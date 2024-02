Geografía humana II

No fue Churchill, sino el estadounidense Huey Long quien dijo en 1937 Cuando el fascismo llegue a América será llamado antifascismo. El Guernica de Picasso retrata un bombardeo nocturno cuando en realidad los aviones arrojaron sus proyectiles sobre la localidad desde las 16.20 hasta las 19.40 en tres oleadas. A finales de abril en España eso es de día. El imaginario que plasma el artista –que nunca pisó la población antes ni después– tiene más que ver con la película Adiós a las armas de Frank Borzage de 1932 que Picasso SÍ había visto. Después de la ejecución en la guillotina de Luis XVI en 1793 Francia tuvo tres reyes de tres monarquías diferentes y hasta un emperador. El último guillotinado –el tunecino Hamida Danjoubi– lo fue en París ¡en 1977! Los Sex Pistols nunca protestaron contra Margaret Thatcher. Cuando esta nefasta individua llegó al poder –en 1979– ya se habían separado. Los ladrones que crucificaron –según Marcos– al lado de Cristo no eran tales, sino lestai; en griego, insurgentes u opositores al imperio romano, como les llama Flavio Josefo –por ejemplo–. Por el crack del 29 no se suicidó nadie, y menos arrojándose por la ventana. Entre el 24 de octubre de 1929 y el final de dicho año, tan sólo cuatro de los cien suicidios que fueron recogidos por el New York Times tenían relación con la crisis económica del momento y solamente dos de los cuatro mencionados ocurrieron en Wall Street. Este rumor pudo haber comenzado de forma inmediata a lo largo de todo el país, ya que al día siguiente del crack del 29 se publicaba un artículo en el citado New York Times advirtiendo sobre los rumores brutales y falsos de continuos suicidios. En noviembre de ese mismo año, el jefe de los médicos forenses de Nueva York publicó que se habían producido menos suicidios entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre de 1929 que durante el mismo periodo del año anterior. Miguel Ángel, por una traducción errónea de San Jerónimo en su vulgata, que creyó que krn significaba cuernos –karan– en vez de rayos de luz –keren–… le puso a su Moisés dos pitones bien grandes. Que ahí siguen. En La Iliada no se menciona al caballo de Troya. Todos los años en el río Mara los cocodrilos se comen a unos ciento cincuenta ñus, pero se ahogan entre seis y diez mil –ñus, no cocodrilos–. El cinturón de castidad no es un instrumento de la edad media, sino una fantasía sexual del siglo XIX. El gruyere es un queso seco y aromático –elaborado en el cantón Gruyère, Friburgo, en Suiza– que no tiene agujero alguno. Termino, cómo no, con el vapuleado Quijote: La palabra entuerto justamente no es una de las casi veintidós mil que salen en sus dos partes. De aquella significaba exclusivamente dolores del parto. El protagonista sí endereza TUERTOS y desface agravios. Nunca, en ningún caso deshace entuertos, bobada que –de aquella– carecería de sentido.