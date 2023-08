Laguna de Negrillos celebra su Fiesta de la Alubia con un festival, foodtrucks y verbenas

Laguna de Negrillos acogerá, del viernes 18 al lunes 21 de agosto, la Fiesta de la Alubia, un evento en el que pretenden poner en valor esta preciada legumbre de la zona. Las fiestas comienzan con una nueva edición del festival Alubia Rock con Rat-Zinger o Kamikazes en cartel (que encontrarás completo aquí), además de contar con DJ Tino.

El sábado 19 de agosto tendrá lugar un desfile de carnaval de verano, una concentración de foodtrucks y el concierto de La Misión. El domingo los encargados de animar la fiesta serán el grupo Xeitu con sus bailes tradicionales y, por la noche, la orquesta Radar. El lunes se celebrará una alubiada popular y un concurso con la legumbre como protagonista. Finalmente, la fiesta finaliza con la actuación de la orquesta A Gramola Tour Truck.

A continuación puedes ver el programa completo:

Jueves 17

00:00 h. Gymkana de peñas prealubia con Dj Tino. Organiza: Comisión “Alubia Rock”. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

Viernes 18

19:00 h. Partido de Fútbol. Lugar: Campo de fútbol.

23:00 h. Pregón de fiestas a cargo de una de las peñas más veteranas de la Fiesta de la Alubia, Peña “El Cachi”. Lugar: Plaza de San Juan Bautista.

23:30 h. Coronación e imposición de bandas a la Reina y Damas de la Alubia 2023. Lugar: Plaza de San Juan Bautista.

23:45 h. Verbena amenizada por el grupo “Cuarta Dimensión”. Lugar: Plaza de San Juan Bautista.

00:00 h. XII Alubia Rock con los grupos “Rat-Zinger”, “Kamikazes” y “Dementes” en directo. A continuación; Discoteca móvil “Dj Tino”. Organiza: Comisión “Alubia Rock”. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

Sábado 19

12:00 h. Concentración de Peñas amenizada por la charanga “Parranda” para ir a buscar a la Reina y Damas de la Alubia 2023. Lugar: Plaza de San Juan Bautista.

De 12:00 h. a 21:00 h. Exposición de vehículos clásicos. Lugar: Frontón municipal.

13:00 h. Santa Misa. Lugar: Iglesia de San Juan Bautista.

13:30 h. Desfile Baile-Vermout de Peñas, Reina y Damas con la charanga “Parranda”por los bares del pueblo. Lugar de salida: Plaza de San Juan Bautista.

15:00 h. Macarrones para todos los inscritos. Colabora: Peña “PK2”. Lugar: Merendero municipal.

18:00 h. Desfile de Carnaval de Verano Alubia 2023. (Premio a las tres mejores carrozas; 300€, 200€ y 100€). Lugar de salida: C/ La Carrera. Itinerario: C/ Santa Cruz, C/ Pablo VI, C/ La Cerca, Avda. El Arrabal, C/ Enrique Ramos, C/ Honda, Avda. Fuero de Laguna, Explanada de la Casa de Cultura.

De 19:30 h. a 21:30 h. Exposición de dibujo, pintura, manualidades y experimentos del Club de Ciencias. Lugar: Casa de Cultura.

20:00 h. Alubia Street Food – Foodtruck. Lugar: Jardines de la Casa de Cultura.

20:30 h. Espectáculo “Maquinistas chu-cu-chú” viajando a Weimar de la compañía Brama Teatro. Lugar: Casa de Cultura.

De 21:00 h. a 00:30 h. Ruta de Peñas y Partys por los chiringuitos. Lugar de salida: Frontón municipal.

00:30 h. Concierto de “La Misión”, uno de los espectáculos más grandes de España. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

Domingo 20

12:00 h. Concentración de Peñas amenizada por la charanga “Míticos” para ir a buscar a la Reina y Damas de la Alubia 2023. Lugar: Plaza de San Juan Bautista.

De 12:00 h. a 21:00 h. Exposición de vehículos clásicos. Lugar: Frontón municipal.

13:00 h. Santa Misa. Lugar: Iglesia de San Juan Bautista.

13:30 h. Desfile Baile-Vermout de Peñas, Reina y Damas con la charanga “Míticos”por los bares del pueblo. Lugar de salida: Plaza de San Juan Bautista.

15:00 h. Paella para todos los inscritos. Colabora: Peña “Dislokey”. Lugar: Merendero municipal.

18:00 h. Desfile de Peñas, Reina y Damas Alubia 2023. Lugar de salida: C/ La Carrera. Itinerario: C/ Santa Cruz, C/ Pablo VI, C/ La Cerca, Avda. El Arrabal, C/ Enrique Ramos, C/ Honda, Avda. Fuero de Laguna, Explanada de la Casa de Cultura.

De 19:30 h. a 21:30 h. Exposición de dibujo, pintura, manualidades y experimentos del Club de Ciencias. Lugar: Casa de Cultura.

20:00 h. Alubia Street Food – Foodtruck. Lugar: Jardines de la Casa de Cultura.

20:30 h. Exhibición de Bailes Regionales a cargo del grupo “Xeitu”. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

De 21:00 h. a 00:00 h. Ruta de Peñas y Partys por los chiringuitos. Lugar de salida: Frontón municipal.

00:00 h. Verbena amenizada por el grupo “Radar”. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

Lunes 21

13:00 h. Santa Misa de Peñas. Lugar: Iglesia de San Juan Bautista.

15:00 h. Alubiada popular. Colabora: Peña “La Coral”. Lugar: Merendero municipal.

16:30 h. Concurso mata de alubias de las variedades blanca y pinta. Es necesario notificar con antelación la participación en el concurso para valorar la mata en la propia finca. Premio: 100€ a cada variedad. Lugar: Merendero municipal.

17:00 h. Hinchables acuáticos y terrestres y Fiesta de la Espuma para todos los públicos. Lugar: Campo de fútbol.

De 17:30 h. a 22:00 h. Ruta de Peñas y Partys por los chiringuitos. Lugar de salida: Frontón municipal.

20:00 h. Master Class de Zumba. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

21:30 h. Entrega de premios de los concursos de la Fiesta de la Alubia 2023. Lugar: Casa de Cultura.

22:00 h. Bollo preñao para todos los inscritos. Colaboran: Peñas “Malasmadres”y “Descontrol”. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.

22:30 h. Macro Discoteca “A Gramola Tour Truck”. Lugar: Explanada de la Casa de Cultura.