La tormenta cultural de LacianArt descargará en julio y agosto sobre Laciana

La segunda edición del evento cultural LacianArt irrumpe este verano en la comarca lacianiega como un intenso chaparrón de verano, que va a desparramar durante los meses de julio y agosto su artística lluvia a través de doce eventos desde el lunes 10 de julio hasta el jueves 31 de agosto, centrando su atención de forma especial en la persona y la obra de Eduardo Arroyo.

Surgió el año pasado como un sueño hecho realidad de tres artistas locales, provocando un encuentro del mundo rural con el arte, “creando un espacio para la creación, para el aprendizaje y para la conexión” de conectarse a través del arte, con los artistas, con el entorno, con la creatividad, con los sueños, con la belleza y con el público: un espacio común de convivencia para todos.

Este año, ya mucho más pensado y elaborado, es el programa cultural quizá más atractivo de todo el entorno rural de la provincia de León durante el verano. Dos grandes exposiciones sirven de armazón vertebrador de las actividades de LacianArt.

La primera en abrir sus puertas, la 'II Exposición Colectiva LacianaArt' montada en la Casa de la Cultura desde el 15 julio hasta el 31 de agosto, en la que participan 16 artistas locales con obras de fotografía, pintura, escultura, tapices y arte vegetal.

Y la gran exposición, 'Cómo ser Eduardo Arroyo', con una colección de obras del reconocido artista más próximas e intimistas de sus estancias lacianiegas, que abre sus puertas en la instalaciones de Sierra Pambley en Villablino el 21 de julio y puede ser visitada hasta el 31 de agosto.

Sobre esta muestra, la organización del evento detalla que en ella se “explora a través de dibujos, pinturas, fotografías, carteles y esculturas la relación de afecto entre el artista y la comarca; su pasión por la literatura y la escritura; algunas de sus numerosas aficiones; y la curiosidad que Arroyo sentía por la muerte, que le hacía plantearse a menudo cuándo pintaría su último cuadro”.

Cómo ser Eduardo Arroyo

En torno a la persona del artista más internacional relacionado con la comarca de Laciana, Eduardo Arroyo, se articulan una serie de actos y actividades, que no solo sirven para rendir homenaje a la persona y su legado, si no que van a servir para conocer al Arroyo más familiar, más intimista y por qué no, más lacianiego.

El primero de ellos el día de la apertura de su exposición, con una charla debate con el mismo título que la exposición, en la que participarán su viuda, Isabel de Azcárate, algunos de sus amigos más cercanos y otros miembros de la familia del pintor, que aportarán su visión sobre “su intensa vinculación con Laciana, sus gustos, sus pasiones y su extraordinaria personalidad”.

Los dos días siguientes se organizan tres visitas guiadas a la casa del artista en Robles de Laciana, para conocer sus rincones personales en que discurrían sus estancias veraniegas. Para acudir a las visitas es necesario inscribirse enviando todos los datos personales al correo lacianart@gmail.com.

Para conocer un poco mejor esos recovecos de su personalidad y su forma de vida se proyectará un vídeo realizado por el Instituto Obispo Argüelles de Villablino con los lugares significativos de Arroyo en Laciana al que han titulado 'Un paseo con Arroyo'.

Una ponencia a cargo de arquitecto, poeta e historiador, entre otras cosas, del polifacético Luis Carnicero, 'El arte como superposición de tramas: una aproximación al pensamiento de Eduardo Arroyo', es otro de los eventos centrados en la figura del pintor.

Dos días de actividad de un taller de pintura creativa infantil 'Pintado como Arroyo'. Exposición de los trabajos elaborados por los estudiantes de todos los centros educativos de la comarca. La instalación en la Casa de la Cultura de una escultura de homenaje y recuerdo diseñada por Silvia Gándara y realizada por el profesor del IES Valle de Laciana, Ginés López, completan los actos en torno a Eduardo Arroyo.

La recuperación del acontecimiento musical, que él mimó y cultivó durante 17 años, en los veranos en su casa en Robles. El encuentro con Rosa Torres Pardo, un recital de música clásica creado por Eduardo Arroyo en 1998 y que se vio interrumpido en el año 2014 por la enfermedad y posterior fallecimiento del artista. Rosa Torres Pardo, concertista de piano Premio Nacional de la Música en la modalidad de Interpretación (2017) actuará en esta ocasión acompañada de su hija Clara Muñiz Torres Pardo y del tenor Enrique Viana.

Otras actividades

La más madrugadora es la de la creación de un mural participativo en el que van a colaborar cinco artistas locales: Miguel Ángel Uría, Carmen Ordás, María del Roxo, Anay Marín y Dani Rodríguez, que trabajarán desde el lunes día 10 hasta el sábado 15 en decorar la fachada exterior norte que cierra la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.

Una charla coloquio sobre “el arte como elemento dinamizador en zonas rurales”, en que participarán Silvia Blanco, directora del Museo Munic de Carracedelo y profesora de Historia del Arte por la UNED; Silvia Aller, dinamizadora cultural y artista multidisciplinar; María del Roxo, pintora y creadora del proyecto rural comunitario en Ibias (Asturias); y Félix Suárez, técnico de actividades culturales.

La actuación musical del grupo leonés Radio Lulú, un trío con mucho swing que mezcla temas propios con versiones más conocidas de otras bandas servirá también para poner un aire musical a la inauguración de la exposición 'Cómo ser Eduardo Arroyo'.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público hasta completar aforos, previa inscripción que se puede hacer siempre contactando con el correo electrónico lacianart@gmail.com

La programación completa e información adicional de interés, sobre horarios, lugares y detalles sobre cada actividad se puede consultar en la amplia página web de la organización www.sierrapambley.org/lacianart/ o en el muro de Facebook de Lacianart.

Todo este programa sería imposible sin la financiación de las Fundaciones Sierra Pambley y Juan Entrecanales Azcárate, el Ayuntamiento de Villablino, la Ciudad de la Energía y la empresa local de distribución eléctrica La Prohida. Además del apoyo y colaboraciones de casi medio centenar de personas que participan en las distintas actividades del programa así como de los alumnos y profesores de los siete centros educativos públicos del municipio.