Relacionan, por similares estadísticas, las demoras de Atención Primaria con el aumento de los seguros privados

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) relacionó hoy las demoras en Atención Primaria y, por tanto, la satisfacción de la población con el primer nivel asistencial con el incremento del porcentaje de población con seguro privado, que en el caso de Castilla y León es de 2,5 puntos entre los años 2019 y 2022, hasta situarse en el 17%.

Un estudio de la Fadsp destacó hoy que la demora media en Atención Primaria en la Comunidad fue de 5,6 días en 2022 frente a los 7,7 de España. Pese a que el tiempo de espera para una consulta es el segundo más bajo, del país, solo superado por las 5,3 jornadas del País Vasco e igual que en Asturias, denuncia que la demora ha aumentado 2,4 puntos en los últimos tres años. En todo caso, el incremento es inferior a la del conjunto de las autonomías, que se situó en 3,2 días

La Federación aseguró que existe una “clara” y “significativa” relación entre el porcentaje de personas con un seguro privado y la demora en las citas de Atención Primaria, hasta el punto que precisó que cada día más de retraso en conseguir una cita supone un aumento de 0,618 en el porcentaje de personas con seguros privados. En este sentido, calculó que si se redujera el promedio de demora hasta 48 horas, tal y como solicitamos desde la Fadsp, el porcentaje de población con seguro privado se reduciría en un 3,5 por ciento (1,68 millones de personas).

Además, señaló que existe una relación entre el PIB por capita y el aseguramiento privado, ya que es un producto al que pueden tener acceso las personas con mayores ingresos, y por lo tanto supone un claro factor de inequidad. “No tenemos nada en contra de que quien así lo desee se haga un seguro privado, siempre y cuando se den dos condiciones básicas, que no lo haga porque no tiene una alternativa en tiempo y calidad aceptable en el sistema público, y que este aseguramiento privado no este subvencionado con fondos públicos, como sucede con los seguros contratados por las empresas y en el caso de las mutualidades de funcionarios”, manifestó en un comunicado recogido por la Agencia Ical.

Ante las próximas elecciones generales del 23 de julio, la Federación consideró “crucial” reducir las demoras en Atención Primaria para garantizar un buen funcionamiento de la sanidad pública, al apuntar que es la base del sistema.