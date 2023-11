El leonés Luis Mateo Díez gana el premio Cervantes

Luis Mateo Díez ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2023, el reconocimiento literario más prestigioso en el mundo de habla hispana. Es el segundo leonés en obtener este galardón tras Antonio Gamoneda, que fue premiado en el año 2006.

El anuncio oficial fue realizado este martes por el Ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, en la sede de la institución. El premio, conocido como el 'Nobel' de la literatura en español, está dotado con 125.000 euros. Este honor llega tras el reconocimiento al poeta venezolano Rafael Cadenas, homenajeado en la edición del año pasado.

El autor leonés se impuso a destacados nombres de la literatura hispana, incluyendo a Enrique Vila-Matas, Antonio Muñoz Molina, Álvaro Pombo, Rosa Montero, Soledad Puertólas, Félix de Azúa, Fernando Vallejo, Leonardo Padura, Raúl Zurita, Gioconda Belli y Luis Landero, quienes lideraban las quinielas.

A Luis Mateo Diez la noticia, que le transmitió en una llamada telefónica el ministro Iceta a lasede de la Real Academia de la Lengua en la que estaba trabajando. Allí ha atendido de inmediato a los medios de comunicación y con sencilla humildad ha comentado: “Estoy complacido, encantado de la vida, de que este señor ministro que no sé quién, perdónenme, me ha llamado. Dije 'pues qué bien, me ha dado usted el día' tras conocer la noticia”.

Según recoge Televisión Española, el narrador leonés apuntó que consideraba que el premio no era suyo: “El premio no es mío. No soy complaciente ni pagado de mí mismo. El premio es de mis lectores. El reto con el que lo hago está en mis lectores. Son cómplices, si me han dado el Cervantes es gracias a ellos”, ha añadido. “Es mejor esto que me haya tocado la lotería nacional”.

“Soy un octogenario que mantengo el tipo, joder, para que voy a decir otra cosa. Soy mejor escritor ahora que nunca”, ha presumido al tiempo que ha defendido que haber publicado casi 40 libros “es una muy buena cifra para un escritor prolífico”, expuso emocionado.

“Literatura del más alto vuelo”

El jurado que tomó esta importante decisión estuvo compuesto por figuras destacadas en el ámbito literario, como Cristina Peri Rossi, galardonada en 2021, y el propio Rafael Cadenas, premiado en 2022, entre otros miembros. Ha destacado al autor por “ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios”. “Con una prosa, una sagacidad y un estilo que lo hacen singular en la consideración literaria del más alto vuelo, Luis Mateo Díez sorprende y ofrece continuos y nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía y adquiere realidad en los lectores, que se apropian de su universo creativo”, han añadido.

También han ensalzado que en sus creaciones sobresalen “la pericia y el dominio indiscutible del lenguaje”, que acredita en “una escritura en la que mezcla con maestría lo culto y lo popular”. El comité ha definido su estilo como “exigente” y de “gran originalidad”; donde prevalece “el humor expresionista, paródico o esperpéntico como el mejor resorte para relativizar lo que sucede, y que conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la complejidad de la condición humana”.

Una carrera literaria repleta de premios nacionales

Luis Mateo Díez es un autor de renombre que ha obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional de Narrativa y el premio de la Crítica, gracias a sus obras La fuente de la edad (1986) y La ruina del cielo (1999). Con la trilogía compuesta por esta última novela junto a El espíritu del Páramo“ y El oscurecer, creó su propio territorio imaginario: el Reino de Celama, un lugar que ha sido considerado como una ”metáfora rural y ventana a lo más hondo y misterioso del corazón humano“.

El legado literario de Luis Mateo Díez es vasto, con su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, publicado en 1973, y su primera novela, Las estaciones provinciales, en 1982. A estas le han seguido numerosas obras, algunas de las cuales han recibido prestigiosos premios. Además, algunas de sus creaciones han sido adaptadas al cine.

Miembro de la Real Academia Española

El autor fue elegido miembro de la Real Academia Española en 2000 y ocupó el sillón “I” en 2001. A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con el Premio Leonés del Año en 2000, nombrado doctor honoris causa por la Universidad de León en 2014, y galardonado con el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid en 2015. En octubre de 2016, la Universidad de Alcalá de Henares y la Saint Louis University de Madrid le dedicaron un congreso internacional junto a José María Merino.

En los años recientes, Díez ha seguido publicando, con obras como Visicitudes en 2017 y El hijo de las cosas en 2018. En mayo de 2019, exploró la irrealidad y la fantasmagoría en los cuatro relatos de Gente que conocí en sueños y presentó su novela Juventud de cristal, una obra que aborda la fragilidad de esa etapa de la vida. En 2020, recibió el prestigioso Premio Nacional de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura y Deporte por su “técnica y lenguaje poético de extraordinaria riqueza y una preocupación constante por la dimensión moral del ser humano”. Luis Mateo Díez continúa demostrando su relevancia en la literatura contemporánea y su influencia perdurará en las generaciones futuras.

