Radio Laciana entra en stand-by.

La emisora local de Villablino Radio Laciana (103.9 FM) ha cerrado, puede que temporalmente, sus emisiones el pasado viernes. Creando cierta incertidumbre entre los oyentes de su ámbito de emisión.

La razón de este cierre las explica Montserrat Rilo, empresaria y gestora de la empresa Emi Laciana SL propietaria de la emisora. “Yo era locutora y por problemas de salud, que me provocan afonías prolongadas de voz de varios meses, me han dado una invalidez total para la profesión de locutora, y tenía que tomar una decisión rápida sobre qué hacer con la emisora, al no poder ya trabajar”.

Las prisas han supuesto este cierre, que pretende temporal. Puesto que ya ha iniciado contactos con otras empresas y grupos, para estudiar la posibilidad de mantener la emisora activa, “si no se puede en horario completo, sí con unas emisiones más reducidas”.

Estos días están siendo para ella bastante complicados. Primero por tener que adoptar la decisión de cierre. Las emociones de la despedida, los mensajes de la gente, por redes sociales, por teléfono o WhatsApp, por la calle han sido continuos y muy abundantes.

Una vez serenado ese primer impacto más emocional. Ahora toca abrir otras posibilidades de funcionamiento, y que otros gestionen la emisora y su funcionamiento. Mantiene contacto con empresas, para alquilarla o venderla para su gestión, algo que aún es incierto por el momento.

40 años en las ondas

En los años 70 y principios de los 80 la comarca de Laciana era un desierto radiofónico. A duras penas se podían sintonizar emisoras de frecuencia modulada y algunas en onda corta. Con interrupciones continuas y pérdidas de señal, que obligaban a la gente a no poder separarse del aparato de radio para de continuo mover la rueda del dial.

Ahí emergió Emilio. De unos principios de radioaficionado con un grupo de aficionados locales. Se decidió a comenzar a emitir en FM en 1982. Muy en precario, desde su propia casa y a hacer pequeños programas, música, dedicatorias de canciones, villancicos en Navidad.

Ese fue el germen inicial. Poco a poco la experiencia acumulada de autodidacta de Emilio, le fue permitiendo asumir retos más complejos, con algunos programas. Mas tarde, mediada la década, con conexiones a emisoras de ámbito nacional como Hit Radio, EFE Radio y Onda Cero.

En los años 90 la emisora se consolidó y se convirtió en un elemento clave en las movilizaciones mineras de MSP en el año 1992. Era el punto de contacto inmediato de todas las citas. La marcha minera a Madrid tenía de esta forma una cobertura perfecta entre los caminantes y sus familias y la comarca entera de Laciana.

Por aquel entonces ya se escuchaban en Laciana las emisoras de Ponferrada de la Cadena Ser y Onda Bierzo. Pese a todo la emisora de Emilio ofreció cobertura de la marcha casi las 24 horas de cada uno de los 23 días que duró la aventura.

Nuevo siglo, nuevos impulsos

En 2002, Emilio cambió de residencia. En ese momento Montserrat, que por aquel entonces vivía en Oviedo, compra a los hijos y la esposa de Emilio el 99 % de las acciones de la empresa y se traslada a vivir a Villablino. Asumiendo la gestión y funcionamiento de la emisora.

Aún emitían desde el domicilio familiar y comienza a llamarse Radio Laciana. Superados unos primeros años “de dificultades económicas y estrecheces”, consiguen estabilizarla económicamente y trasladar los equipos técnicos adquiridos nuevos y totalmente renovados a la actual sede en la Plaza de Europa. Donde ya casi va a cumplir las dos décadas.

Estas dos últimas décadas han sido las de un mayor desarrollo y presencia en el panorama radiofónico local. Con multitud de programas que se han ido sucediendo. Siendo la voz libre de asociaciones, colectivos sociales o agrupaciones vecinales que a través de sus ondas han expuesto sus ideas o lanzado sus mensajes.

Unas veces de solicitud de apoyo. Otras de simple agradecimiento. También programas en patsuezo. O como en el caso que mi experiencia personal puede aportar, permitiendo a un grupo de casi apestados sociales, como lo éramos los miembros de Filón Verde en aquellos años de las bravuconadas de Victorino Alonso y sus secuaces, expresar libremente sus ideas y opiniones.

Disponer de un espacio de libertad para defender nuestras ideas, con plena autonomía, sin ningún límite a la libertad de expresión. Siempre que lo solicitamos Radio Laciana puso a nuestra disposición sus micrófonos y sus medios de emisión, para poder difundir nuestro mensaje a los cuatro vientos.

Esta plena libertad de la que la dirección de Radio Laciana dispuso y utilizó siempre, está muy favorecida porque nunca han tenido ni aceptado publicidad institucional de ningún Gobierno, ni local, ni provincial, ni autonómico. Y tampoco han solicitado o recibido ayudas públicas de ningún tipo, la empresa se ha gestionado con los simples parámetros económicos comerciales de la publicidad.

La última voz conocida y difundida por las emisiones de Radio Laciana durante los últimos cuatro años, en que comenzaron a agravarse los problemas de salud de Monserrat, ha sido la de Verónica García Alves. Contratada como locutora, que con bastante tristeza; “por los buenos momentos que he pasado”, desde el día uno engrosa las listas del paro. Confiesa que “los recuerdos, los buenos momentos y la gente que he conocido, me los llevo conmigo”. Y esas cosas se van con su bagaje personal y no se quedarán en el paro.