es comunicable y lo comunicable no es cognoscible siempre pongo como ejemplo el abrefácil y el centrochut. Mentira todo. Lo primero indica que no se puede abrir de ningún modo o, desde luego de ningún modo sencillo y lo segundo no es un pase ni un disparo ni nada. El lenguaje nos engaña y ciega. Otros términos más afortunados y exactos (y remotos) como el choripán o la cafiaspirina han sido relegados quizá por lo vulgar de sus ingredientes o por lo horroroso del vocablo. En total, volviendo a la extorsión doméstica, de etimología evidente y relacionada con torcer, tormenta y tuerto... que no se debe de hacer. Eso. Aunque uno pueda. Estas gacetillas, aunque no lo parezcan, están relacionadas con la actualidad que comentan y remedan. Porque, me temo, la actualidad en cualquier ámbito y así ha sido siempre, resulta igual de subnormal.