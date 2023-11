David Rubio propone en ‘León al pie de la letra’ doce rutas literarias en la ciudad

Luis Mateo Diez, Nativel Preciado, Antonio Pereira, Francisco Umbral, Juan Pedro Aparicio y Antonio Gamoneda son algunos de los ‘guías’ elegidos por David Rubio para recorrer con el lector las 12 rutas literarias que presenta en el libro León al pie de la letra. La diversa nómina de autores elegidos se completa con Victoriano Crémer, José María Merino, Noemí Sabugal, Avelino Fierro, Francisco Pérez Herrero y Julio Llamazares.

El autor, periodista y escritor, presenta y contextualiza fragmentos de la prosa y la poesía que cada uno de ellos dedica a rincones, paisajes, paisanos, monumentos, calles y momentos que se redescubren y disfrutan en las páginas de esta obra. “Es una oportunidad de poner en valor, al tiempo que mostrar admiración, a varios escritores leoneses entre los que, en cierto modo, me he criado. Yo empecé en la sección de Cultura y de alguna manera nunca he salido de ella, y gracias a eso he tenido cerca a todos estos autores, me siento un privilegiado por ello y, ahora, siento también la responsabilidad de que no se olvide todo lo que han hecho, todo lo que han escrito, porque los leoneses tendemos a menospreciar lo nuestro” afirma el director de La Nueva Crónica de León, en cuya colección de libros se incluye esta nueva iniciativa editorial prorrogada por el alcalde de la capital, José Antonio Diez.

“Aquí das una patada a una piedra y sale un escritor, pero en concreto los 12 a los que se dedican cada una de las rutas de este libro creo que son de un nivel extraordinario. Eso no pasa en otras provincias y creo que León no lo puede desaprovechar”, afirma antes de reconocerse sorprendido por haber descubierto que “la vida de León y de los leoneses se retrata mejor desde la ficción, desde la literatura, que desde el periodismo, porque a veces la realidad es demasiado caprichosa y oculta lo verdaderamente importante”.

Entre los escenarios que protagonizan las rutas de León al pie de la letra no puede faltar el que quizá sea uno de sus favoritos, tanto en el ámbito literario como en el resto, la catedral, aunque deja claro que en este libro trata de demostrar que León es mucho más que su primer templo. “Me quedaría con la plaza del Grano y todos los bares que la rodean. Allí se vio por última vez con vida a Genarín, por allí paseaban los personajes de Las estaciones provinciales y La fuente de la edad de Luis Mateo Díez, los de las novelas y los cuentos de Merino, de Aparicio, los diarios de Avelino Fierro, Umbral y Crémer en sus recorridos por las tabernas leonesas, la Pícara Justina en su despiadado retrato de León”, detalla.

Doce escritores 'guía' para amantes de la literatura

La obra, que está a la venta con La Nueva Crónica en quioscos por 9,95 euros y se puede conseguir también en la redacción del periódico (Plaza de Santo Domingo 4, 2º), está dirigida a los amantes de la literatura y a cualquiera que quiera “descubrir detalles, historias y personajes de León que no existen más que en la literatura pero, que explican la realidad” y también a quienes pueda, a través de ella, acercarse a las obras de escritores leoneses “que quizá no conocen en profundidad”.

David Rubio, aparte de bromear sobre su propósito de ser el mejor escritor de la familia –cuando tiene como tío a Julio Llamazares– se moja al pronunciarse sobre sus autores favoritos del plantel de León al pie de la letra y menciona a Antonio Gamoneda, al que define como “uno de los mejores poetas españoles del último medio siglo y es, de alguna manera, el que rompió la burbuja del provincianismo y demostró que desde aquí también se puede llegar a lo más alto” y a Luis Mateo Diez, al que describe como “el Cervantes de la literatura española actual” horas antes de que le fuese concedido el prestigioso premio al literato lacianiego.