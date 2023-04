Carmen González presenta su poemario 'AveLuz' este viernes en Laciana, su tierra natal

María del Carmen González Pinillas presenta este viernes 29 de abril en Villablino su libro de poesía 'AveLuz'. El acto tiene lugar en la biblioteca de la Casa de la Cultura, a partir de las 18.30 horas. El acto se ubica dentro de la programación de la Feria del Libro, de la que queda el grueso de la programación durante el 6 de mayo en el Pozo María.

Carmen es natural de San Miguel de Laciana, aunque su vida la ha hecho mayoritariamente fuera de la comarca, Palacios del Sil, Ponferrada y León capital y esta es la segunda ocasión en que hace una presentación en su tierra de nacimiento, donde ya estuvo en 2019 presentado su anterior poemario 'Huellas del alma'.

Además, es colaboradora habitual de varias revistas literarias como Palabras Invisibles, El Búho Desenfrenado, El Silencio es Miedo y Revista Camparredonda. También tiene publicados algunos de sus versos en antologías, y es una asidua participante del Ágora de Poesía, que se reúne en el anfiteatro de San Marcos los últimos viernes de mes.

En 2019, le aseguró a Manuel Cuenya en una entrevista para ileon.com que escribir era para ella una necesidad expresada así: “escribo porque me lo pide el alma, porque me ayuda a ver la vida con otra mirada; me ayuda a caminar”.

En el acto de presentación en la biblioteca de la Casa de la Cultura no estará sola, pues está prevista la presencia activa de la actriz y escritora Cony Salomón, el poeta Marcelo Alcalá y la maestra Sara Ordás con la colaboración musical del rabelista Mario González Álvarez.

Algunos definen sus poemas como parte de “una poesía intimista en la que convierte los sentimientos en paisaje, al que mira y comparte siendo el conjunto de los poemas una metáfora en sí misma… para comunicar con el lector un paisaje interior que, por ser universal, identifica a cada persona”.