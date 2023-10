El Black Bourbon de León programa cuatro actuaciones el fin de semana, de viernes a domingo

El Black Bourbon (Puerta Sol, número 8) de León programa cuatro conciertos en tres días este fin de semana, entre la noche del viernes y el domingo. Por la sala leonesa pasarán Easy Rider, Ufo Bass Abduction, The Leper Colony y Lunáticos.

Dentro de su gira 2023, Easy Rider visita León para presentar un show completo de noventa minutos este viernes, 20 de octubre, a las 21.30 horas. La banda, formada por Dess Díaz (voz), José Roldán (batería), Dani Castellanos (guitarra), Javier Villanueva (guitarra) y José Villanueva (bajo), está terminando la grabación de su próximo álbum. Presentará al público como novedades 'The Deal' que fue su primer single y el más reciente 'Maniphesto'. Entradas ya a la venta en la Sala Black Bourbon y online: 14 euros anticipada y 18 en taquilla.

A la 1 de la madrugada del viernes, la sala leonesa tendrá además un nuevo show temático, 'Ufo Bass Abduction', con entrada gratuita. Un encuentro “de la tercera fase” a cargo del Dj leonés D.Fer y de la rural Rave.

El sábado 21, a las 21.30 horas, actúan The Leper Colony. The Leper Colony es el nombre adoptado desde 2014 por el proyecto iniciado por Ricardo Álvarez en los años ochenta bajo denominaciones como John o LaLa Heaven. El rock alternativo de Brunix (guitarra y coros), Edu ‘Dudu’ Vázquez (bajo), David González (batería) y Ricardo Álvarez (voz y guitarra) es la base de una música con letras fuertes y en inglés sobre asuntos universales como la sociedad o el amor. Entrada única de 5 euros.

Y el último de los conciertos del fin de semana es el domingo, 22 de octubre, a las 18 horas, con Lunáticos, por una entrada única de 5 euros con primera consumición incluida. El grupo madrileño de indie-rock, formado en 2016, vuelve a derrochar su talento en el escenario del Black Bourbon, en el segundo de los conciertos del 'Tardeo Session'.