El desconocido camino legal para crear un museo que hace que más de 10 centros de León no tengan 'licencia'

Decenas de museos se localizan en cada provincia de España. En León, sin ir más lejos, la Junta de Castilla y León tiene contabilizados hasta 36 centros museísticos, aunque no son, ni muchísimo menos, todos los que existen. Pero se trata de la cifra oficial de los museos, colecciones museográficas o centros de interpretación del patrimonio cultural, según define la ley de 2014 que los regula en la comunidad. Es decir, en la lista no están todos los que son, bien por desconocimiento o bien por no ajustarse tampoco a lo que demanda la normativa para poder llamarte 'museo', independientemente de que sea público o privado. El hueco numérico entre lo oficial y lo habitual lo dejan aquellos museos que no han llegado a formalizar del todo la autorización que les permite ser, al fin y al cabo, un museo como tal. El camino es más sencillo de lo que parece a priori, aunque desconocido por la gran mayoría de personas. Con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra todos los 18 de mayo, aquí puedes leer algunas de las claves para crear un museo.

¿Qué es un museo?

Es la pregunta básica que cabe hacerse antes de entrar en detalle. En la Ley de Centros Museísticos de Castilla y León, creada en 2014, se especifica que serán museos aquellas instituciones permanentes que, entre otras cosas, reúnen, conservan, investigan y exhiben conjuntos de índole cultural.

Los requisitos para que un centro sea identificado como museo son: contar con una colección estable, que sea permanente, tener un inventario de fondos, disponer de un Plan Museológico (que será lo más importante para la autorización como museo, como veremos más adelante) y tener un director y personal técnico cualificado, tener un presupuesto suficiente y disponer de estatutos.

La ley incluye otro nuevo concepto de centro museístico, que es la Colección Museográfica. Se trata de centros con una colección suficiente, ser permanentes, tener un inventario de fondos, crear un Plan Museológico, tener un administrador y personal técnico, tener suficiente presupuesto, mantener una exposición permanente, contar con horario estable y habilitar sus fondos para la investigación.

Esta es una opción muy recurrida por los promotores de los nuevos centros museísticos, ya que no tienen que cumplir con requisitos tan exigentes de los museos pero, en cambio, tienen permitido anunciarse como museo: “Es un recurso que se usa para los centros que cumplen con algunas de las condiciones y pueden poner en la puerta el cartel de museo”, explica el director del Museo de León, Luis Grau. En el directorio de la Junta de Castilla y León, de hecho, existe un apartado que filtra los centros por Colecciones Museográficas entre las que se puede identificar, por ejemplo, el Museo del Chocolate de Astorga.

¿Cómo crear un museo?

Para crear un museo es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley de Centros Museísticos de Castilla y León, que especifica que para crear un museo es necesario obtener una autorización de la Consejería de Cultura, después de un informe favorable elaborado por el Museo de Cabecera de la Red (que en este caso es el Museo de León). ¿Cumplen todos los museos de León con este requisito?.

El directorio de museos creado por la Junta de Castilla y León recoge la existencia de 36 centros en la provincia de León. Sin embargo, algunos de ellos ya no existen como el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata, el último en cerrar de la provincia de León. Otros, como es el caso del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, aparecen dos veces en el listado.

Este periódico ha comprobado que al menos diez museos conocidos de la provincia de León no forman parte de este listado porque no se ha llegado a completar el proceso de autorización, a pesar de que algunos llevan años en funcionamiento. Sumando estos museos, la cifra en la provincia asciende a casi 50 centros, de los que al menos una cuarta parte estarían abiertos sin autorizar. En la página de la Wikipedia la cifra de museos de la provincia asciende hasta los 69, aunque varios de ellos ya no están en funcionamiento. En la desfasada web del Patronato de Turismo de la Diputación de León -Turisleon.com- está tan desfasada que cuenta la Villa Romana de Navatejera, cerrada desde hace 20 años.

¿Y por qué ocurre esto? Lo mejor es comenzar explicando cuál es el proceso de creación de un museo.

Según la ley de 2014, todo comienza creando una colección, que debe de ir acompañada de un plan director en el que se incluyen aspectos como el horario, la plantilla y la misión divulgativa del centro. Sobre este plan director, la dirección del Museo de León (cabecera de la red provincial) elabora un informe que luego es remitido a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León quien resuelve finalmente la autorización.

El director del Museo de León, Luis Grau, confirma que la mayoría de museos de la provincia sí disponen de las autorizaciones necesarias y explica que los casos de los que no han completado el proceso se debe a su antigüedad: “Prácticamente todos los nuevos museos han mandado esa solicitud, cumpliendo con la redacción de un plan museológico. Lo que ocurre es que hay museos que existen ya de manera previa a la ley y cuando abrieron este proceso no se aplicaba”.

De esta forma, en la práctica, las administraciones conceden la 'validez' a los museos con amplia trayectoria, que en el momento de su creación no tuvieron que realizar ninguna solicitud porque son anteriores a 2014: “La ley actual prohíbe que se abra un museo sin autorización. Lo que ahora parece lógico hace un tiempo no lo era tanto; lo más normal hace unos años era encontrarse museos abiertos que no habían realizado el trámite”, explica Grau, que añade que se tarda unos pocos meses en formalizar la situación de un museo.

Con todo ello, el balance en la provincia de León sigue siendo positivo para los museos, tengan o no autorización. A pesar de que ha habido museos que han terminado por cerrar sus puertas, tras el boom vivido hace 15 años de creación de centros museísticos, todavía se abren más museos de los que se cierran.