Manuel Merillas, lastrado por un esguince, termina sexto en los Dolomitas

El leonés Manuel Merillas obtuvo este sábado un sexto puesto en la Dolomyths Skyrun, prueba del calendario de las Golden Trail Series. El de Valseco (Palacios del Sil), que se impuso en mayo en la Zegama-Aizkorri en el País Vasco, sufrió un esguince en plena remontada en el descenso final. El percance podría condicionar el desarrollo de la temporada de verano del deportista.

“Mi rabia no es por el resultado sino porque que nada más empezar ya no sé si me puedo plantear llevar a cabo mis planes este verano después de muchos meses de preparación”, escribió Merillas en sus redes sociales al finalizar una prueba que se adjudicó el marroquí Elhousine Elazzaoui.

Merillas, que partía con el dorsal número 1, vive en La Cueta de Babia, el pueblo situado a más altitud de la provincia de León. Se desplazó hasta los Dolomitas en furgoneta junto a su inseparable perro Zar, según informa el diario El País. La evolución de su esguince determinará la temporada.