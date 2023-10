La autora Valeria Correa Fiz imparte un taller de escritura el viernes en el Palacio Conde Luna de León

El Festival Internacional de Ficción Insólita, Quimeras, organizado por la Fundación Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farlecil), acogerá este viernes, a las 16.30 horas en el Palacio del Conde Luna, un taller de escritura de tres horas de duración que correrá a cargo de Valeria Correa Fiz.

La autora de los libros de relatos 'La condición animal', seleccionado para el IV Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez y finalista del Premio Setenil 2017, y 'Hubo un jardín', ambos publicados por Páginas de Espuma, dará respuesta a preguntas como “¿qué entendemos por literatura de terror y qué elementos la componen? ¿qué características tiene un personaje siniestro y cómo mostrar la encarnación del mal? ¿cómo construir un espacio de oscuridad y una atmósfera terrorífica? o ¿qué mecanismos nos ayudan a crear tensión narrativa?”

“En este taller trabajaremos para dar respuesta a estos y otros interrogantes que hacen al género. Asimismo, se proporcionarán breves consignas de escritura que permitirán poner en práctica los conceptos aprendidos durante la sesión”, ha avanzado.

La obra poética de Correa Fiz está compuesta por los siguientes libros: 'El álbum oscuro', 'El invierno a deshoras', 'Museo de pérdidas' y 'Así el deseo'. Su poesía ha sido distinguida con el I Premio Internacional de Poesía Manuel del Cabral, el XI Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez y el III Premio de Poesía Clara de Campoamor.

Por otro lado, el sábado, a las 10.00 horas, el Palacio del Conde Luna acogerá el taller de microcuento 'Dos veces miedo' de la mano de Patricia Esteban Erlés (Zaragoza, 1972). Una escritora que en 2020 fue una de las cinco finalistas del Premio internacional Ribera del Duero con su libro de cuentos 'Ni aquí ni en ningún otro lugar'.

A continuación, a las 12.00 horas, habrá un encuentro con Ismael Martínez Biurrum (Pamplona, 1972) y Carlos Pitillas Salvá (Madrid, 1982) titulado 'Soy lo que me persigue. Una mirada al trauma desde el cine de terror'.

Ya a las 13.00 horas, vajo el epígrafe 'Pesadillas muy reales', habrá una conversación con Anna Starobinets (Moscú, 1978). Conocida como “la Stephen King rusa”, con tan solo veintisiete años publicó su primer libro, 'Una edad difícil' (2005), al que le siguieron 'Refugio 3/9' (2006); 'El vivo' (2011), ganadora del Utopiales European Award en 2016 y la distinción ucraniana International Assembly of Sci-fi .The Portal.; 'La glándula de Ícar'o (2013), National Best Seller Prize de Rusia; 'Catlantis' (2015), Libro del Año para The Observer en el Reino Unido; y 'Tienes que mirar' (2017), ahora en Impedimenta.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará un coloquio con los escritores Ricard Ruiz Garzón y Susana Vallejo. A las 18.00 horas le seguirá un cóctel insólito de referentes del género (Mary Shelley, Emilia Pardo Bazán, Shirley Jackson, Stephen King y Philip Pullman) con la participación de Patricia Esteban Erlés, Ismael Martínez Biurrun, Carlos Pitillas Salvá y Ricard Ruiz Garzón.

Finalmente, a las 19.00 horas se expondrán 'Tres ángulos de lo fantástico' desde la perspectiva de Ismael Martínez Biurrun con 'Sólo los vivos perdonan' (Aristas Martínez), Carlos Pitillas con 'Ruidos humanos' (Eolas ediciones) y Susana Vallejo con 'Nueve días en el jardín de Kiev' (Plaza & Janés).